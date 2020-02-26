دعاء تيسير السفر

افضل طريق لتيسير الأمور والحال للعبد هو التقرب لله سبحانه وتعالي والصلاة والدعاء حتى يرزقك الله بما تتمنى وتريد فى الحياة ولفضل الله علينا عند طلبنا شئ فى الدنيا فنأخذ ثواب دعائنا وصلاتنا وقربنا من الله ونري النعيم فى الاخرة بجانب تيسيرر حالنا فى الدنيا سبحان الله فهو على كل شئ قدير رحمته وسعة كل شئ .عن أنس أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال:“ اللهمّ لا سهل إلّا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً “اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.