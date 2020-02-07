تطبيق عربي جديد وصادق إنتشر كالنار في الهشيم يمكنك ربح منه مبالغ كبيرة فقط بالإجابة على أسئلة ثقافية

امير 14
:: عضو منتسِب ::
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إنتشر مؤخرا تطبيق عربي تم إنتاجه من طرف مؤسسة سعودية تهدف لنشر الثقافة ، يمكنك من المشاركة في بعض المسابقات الثقافية يوميا و ربح مبالغ مالية بسهولة ، فالعديد من الناس تقوم بتحميل تطبيقات الألغاز و الذكاء و الأسئلة تمكنهم من الإستفادة من الناحية المعنوية ، لكن ليس من الناحية المادية ، لهذا فهذا التطبيق سيجعلك تستفيد من كل من الناحية المعنوية و المادية .
للحصول على التطبيق قم بالدخول إلى الرابط الموجود أسفل التدوينة ، و الذي سيوجهك مباشرة لبلاي ستور لتحميل التطبيق ، بعدها قم بإنشاء حساب في التطبيق . فكرة التطبيق بسيطة للغاية ، في كل يوم على الساعة 10:30 بتوقيت السعودية أو 7:30 يتوقيت غرينيتش تبدأ مسابقة تتكون من 12 سؤال عليك الجواب على كل سؤال في أقل من 10 ثواني و في حالة ما تأخرت أو أجبت على سؤال بشكل خاطئ سيتم إقصاؤك و الجائزة عبارة عن عن مبلغ مالي في معظم الأحيان يكون 200 دولار أو أكثر .
في حالة إذا كان هنالك أكثر من فائز فيتم تقسيم المبلغ عليهم بالتساوي فمثلا إن كان هنالك 100 فائز فكل واحد منهم سيحصل على 2 دولار ، بالنسبة لطريقة سحب الأموال فيوفر لك الموقع 3 طرق ، إما عن طريق شحن الهاتف و الحد الأدنى هنا هو 10 دولار أو عن طريق حسابك على الباي بال بحد أدنى 50 دولار أو عن طريق التحويل البنكي بحد أدنى 100 دولار .
رابط التطبيق للأندرويد : Snapchat says it will fact-check political ads
رابط التطبيق للأيفون : Snapchat says it will fact-check political ads
للحصول على التطبيق قم بالدخول إلى الرابط الموجود أسفل التدوينة ، و الذي سيوجهك مباشرة لبلاي ستور لتحميل التطبيق ، بعدها قم بإنشاء حساب في التطبيق . فكرة التطبيق بسيطة للغاية ، في كل يوم على الساعة 10:30 بتوقيت السعودية أو 7:30 يتوقيت غرينيتش تبدأ مسابقة تتكون من 12 سؤال عليك الجواب على كل سؤال في أقل من 10 ثواني و في حالة ما تأخرت أو أجبت على سؤال بشكل خاطئ سيتم إقصاؤك و الجائزة عبارة عن عن مبلغ مالي في معظم الأحيان يكون 200 دولار أو أكثر .
في حالة إذا كان هنالك أكثر من فائز فيتم تقسيم المبلغ عليهم بالتساوي فمثلا إن كان هنالك 100 فائز فكل واحد منهم سيحصل على 2 دولار ، بالنسبة لطريقة سحب الأموال فيوفر لك الموقع 3 طرق ، إما عن طريق شحن الهاتف و الحد الأدنى هنا هو 10 دولار أو عن طريق حسابك على الباي بال بحد أدنى 50 دولار أو عن طريق التحويل البنكي بحد أدنى 100 دولار .
رابط التطبيق للأندرويد : Snapchat says it will fact-check political ads
رابط التطبيق للأيفون : Snapchat says it will fact-check political ads