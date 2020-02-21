kacimo samy
متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 3,001
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
مرحبا بالجميع
و اخيراالعملاق advcash ادفكاش الروسي يعيد اصدار بطاقات فيزا الخاص به بعد طول انتظار
للتسجيل
سعر البطاقة 15 دولار
بطاقة الفيزا لاالبلاستيكية صالحة 3 سنوات
تصلك حتي المنزل
الحساب عدة طرق الشحن من بينها دعم العملات المشفرة البتكوين.الاثريوم.الليتكوين .....
تم اضافة ولايات الجزاير كلها
للشحن و الاستفسار
تواصل مع موقع payzad او قسم عملات
و اخيراالعملاق advcash ادفكاش الروسي يعيد اصدار بطاقات فيزا الخاص به بعد طول انتظار
للتسجيل
سعر البطاقة 15 دولار
بطاقة الفيزا لاالبلاستيكية صالحة 3 سنوات
تصلك حتي المنزل
الحساب عدة طرق الشحن من بينها دعم العملات المشفرة البتكوين.الاثريوم.الليتكوين .....
تم اضافة ولايات الجزاير كلها
للشحن و الاستفسار
تواصل مع موقع payzad او قسم عملات