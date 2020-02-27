ناس كوبون
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تجربتي في الشراء من موقع فورديل – انتشر مفهوم التسوق عبر متاجر البيع الإلكترونية على المستوى العالمي، وهذا لما يمنحه من خدمات ومميزات إضافية للمستخدم وهي بالطبع ما يسعى إليهن وجاء متجر فورديل Fordeal لمنحك تجربة لا تعوض، ومن خلال تجربتي في الشراء من موقع فورديل سنتعرف اليوم على بعض المعلومات الخاصة الشراء أو الدفع عليه فتابع معنا.
تجربتي في الشراء من موقع فورديل
برع المتجر في إظهار أفضل الخدمات مع استعراض التشكيلة الأضخم من المعروضات الرائعة والساحرة من حيث التصميم والخامة إلى العملاء، كما وجاءت تجربتي خير تأكيد على هذا مع تجاوزته من مراحل شراء سريعة والحصول على الطلبيات في أسرع وقت مع التغليف القوي والذي حافظ على سلامة المنتجات بداخله مع الفرصة للتمتع بتتبع لتلك الطلبية حتى موعد استلامها، وما تزال خدمات عدة أتيح لك التعرف عليها بنفسك.
ما هو موقع فورديل؟
يعد هذا الموقع بمثابة المنصة الأهم على الساحة الصينية بل وحتى العالمية للتسوق، إذ أنه تطبيق بسيط للغاية يسمح لك بالتسوق عبر هاتفك وتلك من مزايا تلك المنصة المبهرة التي وفرت ملايين من أفضل القطع والمنتجات الموثوق بها لأشهر الماركات المتنوعة المحلية منها في الصين؛ أو بالطبع العالمية المعهودة بتميزها في فئات عدة للمنتجات.
وقد باتت أسعارها مغرية للغاية بفضل الخصومات الدورية عليها، وهي التي تواجدت على موقع ناس كوبون الأشهر في توفيره لأجدد العروض الحصرية.
ما هي الدول التي يغطيها موقع فورديل؟
مع العلم أن المتجر منصة صينية ترى مدى الشهرة التي حققها في اختراق الأسواق العربية، فباتت منتجاته متاحة في: (السعودية، الإمارات، الكويت، قطرـ عُمان)، بل وانتقلت إلى كافة دول الخليج وصولاً إلى الشرق الأوسط في مصر، إلا أن تمكن من الوصول إلى شمال أفريقيا وفي آسيا كذلك مع العدد الأكبر للدول المتواجدة في كلاً منهم.
ما أهم المنتجات أو الماركات التي يقوم ببيعها متجر فورديل؟
حقق المتجر الرضاء الكامل للمتسوقين، فمن تجربتي في الشراء من موقع فورديل أن هنالك آلاف من المنتجات الأصلية المتوافقة مع الرجال والنساء وبالطبع جاء منها المناسب للأطفال حتى عمر الـ14 عاماً وبالطبع لكلا الجنسين الفتيات والأولاد.
وفي كلاً منها تجد فروع وفئات خاصة تشتمل في عرضها على التالي (الأحذية- الحقائب- منتجات الأم- منتجات الأطفال- الإكسسوارات- المجوهرات- المنتجات المنزلية- مستحضرات التجميل)، واستعرضت تلك المنتجات تنوع للماركات الشهيرة أبرزها شانيل، جيب، أديداس، بوما… إلخ.
ما هي طرق الدفع المتاحة التي يوفرها متجر فورديل؟
نظراً لأن خدمة المتجر اشتملت على العديد من البلاد والدول عبر القارات، ترى أن طرق الدفع متنوعة وتتناسب مع بلدك، فقد تم اعتماد الدفع عبر الطرق التالية:
- بطاقات الائتمان المختلفة ومنها (JCB- أمريكان إكسبريس- بطاقة داينرز- ماستر كارد- بطاقة CB- الفيزا كارد- بطاقة ديسكفر).
- عبر الدفع نقداً وهو المتاح لعدد من الدول.
عن تجربتي في الشراء من موقع فورديل وبالتحديد فيما هو متعلق بالشحن، فتجد أن الشحن السريع بالتعاقد مع كبرى شركات التوصيل هو ما يعتمده موقع Fordeal، ففي السعودية يتم تجهيز الطلب خلا 2-6 أيام على أن يتم الشحن خلال 4- 10 أيام.
بل ووفر فرصة الاستمتاع بالشحن المجاني وهذا بشرط أن تتخطي الفاتورة مبلغ معين، في السعودية لابد أن تتخطى 200 ر.س، وفي الإمارات عليها أن تخطى 200 .إ، وفي الكويت لابد أن تتخطى 15 د.ك في حين بمصر لابد من أن تتخطى 850 ج.م.
سياسة الإرجاع داخل متجر فورديل
مع وضع شراء العملاء دائماً في المقدمة تم منحهم فرصة إرجاع المنتجات، والتي من تجربتي في الشراء من موقع فورديل تتم بشكل سريع، وذلك طالما تواصلت مع خدمة العملاء لدى فورديل خلل 15 يوماً من الاستلام على الأكثر.
ولكن لابد من أن يكون المرتجع من الطلبات بحالة جيدة دون أن يتم العبث به أو حتى إزالة الملصقات الخاصة بالمنتج، ولأي معلومات أخرى يمكنك بكل سهلة الاستعلام عنها من خدمة العملاء لدى المتجر.
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