طريقة حصرية لربح 2000 دولار أسبوعيا من خلال هذا الموقع

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امير 14

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تعددت مجالات الربح من الانترنت بتعدد الأفكار و كل يوم نلاحظ ضهور مواقع جديدة في مجال كسب المال و العمل على الانترنت مثلا قديما كنا نعتمد على مواقع الضغط على الإعلانات لكي نكسب بعض الدولارات في فترات طويلة جدا كذلك مجال اختصار الروابط و رفع الملفات اصبح الناس يفرون منه نظرا لنصب المواقع و هروب الزوار من تجاوز الروابط ، كذلك نجد بأن اليوتيوب قد شددت تحقيق الدخل من القنوات من خلال جوجل أدسنس بوضع شروط صارمة للمبتدئين ، في حين يوجد مجال مربح جدا و محتكر لكي لا يتم انقاص معدل الأرباح و هو مجال الترويج لرابط خاص بك و هذا الرابط يحتوي على برامج الشركة تدفع لك مقابل كل تحميل و تثبيت و من لديه مصدر زيارات سيحقق دخل لا يقل عن 2000 دولار أسبوعيا من خلال 1000 تثبيت من الرابط الخاص به ، و يمكنك الترويج للبرنامج من خلال الإعلان في الفيسبوك ستخسر دولار واحد لكن النتائج سوف تكون جيدة للغاية.
أولا قم بالدخول للموقع من خلال الرابط المرفق أسفل هذه التدوينة و قم بالضغط على تسجيل في الأعلى لكي ننشأ حساب جديد.
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الآن سنتوجه الى واجهة ملء البيانات و قم بتعبئت الخيارات كما هو موضع في الصورة ثم قم بالموافقة على الشروط بعد قراءتها و قم بالضغط على Sign Up.
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بعد الضغط على تسجيل قم بالدخول الى البريد الاكتروني الذي تسجلت به في الموقع و قم بالضغط على الرابط الخاص بانشاء كلمة سر خاصة بحسابك.
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في الخانة الأولى قم بكتابة كلمة سر قوية و في الخانة الثانية قم بإعادة كتابة كلمة السر و ادخل رمز الكابتشا و بعدها مباشرتا قم بالضغط على انشاء كلمة سر و دخول.
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الآن الموقع سيدخل الى حسابك في المنصة و في الأعلى ستجد رابط كما أشرت لك في الصورة و هو الرابط الأساسي في عملية الربح بحيث ستقوم بنسخه و نشره في تدويناتك أو تعمل له ترويج لكي تجلب تحميلات و بالتالي تبدء الربح منه.
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بالنسبة لطرق الدفع في كثيرة منها البايبال و البيتكوين و اللايتكوين و عن طريق تحويل بنكي و أضن أنها طرق مناسبة للغاية لكي تسحب أرباحك عليها.
رابط الموقع : LA motor show 2019: Autocar's show stars
 
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