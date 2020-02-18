شرح طريقة جلب مشاهدات يوتيوب حقيقية و تخطي 4000 ساعة

xavihichem2424
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جلب الاف المشاهدات و المشتركين لقناة اليوتيوب مجانا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته مرحبا بكم متابعينا الاعزاء على مدونة امين برو في موضوع جديد حول اليوتيوب هذه المرة و حل بعض مشاكله التي تصادف اغلب اليوتيبرز العرب في عالم اليوتيوب
تخطى شرط ال 4000 ساعة وال 1000 مشترك
هناك مشكل كبير بعد التحديث الاخير والذي اصبح يعاني منه العديد من المبتدئين و الذين هم في بداياتهم خاصة القوانين الجديدة المتعلقة باجبارية الوصول لاكثر من 1000 مشترك و الحصول على 4000 ساعة مشاهدة بالتمام والكمال حتى يتاح لك تحقيق الدخل وهنا العديد يبحث عن كيفية تخطي 4000 ساعة على اليوتيوب
العديد يذهب نحو برنامج زيادة مشاهدات اليوتيوب ولكن لا ينصح بذلك على الاغلب سيتم اكتشافه من قبل خوارزميات اليوتيوب وقد تغلق قناتك بل عليك زيادة مشاهدات اليوتيوب بطريقة شرعية مثلما سنشرحه الان
اذا كنت واحدا من بين هؤلاء الذين صادفو هذه المشكلة فاطمان فانت في المكان المناسب باذن الله سنريك أسهل طريقة تخطي ال 4000 ساعة في يوتيوب و سنساعدك في تخطي هذه المشكلة وبدا طريقك نحو النجاح والربح باذن الله تعالى
سنتناول في موضوعنا هذاشرح عن موقع رائع بل وممتاز اسمه موقع YtMonster.وهو موقع زيادة مشاهدات اليوتيوب 2019 ويعتبر من افضل مواقع زيادة مشاهدات اليوتيوب ان لم يكن احسنها على الاطلاق
شرح موقع YtMonster
يمتاز هذا الموقع بسهولة الاستخدام ،و بنظام بسيط مقابل كل مشاهدة منك لفيدو شخص معين ما ستحصل انت كذلك على مشاهدة بدورك ستقول لي هذا متعب ولكن اطمئن كل هذا يتم بطريقة اوتوماتيكية بلا تدخل منك كل ماعليك فعله هو فتح المتصفح و تركه يعمل و هو يشاهد الفيديوهات واحدا تلو الاخر بطريقة اوتوماتيكية يمكنك تركه يعمل وانت في اي مكان و هويجمع لك النقاط والتي ستستغلها لاحقا فيما تريده سواء جلب مشاهدات او اشتراكات او اعجاب وغيرها.....
ومن بين مميزات الموقع الفريدة كذلك هي ان المشاهدات التي تاتيك منه مصدرها جوجل اي انها امنة جدا ولكن حذاري من استخدامها لمن قناته مربوطة بادسنس فهذا المر مخالف و سيغلق حسابك استخدمه فقط لجلب المشاهدات و الوصول الى عدد المشاهدات المطلوب منك الوصول له
هناك من يسال 4000 ساعة مشاهدة كم دقيقة ببساطة 60 ضرب 4000 تساوي 240000 دقيقة او 4000 ساعة كم يوم 4000قسمة 24 ببساكة تعادل 166 يوم وبضع ساعات لذلك اذا كنت تخطط لجلب هذه المشاهدات عبر اصدقائك واو جهازك او rdp فانسى الامر
شراء 4000 ساعة مشاهدة
الموقع كذلك يتيح لك شراء ساعات المشاهدة اذا كنت تتوفر على رصيد و لكن لا انصح بذلك اذا كان يمكنك جلبها مجانا و نشر رابط احالتك لكسب المزيد من النقاط
للتسجيل من هنا YtMonster
لفهم اكثر وتوضيح طبيعة عمل الموقع اترككم مع هذا الفيديو الذي اخترته لكم رابط بالفيديو
ارجو ان تكونو قد استفدتم من هذا الشرح كما لا تتردد عزيزي الزائر في التعليق وا ترك استفسارك ان قابلتك اي مشكلة
والسلام عليكم ورحمة الله ملتقانا ان شاء الله في شرح اخر اترككم في امان الله وحفظه