اسماء غانم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 نوفمبر 2018
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صيغة الصلاة النارية لقضاء الحاجة
* اللهم صلِّ صلاةً كاملةً، وسلّم سلامًا تامًّا على سيدنا محمّد، الذي تنحلُّ به العقد وتنفرجُ به الكرب، وتُقضى به الحوائجُ، وتُنالُ به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى ءاله وصحبه وسلم.
فضل صيغة الصلاه الناريه والزواج
تسمى هذه الصيغة في الصلاة على النبيّ بـ (الصلاة النارية) وهي منسوبة للإمام الجليل أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، وتقال:
[4444] مرة لقضاء الحاجة كالزواج
أو [100] مرة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
قال بعض أهل العلم:
ما يُسَمَّى عندَ بعضِ النّاس الصّلاة النّاريّة اسمُها في الأصل الصّلاةُ التّازيّة نِسبَة للشّيخ العارف بالله إبراهيم التّازي الوهراني، هم سمَّوها النّاريّة لأنها تُطفئ نارَ الفِتنَة.
* اللهم صلِّ صلاةً كاملةً، وسلّم سلامًا تامًّا على سيدنا محمّد، الذي تنحلُّ به العقد وتنفرجُ به الكرب، وتُقضى به الحوائجُ، وتُنالُ به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى ءاله وصحبه وسلم.
فضل صيغة الصلاه الناريه والزواج
تسمى هذه الصيغة في الصلاة على النبيّ بـ (الصلاة النارية) وهي منسوبة للإمام الجليل أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، وتقال:
[4444] مرة لقضاء الحاجة كالزواج
أو [100] مرة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
قال بعض أهل العلم:
ما يُسَمَّى عندَ بعضِ النّاس الصّلاة النّاريّة اسمُها في الأصل الصّلاةُ التّازيّة نِسبَة للشّيخ العارف بالله إبراهيم التّازي الوهراني، هم سمَّوها النّاريّة لأنها تُطفئ نارَ الفِتنَة.