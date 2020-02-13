AIRDROP عودة توزيع عملة ORIGIN Tokens على منصة BINANCE $0,35 مع اثبات دفع 30 $

SUISSE
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- 24 أوت 2016
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السلام عليكم
وصول 94 OGN من عملة ORIGIN Tokens من Airdrop مقدرة بي 30 $ على محفظة ME.TAMASK ...سعرها 0.35 $ حتى 0.45 $ على منصة BINANCE .. حظ موفق للجميع في ايردروبات...مزال هناك توزيع عملة في شهر مارس إذن اختتم الفرصة و الوقت...اي سؤال مرحبا.
تحصل على عملة OGN Origin و موجودة في منصة BINANCE $0,35 ..اول شئ تقوم بتحميل تطبيق موقع الذي في محفظة او من احسن عن طريق اضافة في متصفح كروم METAMASK ... بعد عمل حساب يعطيك رقم محفظة و كلمة سر احتفط بهم جيدا خصوصا PRIVATE KEY... تقوم فتح حسابك METAMASK ثم تضغط على زر Sign Up for Origin Rewards بي موافقة و تابع شروط حتى يصبح حساب موقع مرتبط بحساب اضافة ...يظهر لك تعديل في بروفيل اسم و لقب و ايضا بتفعيل ايميل + هاتف + ملئ بروفيل + اشتراك تليغرام + عمل متابعة تويتر +فيسبوك+ لينكندن ....كل ما تقوم بي اشتراك تزيد في ربح من عملة OGN Origin ...في اعى موقع يوجد عد تنازلي لي عدد الايام بعد انتهاء مدة يتم توزيع عملة الى محفظة ME.TAMASK ثم تقوم بتحويلها الى منصة BINANCE و بيعها....اي مشكل او سؤال مرحبا انا في اجابة .
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
اثبات الدفع
شرح تسجيل
شكرا
وصول 94 OGN من عملة ORIGIN Tokens من Airdrop مقدرة بي 30 $ على محفظة ME.TAMASK ...سعرها 0.35 $ حتى 0.45 $ على منصة BINANCE .. حظ موفق للجميع في ايردروبات...مزال هناك توزيع عملة في شهر مارس إذن اختتم الفرصة و الوقت...اي سؤال مرحبا.
تحصل على عملة OGN Origin و موجودة في منصة BINANCE $0,35 ..اول شئ تقوم بتحميل تطبيق موقع الذي في محفظة او من احسن عن طريق اضافة في متصفح كروم METAMASK ... بعد عمل حساب يعطيك رقم محفظة و كلمة سر احتفط بهم جيدا خصوصا PRIVATE KEY... تقوم فتح حسابك METAMASK ثم تضغط على زر Sign Up for Origin Rewards بي موافقة و تابع شروط حتى يصبح حساب موقع مرتبط بحساب اضافة ...يظهر لك تعديل في بروفيل اسم و لقب و ايضا بتفعيل ايميل + هاتف + ملئ بروفيل + اشتراك تليغرام + عمل متابعة تويتر +فيسبوك+ لينكندن ....كل ما تقوم بي اشتراك تزيد في ربح من عملة OGN Origin ...في اعى موقع يوجد عد تنازلي لي عدد الايام بعد انتهاء مدة يتم توزيع عملة الى محفظة ME.TAMASK ثم تقوم بتحويلها الى منصة BINANCE و بيعها....اي مشكل او سؤال مرحبا انا في اجابة .
لتسجيل من رابط فضلا و ليس امرا من هنا
اثبات الدفع
شرح تسجيل
شكرا