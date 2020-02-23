شرح الموقع الرائع و الصادق و الأحسن حسب تجربتي......

tebib mohammed
:: عضو منتسِب ::
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- 23 فيفري 2020
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سنتكلم عن موقع جميل جاء تحت مسمى Up-4ever و هو موقع حديث النشأة للربح من رفع الملفات , و تنتشر العديد من إثباتات الدفع الخاصة به , يقدم مبالغ تنافسية جيدة نظير كل 1000 تحميلة لملفاتك .
يوجد الكثير من المواقع التي تمكنك من ربح المال من رفع الملفات لكن موقع up4everهو الاحسن للاسباب التالية
الموقع ذو واجهة بسيطة جدا يمكن لاي مبتدا التعامل معها
الموقع يدعم اللغة العربية
الموقع ارباحه اكبر من غيره حيث متوسط الالف تحميلة مرتفع وهذا بناءا على حجم الملف و بلد الزيارة
الموقع لديه طرق دفع كثيرة للبنوك الالكترونية الشهيرة مثل PayPal,payza.bitcoin,payoneer,payer,وغيرها
الحد الادنى للسحب منخفض بالنسبة PayPal,payzaحيث تحتاج 1$فقط للسحب
السحب يستغرق 24ساعة فقط
يمكنك سحب ارباحك مباشرة الى البريد الجزائري او التونسي او المصري
يمكنك سحب ارباحك عن طريق فليكسي للجزائر و فودافون كاش لمصر
يحتوي الموقع على نظام مكفٱت بحيث يمكنك الفوز بأجهزة تابلات او أجهزة الكترونية حديثة
احتواء الموقع على متجر خاص به حيث يمكنك طلب بأموالك المكتسبة من الموقع اشياء تصلك لباب منزلك بدلا من الاموال.
كيف اسجل في الموقع؟
كل ماعليك متابعة الشرح بالفيديو اسفل الشرح والتسجيل لا يحتاج خبرة فقط ملأ البيانات الاعتيادية
من اسم مستخدم و الايميل وغيرها .
ما هي الملفات التي يدعمها الموقع؟
يقبل الموقع كل انواع الملفات مهما كانت صور ،فيديو،ملفات مظغوطة،برامج،تطبيقات،وغيرها ماعدا الملفات الاباحية
كيف ازيد ارباحي في الموقع؟
الموقع يعطيك رابط ريفيرال يمكنك تشجيع اصدقائك للتسجيل بذلك الرابط المخصص لك وكل شخص تسجل من خلال رابطك ستاخذ نسبة مئوية دون ان ينقص من ربحه شيئ،ورابط الريفيرال او رابط الدعوة تجده في خانة الدعوات.
لماذا الربح من رفع الملفات هو احسن طريقة للربح من النت؟
لاسباب التالية
الربح من هذه طريقة سهل جدا حمل ملف خذ رابط انشره انتظر ارباحك
الربح من رفع الملفات طريقة ٱلية للربح بمعنى اتعب اولا ثم مادام رابطك في الانترنت انت تتحصل على ربح ٱلي
هو احسن طريقة لربح المال لكل مبتدأ
موقع الربح يقوم بكل الاعمال بدلا عنك فقط حمل واترك الباقي على الموقع
رابط التسجيل
التسجيل من هنا
-اولا نبدأ بالتسجيل :
الضغط على UPLOAD FILES في الأعلى
لتظهر لك الصفحة الآتية
فالموقع يتيح لك 4 طرق لرفع الملفات والربح منها وهي :
وسائل الدفع المتاحة -
إثبات الدفع
شرح فيديو للتعامل مع الموقع
Download شرح موقع 4ever للربح من رفع الملفات (يدفع لبايونيير والباي بال غير مف mkv
" للتسجيل فى الموقع "
رابط التسجيل
الموقع أيضا بالعربي سهل جدا