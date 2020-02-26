دعاء في المطر للميت

الدعاء مستجاب بإذن الله عند نزول المطر:للميت فرحه في قبره عندما يصله الدعاء اللهم ارحمهم واسكنهم الجنهاللهم كما أمطرت علينا من خيرك أمطر على قبور من رحلوا من سحائب رحمتك و اجعل لهم في كل قطرة مطر راحه و مغفره يارب العالمينربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك واجعل نسائم الجنه تهب عليهم يا ارحم الراحميناللهم اغفر لحينا و ميتنا و صغيرنا، و كبيرنا و ذكرنا و أنثانا و شاهدنا و غائبنا اللهم من توفيته منهم فتوفه على الإيمان و من أبقيته منهم فأبقه على الإسلام، اللهم اغفر لأحيائنا و أمواتنا المسلمين اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنيين و المؤمنات، و أصلح ذات بينهم و ألف بين قلوبهم و اجعل قلوبهم على قلوب خيارهم اللهم اغفر لفلان بن فلان ذنبه و ألحقه بنبيه صلى الله عليه و سلم اللهم ارفع درجته في المهديين و أخلفه في عقبة في الغابرين و اجعل كتابه في عليين و اغفر لنا و له يارب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.اللهم أنت خلقته ,وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانتيه جئنا شفعاء نشفع له فاغفر له،اللهم عبدك فلان خلقته إن تعاقبه فبذنبه وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم ،اللهم صعّد روحه في السماء و وسع عن جسده الأرض اللهم نّور له في قبره و أفسح له في الجنةو أخلفه في أهله اللهم لا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره و اغفر لنا و له .