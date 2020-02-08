صورة من قلب ❤❤❤ الحدث !

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Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
667
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم

أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم

والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق لاموضوع الأصل..
 
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