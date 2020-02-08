صورة من قلب ❤❤❤ الحدث !

Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 667
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم
أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم
والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق لاموضوع الأصل..
أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم
والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق لاموضوع الأصل..