مرحبا بالجميعو اخيراالعملاق advcash ادفكاش الروسي يعيد اصدار بطاقات فيزا الخاص به بعد طول انتظارللتسجيلسعر البطاقة 15 دولاربطاقة الفيزا لاالبلاستيكية صالحة 3 سنواتتصلك حتي المنزللحساب عدة طرق الشحن من بينها دعم العملات المشفرة البتكوين.الاثريوم.الليتكوين .....تم اضافة ولايات الجزاير كلهاللشحن و الاستفسارتواصل مع موقع payzad او قسم عملات