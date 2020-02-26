اسماء غانم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 نوفمبر 2018
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- محل الإقامة
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لم تتوقع المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة أنها بإرتباطها بالمليادرير السعودي وليد الجفالي ستكون السبب في أغلى طلاق في التاريخ.
لجين عضاضة، 25 عاماً، تزوجت عام 2012 بالملياردير السعودي وليد الجفالي، 60 عاماً، في حفل زفاف أسطوري أقيم في البندقية بإيطاليا لتكون زوجته الثالثة وأنجبت منه طفلة.
هذا الزواج تسبب بانفصال وليد الجفالي عن زوجته الثانية عارضة الأزياء الأمريكية السابقة كريستينا استرادا، 52 عاماً، التي تطالب حالياً بتعويض خيالي مقابل الطلاق ويتضمن 3 عقارات تساوي 60 مليون جنيه استرليني، حولي 84 مليون دولار، بالإضافة إلى جزء من ثروة الجفالي التي تبلغ 4 مليار جنيه استرليني، حوالي 5.6 مليار دولار، ليكون هذا الطلاق هو الأغلى في التاريخ حتى اليوم.
في هذا الألبوم نعرفكم على المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة التي تسببت بأغلى طلاق في التاريخ.
لجين عضاضة، 25 عاماً، تزوجت عام 2012 بالملياردير السعودي وليد الجفالي، 60 عاماً، في حفل زفاف أسطوري أقيم في البندقية بإيطاليا لتكون زوجته الثالثة وأنجبت منه طفلة.
هذا الزواج تسبب بانفصال وليد الجفالي عن زوجته الثانية عارضة الأزياء الأمريكية السابقة كريستينا استرادا، 52 عاماً، التي تطالب حالياً بتعويض خيالي مقابل الطلاق ويتضمن 3 عقارات تساوي 60 مليون جنيه استرليني، حولي 84 مليون دولار، بالإضافة إلى جزء من ثروة الجفالي التي تبلغ 4 مليار جنيه استرليني، حوالي 5.6 مليار دولار، ليكون هذا الطلاق هو الأغلى في التاريخ حتى اليوم.
في هذا الألبوم نعرفكم على المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة التي تسببت بأغلى طلاق في التاريخ.