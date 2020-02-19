العلاقة الحميمية

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
271
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
العلاقة الحميمية:
العلاقة الحميمية بالإكراه ودون رغبة الزوجة هي نوع من الاغتصاب الشرعي. وعلاقة دون رغبة الزوج هي مجرد عادة مثل الاستمناء. وحين تغيب الرغبة من كليهما فذلك يعني ان الحب بينهما يحتضر، وان قوة الجذب بيهما اشرفت على الانتهاء.
مخ الهدرة: نجاح العلاقة يكمن في ثلاث: نار حب، ومشاركة، ورضا.
 
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