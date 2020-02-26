اسماء غانم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 نوفمبر 2018
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- محل الإقامة
- مصر
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للوطن فضل كبير على ابناءه لا ينكر فضله إلا الجاحد، ولقد قرن الله أن ترك الاوطان يعتبر من أسوأ ما يتعرض له الإنسان أن يطرد من وطنه، وقد قال الله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾[النساء:66]،
استشهاد عن الوطن في موضوع تعبير
قد قال الشاعر في حب الوطن:
وطني لو شغلت بالخلد عنه *** نازعتني إليه في الخلد نفسي.
الوطن هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان ويكبر ويتربى على أرضه ففي وطنه يأكل من خيراته ويتربى بين أحضانه.
فالوطن هو بمكانة الأم التي ربت وحضنت وراعت أبنائها إلى أن كبروا، والوطن لنا هو الأسرة التي تعطينا الدفء والحنان.
الوطن هو أغلى ما في حياتنا ولذلك يجب على كل فرد يعيش على أرض الوطن أن يحميه ويدافع عنه لأخر قطرة في دمه وهذا هو واجب الشباب خاصة.
فلذلك لابد من أن نهتم بصحة الشباب ورعايتهم و بصحتهم حتى يكونوا أفضل شباب على وجه الأرض.
حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن الوطن عند الضرورة.
وأن يكونوا رجال بمعنى الكلمة تستطيع أن تحمي وتدافع عن الوطن ضد العدو الداخلي والخارجي.
كما أن الفرد يأخذ كل حقوقه من الوطن من أكل وشرب وتعليم ورعاية صحية والعيش في حياة كريمة.
فإن الوطن له علينا الكثير من الواجبات اتجاهه.
ومن هذه الوجبات المحافظة على الممتلكات العامة للوطن، والانتماء إلى الوطن والارتقاء به.
استشهاد عن الوطن في موضوع تعبير
قد قال الشاعر في حب الوطن:
وطني لو شغلت بالخلد عنه *** نازعتني إليه في الخلد نفسي.
الوطن هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان ويكبر ويتربى على أرضه ففي وطنه يأكل من خيراته ويتربى بين أحضانه.
فالوطن هو بمكانة الأم التي ربت وحضنت وراعت أبنائها إلى أن كبروا، والوطن لنا هو الأسرة التي تعطينا الدفء والحنان.
الوطن هو أغلى ما في حياتنا ولذلك يجب على كل فرد يعيش على أرض الوطن أن يحميه ويدافع عنه لأخر قطرة في دمه وهذا هو واجب الشباب خاصة.
فلذلك لابد من أن نهتم بصحة الشباب ورعايتهم و بصحتهم حتى يكونوا أفضل شباب على وجه الأرض.
حتى يستطيعوا أن يدافعوا عن الوطن عند الضرورة.
وأن يكونوا رجال بمعنى الكلمة تستطيع أن تحمي وتدافع عن الوطن ضد العدو الداخلي والخارجي.
كما أن الفرد يأخذ كل حقوقه من الوطن من أكل وشرب وتعليم ورعاية صحية والعيش في حياة كريمة.
فإن الوطن له علينا الكثير من الواجبات اتجاهه.
ومن هذه الوجبات المحافظة على الممتلكات العامة للوطن، والانتماء إلى الوطن والارتقاء به.