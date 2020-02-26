شرح حصري ومفصل لموقع tender-expert + اكثر من 80 اثبات سحب

redha1001
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2020
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكون جد سعيد بطرح اول موضوع لي في المنتدى وان شاء الله اوفق في شرح الموقع الذي انا بصدد عرضه وطرحه على كل اعضاء المنتدى الحبيب و كل محبي عالم الربح من الانترنت .
الموقع الذي انا بصدد شرحه موقع استثماري جديد مازال في بداياته و ما التقدم المحرز في نشاط الموقع و التقدم السريع الذي يشهده الا لمصداقيته وانه اثبت جدراته الإئتمانية لدى الجمهور . موقع استثماري اعتبره احسن موقع لسنة 2020 .
الموقع هو :
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
موقع استثماري جديد موثوق ومشهود له بالمصداقية العالية الحد الادنى للإستثمار 3 دولار او 200 روبل الإستثمار يدوم سنة كاملة ، الأرباح تنزل يوميا في حسابك بعد مرور 24 ساعة ، في واجهة الموقع عند الدخول لحسابك هناك الة حاسبة تمكنك من الإطلاع ومعرفة عائد استثمارك لاي مبلغ العائد اليومي و الأسبوعي و الشهري و السنوي . الحد الادنى للسحب في الموقع 0.4 دولار او 25 روبل .
يدعم العديد من البنوك المختلفة و العملات الرقمية منها : و ماستر كارد الباير ، البرفكت موني ، ياندكس ، ادفنكاش ، كوي وحتى فيزا كارد ويدعم العملات الرقمية كالبتكوين والإيثريوم يدعم خمس مستويات لنظام الاحالة و الموقع له مصداقية عالية في مختلف الوسائط الإجتماعية لأنني قبل طرح الموضوع بحثت كثيرا في الموضوع حتى استقرت نفسي حول عمله ومصداقيته ولا اريد تفويت الفرصة عن نفسي لللأستثمار في الموقع لذلك انصح الجميع بإستغلال الموقع خاصة ان حدود الإستثمار والسحب مقبولة فيه دون اطالة هذا واردت مشاركة أعضاء المنتدى هذه التجربة الناجحة مع الموقع . وسيتم التطرق لشرح مفصل للموقع و بالصور بخصوص جميع الامور التي ذكرت و أيضا فيدويوهات حصرية لعلمليات السحب والأستثمار بالموقع حصرية من حسابي الشخصي طبعا .
موقع استثماري اكثر من رائع مازال لا يشهد ترويج مكثف له لانه مازال في بدايته تم استثمار مبلغ 4057 روبل في الموقع + 16.80 دولار كما سيتم ادراج ذلك في الصور لانني وجدتها فرصة حقيقة لا يجب تضييعها بعد التاكد التام من مصداقية الموقع و السمعة التي يتمتع بها .
على ب:ركة الله نبدا شرح الموقع :
طريقة التسجيل بالموقع سهلة جدا مثل اي موقع اخر بعد الدخول للموقع في صفحته الرئيسية نجده الموقع يملك صفحات رسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ايضا رسالة الشركة بخط عريض في منتصف صفحة الموقع الرئيسية التي تقول - نحن ننجح وانت تربح - و ايضا صورة لاحصائيات الموقع وتطور نشاطه عدد المستثمرين الاموال المستثمرة السحوبات كم نجد في الصفحة الرئيسية ايضا تظهر فيها السحوبات والإيداعات اللحظية التي تتم بالموقع.
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
كل الصور الموالية من الواجهة الرئيسية للموقع و التي بها من المعلومات ما يكفي لتكوين راية عن الموقع وخطة عمله .
