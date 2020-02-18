شرح طريقة وكيفية جلب الاف المعجبين والمتابعين لصفحة فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي

xavihichem2424
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|شرح موقع addmefast
شرح موقع addmefas
موقع addmefas موقع زيادة معجبين صفحتك على الفيس بوك
شرح موقع addmefast و كيف تكسب اكبر عدد من المعجبين او مشاركات او تعليقات مثلما تشاء من الفيس بوك وتويتر وانستغرام و وزيارات لموقعك و العديد من الخدمات الاخرى والتي يمكنك اكتشافها بعد التسجيل هو افضل بكثير من برنامج زيادة المعجبين في صفحة الفيس بوك التي يوفها الفيسبوك و يغلق حسابك
موقع addmefast هو اول موقع عالمى لتبادل الاعجاب في مجاله زيادة معجبين صفحتك على الفيس بوك 1000 معجب في اليوم او اكثر مجانا
العدد المتاح للاعجاب عدد غير حدود يوميا يعنى تستطيع جمع 1000 لايك يوميا ااو اكثر كل هذا حسب نشاطك في الموقع
تبدا الشرح على بركة الله
شرح add me fast التسجيل
للتسجيل من هنـــــــــــــــــــــــ ــــــــا
وبعد الدخول الى الصفحة الرئيسية اضغط على TRY FOR FREE NOW بالاخضثم سجل حساب جديد
بعد الضغط علي (try for free) الموجود علي الصفحه الرئيسيه للموقع ستظهر لك صفحة تسجيل حساب في موقع ادد مي فاست add me fast نكمل التسجيل كالأتي :المربع الاول البريد الاللكتروني ثم كلمة السر ثم اعادة كلمة السر ثم كود الكابتشا و تضغط sign up
في الصندوق المسمي your email تسجل بريد الكتروني تستخدمه بالفعل وتستطيع الدخول عليه لتفعيلحسابك عبر الضغط على رابط يرسله لك الموقع
لاتنسى كتابة باسورد يسهل عليك حفظه
اعد كتابه الباسورد
ادخل كود الكابتشا وهو كود للتحقق من انك انسان طبيعي
سوف تظهر لك رساله تأكيد علي تسجيلك مثل هذه
وهي تقول لنا انه يجب علينا انه يجب التأكيد علي تسجيلنا وذلك بالتحقق من البريد الوارد في بريدنا الالكتروني الان اذهب الى بريدك الالكتروني على ياهو او جيميل سنجد رساله من موقع ادد مي فاست add me fast بها رابط التأكيد
قم بالضغط علي click here to confirm ستظهر لنا صفحه الدخول الي الموقع و ان حسابك تم تفعيله
نالان تم اخشاء حسابك و تفعيله بنجاح يمكنك تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني وكلمه السر التي سجلنا بها للدخول الي موقع ادد مي فاست add me fast .
تبعدها تظهر لك سياسة و اتفاقية الموقع عليك الموافقه عليها للمتابعه في الموقع
الان انت في واجهة علي الموقع و لوحه التحكم للموقع وفي الصفحه تظهر لنا عدد النقاط التي تمتلكها اعلي يمين الشاشه
شرح موقع ادد مي فاست add me fast
موقع ادد مي فاست add me fast يعتمد علي ججمع النقاط اي انه يجب عليك امتلاكك لعدد من النقاط من خلال تسجيل اعجابات و مشاركات و غيرها ومن ثم تعرض صفحتك التي تريد زياده عدد المعجبين عليها في الفيس بوك مقابل عدد معين من النقاط تحدده انت
وللحصول علي النقاط يجب عليك انت ان تقوم بعمل تفاعلات لصفحات الاخرين تفاعل لايك او مشاركة انت تضغطه تحصل علي لنقاط يمعينة حدده صاحب الصفحه .
يعطيك موقع ادد مي فاست ايضا يوميا عدد من النقاط 150 نقطه مقابل تفاعلك في الموقع ويمكنك ايضا مشاهده مقاطع الفيديو او عمل رتويت او فولوو لتويتر ومميزات اخري كثيرهمتاحة .
شرح زياده عدد النقاط في موقع ادد مي فاست
من الواجهة الرئيسيه لموقع ادد مي فاست التي نحن متواجدون فيها نجد يسار الشاشه عدة طرق مختلفة لجمع النقاط مجانا منها عمل اعجابات لصفحات الاخرين للحصول علي النقاط المجانيه . والتي تسمي facebook likes
بعض الضغط علي facebook like تظهر لنا هذه الصفحه وبها في السطر الاول هو عدد النقاط التي ستحصل عليها مقابل عملك اعجاب لهذه الصفحه وهي كما ظاهر 7 نقاط .
