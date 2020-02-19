العلاقة الحميمية :

العلاقة الحميمية بالإكراه ودون رغبة الزوجة هي نوع من الاغتصاب الشرعي. وعلاقة دون رغبة الزوج هي مجرد عادة مثل الاستمناء. وحين تغيب الرغبة من كليهما فذلك يعني ان الحب بينهما يحتضر، وان قوة الجذب بيهما اشرفت على الانتهاء .

مخ الهدرة: نجاح العلاقة يكمن في ثلاث: نار حب، ومشاركة، ورضا .