كما نلاحظ في الصورة بيانات و احصائيات الموقع وتطوره عدد المستثمرين الاموال المستثمرة و المسحوبات
نجد ايضا في الصورة السحوبات التي تتم لحظيا او الإيداعات كذلك
الشركة تمعل منذ 4 سنوات في مجال عقد المناقصات و الصفققات
اسفل ايضا في واجهة الموقع الرئيسية نجد الطريقة البسيطة للإستثمار بالموقع و هي ملخصة بهذا الرسم
انشاء حساب / اختيار العملة / ايداع / تلقي الأرباح
كما نجد ان الشركة قامت بتامين نفسها ماليا لدى شركة تامين بمبلغ 8000000 دولار كما في الصورة
في الصحة الرئيسية ايضا توجد الة حاسبة تمكنك من معرفة عائدك اليومي و الأسبوعي و الشهري و السنوي
تختار العملة روبل او دولار وترى النتجية
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
في الصفحة الرئيسية للموقع دائما نرى نظام الإحالات و العائد يدعم اربع مستويات
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
معلومات عامة اخرى عن الموقع في واجهة الموقع الرئيسية دائما
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
اخر الصفحة الرئيسية نجد معلومات اضافية اخرى كشهادة تسجيل الشركة ووسائل الدفع المدعومة بالموقع و تعليقات بعض المشتركين
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بعد الانتهاء من شرح واجهة الموقع الرئيسية ناتي للتسجيل
1- اختيار الاسم
2- البريد اللكتروني
3- كلمة السر واعادة كتاباتها
4- ادخال رمز المباتشا
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بعد اكمال التسجيل يظهر الحساب من الداخل بالشكل التالي : نجد
البلونس و اليات القيام بالإيداع / اختيار العملة / اختيار وسيلة الدفع المناسبة / ادخال المبلغ المراد استثماره
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
كما في الصورة اتمام للصورة التي بالاعلى اختيار وسيلة الدفع المناسبة ثم ادخال المبلغ و اتمام العملية .
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بالنزول في واجهة الموقع الرئيسية بالموقع من داخل حسابك نجد احصائيات حسابك
و استثماراتك ايضا بالروبل و الدولار ( العملة التي ترغب في العمل عليها )
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
طريقة السحب سهلة و بسيطة وواضحة نفسها طريقة الإيداع و تتمثل في اختيار العملة و البنك الذي تريد السحب عليه و ادخال المبلغ .
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
وسائل الأيداع و السحب المدعومة بالموقع
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
و ناتي اخيرا لإثباتات السحب المختلفة من الموقع
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
و هكذا نكون انتهينا من شرح الموقع ولم يبقى لي الا ان اقول لكم حظ موفق
في رعاية الله وحفظه وتمنياتي للجميع التوفيق والنجاح
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
اكون جد سعيد بطرح اول موضوع لي في المنتدى وان شاء الله اوفق في شرح الموقع الذي انا بصدد عرضه وطرحه على كل اعضاء المنتدى الحبيب و كل محبي عالم الربح من الانترنت .
الموقع الذي انا بصدد شرحه موقع استثماري جديد مازال في بداياته و ما التقدم المحرز في نشاط الموقع و التقدم السريع الذي يشهده الا لمصداقيته وانه اثبت جدراته الإئتمانية لدى الجمهور . موقع استثماري اعتبره احسن موقع لسنة 2020 .
الموقع هو :
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
موقع استثماري جديد موثوق ومشهود له بالمصداقية العالية الحد الادنى للإستثمار 3 دولار او 200 روبل الإستثمار يدوم سنة كاملة ، الأرباح تنزل يوميا في حسابك بعد مرور 24 ساعة ، في واجهة الموقع عند الدخول لحسابك هناك الة حاسبة تمكنك من الإطلاع ومعرفة عائد استثمارك لاي مبلغ العائد اليومي و الأسبوعي و الشهري و السنوي . الحد الادنى للسحب في الموقع 0.4 دولار او 25 روبل .
يدعم العديد من البنوك المختلفة و العملات الرقمية منها : و ماستر كارد الباير ، البرفكت موني ، ياندكس ، ادفنكاش ، كوي وحتى فيزا كارد ويدعم العملات الرقمية كالبتكوين والإيثريوم يدعم خمس مستويات لنظام الاحالة و الموقع له مصداقية عالية في مختلف الوسائط الإجتماعية لأنني قبل طرح الموضوع بحثت كثيرا في الموضوع حتى استقرت نفسي حول عمله ومصداقيته ولا اريد تفويت الفرصة عن نفسي لللأستثمار في الموقع لذلك انصح الجميع بإستغلال الموقع خاصة ان حدود الإستثمار والسحب مقبولة فيه دون اطالة هذا واردت مشاركة أعضاء المنتدى هذه التجربة الناجحة مع الموقع . وسيتم التطرق لشرح مفصل للموقع و بالصور بخصوص جميع الامور التي ذكرت و أيضا فيدويوهات حصرية لعلمليات السحب والأستثمار بالموقع حصرية من حسابي الشخصي طبعا .
