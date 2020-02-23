شرح الموقع الرائع و الصادق و الأحسن حسب تجربتي......

سنتكلم عن موقع جميل جاء تحت مسمى Up-4ever و هو موقع حديث النشأة للربح من رفع الملفات , و تنتشر العديد من إثباتات الدفع الخاصة به , يقدم مبالغ تنافسية جيدة نظير كل 1000 تحميلة لملفاتك .يوجد الكثير من المواقع التي تمكنك من ربح المال من رفع الملفات لكن موقع up4everهو الاحسن للاسباب التاليةالموقع ذو واجهة بسيطة جدا يمكن لاي مبتدا التعامل معهاالموقع يدعم اللغة العربيةالموقع ارباحه اكبر من غيره حيث متوسط الالف تحميلة مرتفع وهذا بناءا على حجم الملف و بلد الزيارةالموقع لديه طرق دفع كثيرة للبنوك الالكترونية الشهيرة مثل PayPal,payza.bitcoin,payoneer,payer,وغيرهاالحد الادنى للسحب منخفض بالنسبة PayPal,payzaحيث تحتاج 1$فقط للسحبالسحب يستغرق 24ساعة فقطيمكنك سحب ارباحك مباشرة الى البريد الجزائري او التونسي او المصرييمكنك سحب ارباحك عن طريق فليكسي للجزائر و فودافون كاش لمصريحتوي الموقع على نظام مكفٱت بحيث يمكنك الفوز بأجهزة تابلات او أجهزة الكترونية حديثةاحتواء الموقع على متجر خاص به حيث يمكنك طلب بأموالك المكتسبة من الموقع اشياء تصلك لباب منزلك بدلا من الاموال.كيف اسجل في الموقع؟كل ماعليك متابعة الشرح بالفيديو اسفل الشرح والتسجيل لا يحتاج خبرة فقط ملأ البيانات الاعتياديةمن اسم مستخدم و الايميل وغيرها .ما هي الملفات التي يدعمها الموقع؟يقبل الموقع كل انواع الملفات مهما كانت صور ،فيديو،ملفات مظغوطة،برامج،تطبيقات،وغيرها ماعدا الملفات الاباحيةكيف ازيد ارباحي في الموقع؟الموقع يعطيك رابط ريفيرال يمكنك تشجيع اصدقائك للتسجيل بذلك الرابط المخصص لك وكل شخص تسجل من خلال رابطك ستاخذ نسبة مئوية دون ان ينقص من ربحه شيئ،ورابط الريفيرال او رابط الدعوة تجده في خانة الدعوات.لماذا الربح من رفع الملفات هو احسن طريقة للربح من النت؟لاسباب التاليةالربح من هذه طريقة سهل جدا حمل ملف خذ رابط انشره انتظر ارباحكالربح من رفع الملفات طريقة ٱلية للربح بمعنى اتعب اولا ثم مادام رابطك في الانترنت انت تتحصل على ربح ٱليهو احسن طريقة لربح المال لكل مبتدأموقع الربح يقوم بكل الاعمال بدلا عنك فقط حمل واترك الباقي على الموقعرابط التسجيل