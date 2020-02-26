اسماء غانم
:: عضو منتسِب ::
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مع هطول الأمطار تتفتح أبواب السماء ويكون الدعاء مستحب ولكن يجب أن يكون بنية خالصة وينتظر الناس المطر للدعاء بما في صدورهم سواء لهم أو لغيرهم، ويحتاج الميت إلى الدعاء حيث يقلل من العذاب ويهون وحشة القبر ويتعمد الكثيرين الدعاء في المطر للميت ظناً منهم أنه مستجاب، وهناك أدعية كثيرة للميت وبأكثر من صيغة وهناك دعاء للميت بالمطر ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الدعاء وأن يغفر للميت ويتغمده برحمته
اللھم أظل موتانا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقٍ إلا وجھك، اللھم طيب ثراهم وأكرم مثواهم وأجعل الجنة مستقرهم ومأواهم// وجزاك الله خير.
اللــهم انزل على قبور موتـانا الضيـاء والنور والفسـحه والسـرور؛ اللــهم جازهم بالحسنات إحسـانــآ وبالسيئـات عفـوآ وغفرانـا اللهم امين يارب العالمين.
اللهم نور مراقد كل أمواتنا و طيّب مضاجعهم و آنس وحشتهم و قهم عذاب القبر واجعل الجنه دارهم برحمتك يارحيم.
يارب اجبر كسر قلوبنا على فراق أحبابنا ولاتجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابنِ لنا ولهم بيوتاً في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك.
اللھم أظل موتانا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقٍ إلا وجھك، اللھم طيب ثراهم وأكرم مثواهم وأجعل الجنة مستقرهم ومأواهم// وجزاك الله خير.
اللــهم انزل على قبور موتـانا الضيـاء والنور والفسـحه والسـرور؛ اللــهم جازهم بالحسنات إحسـانــآ وبالسيئـات عفـوآ وغفرانـا اللهم امين يارب العالمين.
اللهم نور مراقد كل أمواتنا و طيّب مضاجعهم و آنس وحشتهم و قهم عذاب القبر واجعل الجنه دارهم برحمتك يارحيم.
يارب اجبر كسر قلوبنا على فراق أحبابنا ولاتجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا ، وابنِ لنا ولهم بيوتاً في الجنة ، واجعل ملتقانا هناك.