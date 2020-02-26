NoorAhmed101
:: عضو منتسِب ::
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شروط علاج إدمان ليريكا في المنزل:
* ألا تكون حالة المدمن متأخرة؛ ويتعاطي المخدر من فترة طويلة جداً.
* لو كان جسد المدمن وحالته النفسية متأخرة جداً لا بد من دخول المستشفي.
* أن تكون أسرة المريض متعاونة وتتفهم القواعد التي نرسمها للمدمن.
* قدرة أفراد الأسرة علي التعامل بجدية مع أعراض الإنسحاب.
* منع وصول المخدر للمريض بأي شكل؛ هذا أيضاً دور أفراد الأسرة فيجب عليهم فلترة المجتمع المحيط بهم حتي لا يصل المخدر للمدمن مرة أخري.
* أن يتم عمل غذاء المدمن وفق المعايير التي يقولها الأطباء لأنه يكون في أشد الحاجة للعناصر الغذائية الصحيحة حتي يستعيد عافيته مرة أخري.
في حالة التعسر في الوصول إلى حلول مناسبة وعلاجات منزلية فيمكن التعامل مع طبيب متخصص خصوصا من دول شمال افريقيا مثل الجزائر وتونس ومصر فعلي سبيل المثل فإن تكلفة علاج الادمان في مصر رخيصة جدا مقارنة بدول الخليج ودول اوروبا وذلك يرجع اساسًا الى انخفاض قيمة العملة المصرية امام الدولار.
المصدر: تكلفة علاج الادمان في مصر
* ألا تكون حالة المدمن متأخرة؛ ويتعاطي المخدر من فترة طويلة جداً.
* لو كان جسد المدمن وحالته النفسية متأخرة جداً لا بد من دخول المستشفي.
* أن تكون أسرة المريض متعاونة وتتفهم القواعد التي نرسمها للمدمن.
* قدرة أفراد الأسرة علي التعامل بجدية مع أعراض الإنسحاب.
* منع وصول المخدر للمريض بأي شكل؛ هذا أيضاً دور أفراد الأسرة فيجب عليهم فلترة المجتمع المحيط بهم حتي لا يصل المخدر للمدمن مرة أخري.
* أن يتم عمل غذاء المدمن وفق المعايير التي يقولها الأطباء لأنه يكون في أشد الحاجة للعناصر الغذائية الصحيحة حتي يستعيد عافيته مرة أخري.
في حالة التعسر في الوصول إلى حلول مناسبة وعلاجات منزلية فيمكن التعامل مع طبيب متخصص خصوصا من دول شمال افريقيا مثل الجزائر وتونس ومصر فعلي سبيل المثل فإن تكلفة علاج الادمان في مصر رخيصة جدا مقارنة بدول الخليج ودول اوروبا وذلك يرجع اساسًا الى انخفاض قيمة العملة المصرية امام الدولار.
المصدر: تكلفة علاج الادمان في مصر