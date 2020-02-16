السلام عليكم



شرح فتح حساب في محفظة META MASK بإضافة متصفح كروم ..... ملاحظة إحتفظ بي 12 كلمة عندى فتح الحساب في ورقة او تحيملها على نسخة PDF كي تستطيع استرجاع حسابك كليا في حالة وقع مشكل مع متصفح كروم...اي سؤال مرحبا.