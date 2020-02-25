دعاء ليلة الجمعة

حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بسبعة أفعال يوم الجمعة، ومن هذه الأفعال الاغتسال يوم الجمعة، التطيب قبل الخروج للصلاة، التسوك، التبكير في الذهاب للمسجد، قراءة سورة الكهف والإكثار من الدعاء يوم الجمعة وبجانبها يجب على المسلم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يجب على كل مسلم أن يقتدي بما كان يفعل رسولنا الحبيب ويقوم بمثل هذه الأفعال في يوم الجمعة حتى يحصل على عظيم الأجر والثواب في هذا اليوم المبارك.رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهاً مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.