شرح فتح حساب في محفظة META MASK بإضافة متصفح كروم

SUISSE

SUISSE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2016
المشاركات
31
النقاط
3
السلام عليكم

شرح فتح حساب في محفظة META MASK بإضافة متصفح كروم ..... ملاحظة إحتفظ بي 12 كلمة عندى فتح الحساب في ورقة او تحيملها على نسخة PDF كي تستطيع استرجاع حسابك كليا في حالة وقع مشكل مع متصفح كروم...اي سؤال مرحبا.
chrome.google.com

MetaMask

Una billetera de Ethereum en tu navegador
chrome.google.com chrome.google.com




 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top