شرح طريقة وكيفية جلب الاف المعجبين والمتابعين لصفحة فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي

شرح موقع addmefast

موقع like4like لتبادل الاعجاب والمشتركين وزيادة عدد المتابعين للصفحات وللحسابات حيث يقوم بزيادة اعجابات صفحاتك على الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وجوجل .. إلخ

للتسجيل في الموقع اضغط هنا:

like4like

لشرح



مميزات الموقغ

شرح التسجيل وعمل الموقع

معجبينللتسجيل من هنـــــــــــــــــــــــ ــــــــا وبعد الدخول الى الصفحة الرئيسية اضغط على TRY FOR FREE NOW بالاخضثم سجل حساب جديدبعد الضغط علي (try for free) الموجود علي الصفحه الرئيسيه للموقع ستظهر لك صفحة تسجيل حساب في موقع ادد مي فاست add me fast نكمل التسجيل كالأتي :المربع الاول البريد الاللكتروني ثم كلمة السر ثم اعادة كلمة السر ثم كود الكابتشا و تضغط sign upفي الصندوق المسمي your email تسجل بريد الكتروني تستخدمه بالفعل وتستطيع الدخول عليه لتفعيلحسابك عبر الضغط على رابط يرسله لك الموقعلاتنسى كتابة باسورد يسهل عليك حفظهاعد كتابه الباسوردادخل كود الكابتشا وهو كود للتحقق من انك انسان طبيعيسوف تظهر لك رساله تأكيد علي تسجيلك مثل هذهوهي تقول لنا انه يجب علينا انه يجب التأكيد علي تسجيلنا وذلك بالتحقق من البريد الوارد في بريدنا الالكتروني الان اذهب الى بريدك الالكتروني على ياهو او جيميل سنجد رساله من موقع ادد مي فاست add me fast بها رابط التأكيدقم بالضغط علي click here to confirm ستظهر لنا صفحه الدخول الي الموقع و ان حسابك تم تفعيلهنالان تم اخشاء حسابك و تفعيله بنجاح يمكنك تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني وكلمه السر التي سجلنا بها للدخول الي موقع ادد مي فاست add me fast .تبعدها تظهر لك سياسة و اتفاقية الموقع عليك الموافقه عليها للمتابعه في الموقعالان انت في واجهة علي الموقع و لوحه التحكم للموقع وفي الصفحه تظهر لنا عدد النقاط التي تمتلكها اعلي يمين الشاشهشرح موقع ادد مي فاست add me fastموقع ادد مي فاست add me fast يعتمد علي ججمع النقاط اي انه يجب عليك امتلاكك لعدد من النقاط من خلال تسجيل اعجابات و مشاركات و غيرها ومن ثم تعرض صفحتك التي تريد زياده عدد المعجبين عليها في الفيس بوك مقابل عدد معين من النقاط تحدده انتوللحصول علي النقاط يجب عليك انت ان تقوم بعمل تفاعلات لصفحات الاخرين تفاعل لايك او مشاركة انت تضغطه تحصل علي لنقاط يمعينة حدده صاحب الصفحه .يعطيك موقع ادد مي فاست ايضا يوميا عدد من النقاط 150 نقطه مقابل تفاعلك في الموقع ويمكنك ايضا مشاهده مقاطع الفيديو او عمل رتويت او فولوو لتويتر ومميزات اخري كثيرهمتاحة .شرح زياده عدد النقاط في موقع ادد مي فاستمن الواجهة الرئيسيه لموقع ادد مي فاست التي نحن متواجدون فيها نجد يسار الشاشه عدة طرق مختلفة لجمع النقاط مجانا منها عمل اعجابات لصفحات الاخرين للحصول علي النقاط المجانيه . والتي تسمي facebook likesبعض الضغط علي facebook like تظهر لنا هذه الصفحه وبها في السطر الاول هو عدد النقاط التي ستحصل عليها مقابل عملك اعجاب لهذه الصفحه وهي كما ظاهر 7 نقاط .نضغط like و تنبثق لنا لنا صفحه بها صفحة فيسبوك نعمل اعجاب للصفحه التي ستظهر لنا للحصول علي النقاط كما في الصورة اسفلهبعد الضغط علي لايك او اعجبنياغاق الصفحه ومن ثم تضاف لنا اوتوماتيكيا نقاط مقابل الاعجابو اول 7 نقاطولجمع اكبر عدد ممكن من النقاط عليك تكرار هذه العمليه عدة مرات للحصول علي عدد كثير من النقاط و استغلالها لاحقا في جلب ما تريدهكيفيه استخدام النقاط في موقع ادد مي فاست add me fastبعد الحصول علي عدد مقبول من النقاط سنستخدم هذه النقاط في زياده عدد معجبين صفحتنا علي الفيس بوك تابع ....من يسار صفحه الموقع ستجد زر اسمه add site/page اضغط عليهسوف تظهر لنا صفحه الاعدادت هذهفي الصندوق الاول نختار facebook likes او اذا كنت مهتم بأي نوع اخر من شبكات التواصل الاجتماعي ستجده في هذا الصندوق .في السطر الثاني المسمي countries او البلاد يمكنك من خلاله ان تختار اي دوله عربيه كانت او اجنبيه او مجموعه من الدول .اما في السطر الثالث title هو العنوان الذي سيظهر للمشتركين في موقع ادد مي فاست عند مشاهده موقعك .اما في الرابع هو عنوان صفحتك علي الفيس بوك url .بعد اتمام الاعدادات اضغط علي حفظ او save changes .ومن بعد ذلك سيقوم الموقع بنشر موقعك للمشتركيه لعمل اعجاب لصفحتك . وذلك مقابل النقاط التي حددتها فاذا حددت 7 نقاط سياخذ كل شخص 7 نقاط مقابل عمل لايك لصفحتكتهكير نقاط addmefastزيادة نقاط addmefastبعد قليل سنجد انه عدد من الاشخاص ضغطوا علي الموقع واعجبوا بالصفحه كما هو موضح في الصورةواذا اردت ايقاف الاعجابات لديك اضغط علي ايقونه الايقاف باللون البرتقالي.