نضغط like و تنبثق لنا لنا صفحه بها صفحة فيسبوك نعمل اعجاب للصفحه التي ستظهر لنا للحصول علي النقاط كما في الصورة اسفله
بعد الضغط علي لايك او اعجبنياغاق الصفحه ومن ثم تضاف لنا اوتوماتيكيا نقاط مقابل الاعجابو اول 7 نقاط
ولجمع اكبر عدد ممكن من النقاط عليك تكرار هذه العمليه عدة مرات للحصول علي عدد كثير من النقاط و استغلالها لاحقا في جلب ما تريده
كيفيه استخدام النقاط في موقع ادد مي فاست add me fast
بعد الحصول علي عدد مقبول من النقاط سنستخدم هذه النقاط في زياده عدد معجبين صفحتنا علي الفيس بوك تابع ....
من يسار صفحه الموقع ستجد زر اسمه add site/page اضغط عليه
سوف تظهر لنا صفحه الاعدادت هذه
في الصندوق الاول نختار facebook likes او اذا كنت مهتم بأي نوع اخر من شبكات التواصل الاجتماعي ستجده في هذا الصندوق .
في السطر الثاني المسمي countries او البلاد يمكنك من خلاله ان تختار اي دوله عربيه كانت او اجنبيه او مجموعه من الدول .
اما في السطر الثالث title هو العنوان الذي سيظهر للمشتركين في موقع ادد مي فاست عند مشاهده موقعك .
اما في الرابع هو عنوان صفحتك علي الفيس بوك url .
بعد اتمام الاعدادات اضغط علي حفظ او save changes .
ومن بعد ذلك سيقوم الموقع بنشر موقعك للمشتركيه لعمل اعجاب لصفحتك . وذلك مقابل النقاط التي حددتها فاذا حددت 7 نقاط سياخذ كل شخص 7 نقاط مقابل عمل لايك لصفحتك
تهكير نقاط addmefast
زيادة نقاط addmefast
بعد قليل سنجد انه عدد من الاشخاص ضغطوا علي الموقع واعجبوا بالصفحه كما هو موضح في الصورة
واذا اردت ايقاف الاعجابات لديك اضغط علي ايقونه الايقاف باللون البرتقالي.
شرح موقع followlike جلب المتابعين والمعجبين
رابط التسجيل من هنا
يعنبر موقع followlikeشبيه بالموقع السابق ذكره ويمتاز كذلك بعدة خصائص ومنها خصائض اضافية ينفرد بها الموقع اذ بالاضافة الى كونه يتيج جلب متابعين تعليقات ومعجبين اذ انه كذلك يمكنك من جلب خذمات زيارو لموقعك وايضا باك لينك من عدة مواقع يساعدك في تصدر موقعك لمحركات البحث
كما يمكنك متابعة الفيديو التالي يشرح الموقع باتلتفصيل
شرح موقع like4like جلب معجبين وتعليقانت من مختلف مواقع التواصلالاجتماعي
الموقع الثالث والاخير في شرحنا
موقع like4like لتبادل الاعجاب والمشتركين وزيادة عدد المتابعين للصفحات وللحسابات حيث يقوم بزيادة اعجابات صفحاتك على الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وجوجل .. إلخ
للتسجيل في الموقع اضغط هنا:
like4like
لشرح
موقع like4like من افضل المواقع واسرعها في جلب المشتركين والاعجابات للصفحة حيث يدعم كلا من الإعجاب في الفيس بوك زيادة عدد الاعجابات على منشورتك زيادة عدد الاعجابات علىصورك اللايكات للمنشور زيادة عدد المعجبين على صورك زيادة لايكات صور بوستات زيادة المتابعين في تويتر زيادة المتابعين في الفيس بوك كيفية زيادة عدد المشتركين و المشاهدات على اليوتيوب YouTube كيفية زيادة عدد مشتركين في قناتك على اليوتوب كيف ازيد نسبة عدد المشاهدات في الفيديو على موقع اليوتيوب زيادة المتابعين في انستقرام زيادة متابعين انستقرام مجانا
Free Twitter Followers
مميزات الموقغ
اسرع موقع يمكن الاعتماد علية في ذيادة الصقحات و likes.يمكن الحصول في يوم واحد علي 1000 like او اكثر. موقع يعطي الكثير من النقاط مجانا في حال العمل علية بشكل كبير تحصل علي الكثير من النقاط مجانا يدعم العديد من صفات مواقع التواصل الاجتماعي
شرح التسجيل وعمل الموقع
تابع الفيديو لمشاهدة كل مايخص الموقع
و الان اترككم اخواني في امان الله الى شرح قادم ان شاء الله
كما ان كانت هناك لديك استفسارات لا تتردد في كتابتها اسفل في التعليقات و ساكون مسرورا بالرد عليك