تم اقاف حسابي بدون سبب

S

salah sadiki

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
27
محل الإقامة
ain beada
الجنس
ذكر
السلام عليكم
تم اقاف حسابي بدون سبب اسم الحساب salah yong-chu الايمايل المستعمل salahyongchu@gmail.com الرسالة الوحيدة التي ضهرت لي هي
تم حظرك بسبب: متطفل. الرجاء الإتصال بإدارة المنتدى إذا تم هذا الإجراء عن طريق الخطأ..
 

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