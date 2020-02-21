شرح اخيراالعملاق advcash ادفكاش الروسي يعيد اصدار بطاقات فيزا الخاص به

kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
😁😁😁😁مرحبا بالجميع 😁😁😁😁😁

❤❤❤و اخيراالعملاق advcash ادفكاش الروسي يعيد اصدار بطاقات فيزا الخاص به بعد طول انتظار

للتسجيل


🤩🤩سعر البطاقة 15 دولار

😍😍بطاقة الفيزا لاالبلاستيكية صالحة 3 سنوات

تصلك حتي المنزل

ا🥳🥳لحساب عدة طرق الشحن من بينها دعم العملات المشفرة البتكوين.الاثريوم.الليتكوين .....

🔷تم اضافة ولايات الجزاير كلها

🌹🌷🌹🌷للشحن و الاستفسار

تواصل مع موقع payzad او قسم عملات

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