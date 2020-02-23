دعاء الاستخارة للدراسة

قد يصاب الكثير منا بالحيرة في اختيار مجال الدراسة، أو اختيار القسم أو المادة التي ترغب في دراستها،ومن رحمة الله بنا أن جعل لنا الاستخارة لسؤاله أن يختار لنا الخير في كل أمور حياتنا،لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى نص واحد لدعاء الاستخارة.ومن الجائز ترديده دون الحاجة لصلاة الاستخارة، في حال تعذر صلاتها.الصيغة الصحيحة لدعاء الاستخارة: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآنيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك،وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب،اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال:عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به،قال: ويسمى حاجته.