موقع استثماري اكثر من رائع مازال لا يشهد ترويج مكثف له لانه مازال في بدايته تم استثمار مبلغ 4057 روبل في الموقع + 16.80 دولار كما سيتم ادراج ذلك في الصور لانني وجدتها فرصة حقيقة لا يجب تضييعها بعد التاكد التام من مصداقية الموقع و السمعة التي يتمتع بها .
على ب:ركة الله نبدا شرح الموقع :
طريقة التسجيل بالموقع سهلة جدا مثل اي موقع اخر بعد الدخول للموقع في صفحته الرئيسية نجده الموقع يملك صفحات رسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ايضا رسالة الشركة بخط عريض في منتصف صفحة الموقع الرئيسية التي تقول - نحن ننجح وانت تربح - و ايضا صورة لاحصائيات الموقع وتطور نشاطه عدد المستثمرين الاموال المستثمرة السحوبات كم نجد في الصفحة الرئيسية ايضا تظهر فيها السحوبات والإيداعات اللحظية التي تتم بالموقع.
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
كل الصور الموالية من الواجهة الرئيسية للموقع و التي بها من المعلومات ما يكفي لتكوين راية عن الموقع وخطة عمله .
كما نلاحظ في الصورة بيانات و احصائيات الموقع وتطوره عدد المستثمرين الاموال المستثمرة و المسحوبات
نجد ايضا في الصورة السحوبات التي تتم لحظيا او الإيداعات كذلك
الشركة تمعل منذ 4 سنوات في مجال عقد المناقصات و الصفققات
اسفل ايضا في واجهة الموقع الرئيسية نجد الطريقة البسيطة للإستثمار بالموقع و هي ملخصة بهذا الرسم
انشاء حساب / اختيار العملة / ايداع / تلقي الأرباح
كما نجد ان الشركة قامت بتامين نفسها ماليا لدى شركة تامين بمبلغ 8000000 دولار كما في الصورة
في الصحة الرئيسية ايضا توجد الة حاسبة تمكنك من معرفة عائدك اليومي و الأسبوعي و الشهري و السنوي
تختار العملة روبل او دولار وترى النتجية
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
في الصفحة الرئيسية للموقع دائما نرى نظام الإحالات و العائد يدعم اربع مستويات
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
معلومات عامة اخرى عن الموقع في واجهة الموقع الرئيسية دائما
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
اخر الصفحة الرئيسية نجد معلومات اضافية اخرى كشهادة تسجيل الشركة ووسائل الدفع المدعومة بالموقع و تعليقات بعض المشتركين
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بعد الانتهاء من شرح واجهة الموقع الرئيسية ناتي للتسجيل
1- اختيار الاسم
2- البريد اللكتروني
3- كلمة السر واعادة كتاباتها
4- ادخال رمز المباتشا
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بعد اكمال التسجيل يظهر الحساب من الداخل بالشكل التالي : نجد
البلونس و اليات القيام بالإيداع / اختيار العملة / اختيار وسيلة الدفع المناسبة / ادخال المبلغ المراد استثماره
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
كما في الصورة اتمام للصورة التي بالاعلى اختيار وسيلة الدفع المناسبة ثم ادخال المبلغ و اتمام العملية .
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
بالنزول في واجهة الموقع الرئيسية بالموقع من داخل حسابك نجد احصائيات حسابك
و استثماراتك ايضا بالروبل و الدولار ( العملة التي ترغب في العمل عليها )
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
طريقة السحب سهلة و بسيطة وواضحة نفسها طريقة الإيداع و تتمثل في اختيار العملة و البنك الذي تريد السحب عليه و ادخال المبلغ .
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
وسائل الأيداع و السحب المدعومة بالموقع
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
و ناتي اخيرا لإثباتات السحب المختلفة من الموقع
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
و هكذا نكون انتهينا من شرح الموقع ولم يبقى لي الا ان اقول لكم حظ موفق
في رعاية الله وحفظه وتمنياتي للجميع التوفيق والنجاح
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert
Main - Tender Expert