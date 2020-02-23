دعاء تحصين المولود الجديد

أن تحصين الطفل من خلال قراءة الرقية الشرعية عليه، من الأمور الهامة التي لا يجب أن نغفل عنها، بقراءة الرقية الشرعية على الطفل، تحميه بأمر الله من أي ضرر قد يصيب الطفل، سواء كان حسد، أو مرض أو ما شابه ذلك من أمور، لهذا يجب على الأب والأم الأعتناء بذلك الأمر لأطفالهم.“أُعيذُكَ بكلمات اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شيطانٍ وهامَّة، ومنْ كُلِّ عيْنٍ لامَّةٍ”، فقد كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُعوِّذُ الحسن والحُسَينَ ويقولُ: “إنّ أَباكُما كان يعوذ بها إِسْمَاعِيل وإِسحاق؛ أَعُوذ بكلمات اللَّهِ التَّامة مِنْ كُلّ شيْطان وَهامَّة، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّة”.قراءة المعوّذتين و سورة الإخلاص على الأطفال: وذلك لتحصينهم من كلّ شر، والإكثار من ذكر الله تعالى، إذ إنّ الإكثار من الذكر يمنع من الحسد والعين ويطرد الشياطين.وضع اليد على رأس الطفل والدعاء بهذا الدعاء: “اللهم ربَّ الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا”.تحصين الأطفال بقراءة دعاء التحصين على ماء كما يأتي: قراءة المعوذات “الفلق والناس والإخلاص”، وقول: “اللهم ربَّ الناس، أذهب البأس، وأشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا”.يُقال هذا الدعاء ثلاث مرات، وقول: “بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عينِ حاسد الله يشفيك.ويُقال هذا الدعاء أيضًا ثلاث مرات، وبعدها يُسكب ماء الإناء على رأس الطفل المصاب بالعين أو الحسد مرةّ واحدة حتى يُعمم الماء جميع جسده.