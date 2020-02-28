شرح حصري لموقع weblider تعدين مجاني لعملة الروبل ادنى حد للإستثمار 10 روبل

redha1001
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2020
- المشاركات
- 7
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- 3
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافية
اهلا بكم في موضوع جديد في عالم الربح من الانترنت .
ودائما مع الحصري وبعد التاكد الشخصي من مصداقية الموقع الموقع يعمل منذ سنة 2017 .
بدون اطالة ليكون الموضوع مختصر ومفيد اكثر الموقع متخصص في تعدين الروبل الروسي وهو مجاني ، بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك ، ادنى حد للإستثمار لشراء قوة تعدين 1 جيقاهاش هو 10 روبل
وادنى حد للسحب هو 1 روبل فقط ، و المدة مدى الحياة نعم مدى الحياة تبقى قوة التعدين معك الى ملا نهاية تعدن لك وتجمع الروبل
هذا بالمختصر شرح الية عمل الموقع
بالمناسبة الموقع يضع مسابقات خاصة بالإحالات انا اسالكم جميعا لو كنتم مستثمرون او غير مستثمرين لا تبخلوا علينا بالتسجيل للغستفادة من بونوص الموقع جزاكم الله خيرا .
نأتي الان لشرح طريقة التسجيل بالموقع
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
طريقة التسجيل سهلة جدا بالضغط على كلمة تسجيل في واجهة الموقع الرئيسية و ملا البيانات كما في الصور ادناه
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
بعد الضغط على تسجيل تظهر الصفحة التالية الخاصة بالتسجيل
1- الإيميل
2- الإسم
3- كلمة السر
4- اعادتها
5- ادخال رمز التاكد
6- اتمام التسجيل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
بعد اتمام عملية التسجيل واجهة الموقع من الداخل تكون كما في الصورة ادناه :
الواجهة الرئيسية و نجد بها الرصيد
قوة التعدين الحالية
الربح كل ساعة
الربح اليومي
كذلك نجد فيها اخر السحوبات التي تمت و اخر الإيداعات بالموقع
و بالجانب الإيسر اللوحة الرئيسية للموقع ناتي لشرحها بالإسفل ايقونة ايقونة
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
1- اعدادات الحساب ادخال ارقام البنوك التي تفضل العمل عليها
1- رقم تسجيلك بالموقع
2- بريدك الإلكتروني
3- 4-5-6 رقم محفظتك في البنوك
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
الرقم 2 في لوحة المفاتيح الرئيسية تم شرحه هو نفسه عندما تدخل لحسابك الصفحة الرئيسية للحساب من داخل الموقع تم شرحها بالاعلى وماتحتويه
3- نظام الأحالات بالموقع يدعم خمس مستويات
و فيه يظهر فريق عملك
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
4- شراء الأحالات
لمن يريدون النوسع في العمل مع الموقع او شيء من هذا القبيل خاصة لمن يملكون راس مال كبير
كما نلاحظ في الصورة 5 احالات سعرهم 300 روبل و 20 احالة ب 1000 روبل و 50 احالة ب 2000 روبل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
5- المسابقة
الموقع يقدم هدية وهي خاصة بالإحالات فمثلا اذا تسجل من خلالك من 50 الى 99 شخص تتحصل على هدية قدرها 1000 روبل
وهنا اسالكم باي شيء عزيز عليكم الا تبخلوا عليا بالتسجيل الموقع مجاني سواء كنتم مهتمين او غير مهتمين ساعدوني لاحقق بعض الربح مععكم
لا تبخلوا عليا بالتسجيل فالامر لن ياخذ منكم دقيقة او دقيقتين .
ومن 100 الى 199 شخص تتحصل على 3000 روبل .
من فضلكم لا تبخلوا عليا بالتسجيل و الدعم جزاكم الله خيرا .
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
6- شحن الحساب
يدعم الموقع العديد من وسائل الشحن الباير البرفكت موني ادفنكاش برفكت موني البتكوين و غيرها من العملات الرقمية ووسائل الدفع التي ارتككم تكتشفونها بانفسكم
وكما تظهر بالصورة
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
7- السحب
مثلما تظهر في الصورة اتمام او عملية سحب ادنى حد للسحب 1 روبل
و يدعم السخب على البنوك الأربعة برفكت موني كوي باير و ياندكس
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
8- العمليات التي تمت على الحساب
كما يظهر بحسابي العمليات التي تمت استثمار بشراء قوة تعدين تعادل 36 جيقاهاش و 11 جيقاهاش
وايضا عملية اتمام سحب لاول مبلغ من الموقع بمقدار 1.81 روبل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
مثلما في الصورة الاولى بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك وكلما زادت قوة التعدين يتضاعف الربح وهكذا ادنى حد لشراء قوة تعدين هو 10 روبل فقط للحصول على 1 جيقاهاش
رابع سحب من الموقع ولو مبالغ بسيطة سنعمل ان شاء الله على توسعة الاستثمار بالموقع و زيادة قوة التعدية ان شاء الله
قوة التعدين الحالية 49 جيقاهاش تمكنني من ربح يومي يقدر ب تقريبا 12 روبل يوميا و ان شاء الله الإستمرار في الإستثمار لغاية الوصول لقوة تعديم ملائمة تحقق ربح 50 روبل يوميا او 100 روبل يوميا
للعمل ايضا قوة التعدين تبقى مدى الحياة .
لا تجعلوا بيضكم في سلة واحدة ، حالوا استغلال اي موقع موثوق التعدين مجاني بمجرد التسجيل تبدا الأرباح تنزل بحسابك الموقع يعمل منذ 2017 للتأكد تاريخ انشاء الموقع موجود في اسفل صفحة الموقع الرئيسية
موقع متخصص في التعدين مجانا لجمع الروبل ومن يريد زيادة السرعة ما عليه الا الإستثمار ادنى مبلغ للإستثمار 10 روبل للحصول على 1 جيقاهاش
كما ادعوكم لدعمي لان الموقع يضع مسابقات بخصوص عدد المسجلين و يقدم هدايا عن ذلك تجدون الامر في شرح الموضوع لذلك انا اسألكم الدعم وان لا تبخلوا علينا من فضلكم . لن ياخذ منكم التسسجيل الا دقيقة او اقل
و اي استفسار حول الموقع انا موجود .
حظ موفق للجميع
اهلا بكم في موضوع جديد في عالم الربح من الانترنت .
ودائما مع الحصري وبعد التاكد الشخصي من مصداقية الموقع الموقع يعمل منذ سنة 2017 .
بدون اطالة ليكون الموضوع مختصر ومفيد اكثر الموقع متخصص في تعدين الروبل الروسي وهو مجاني ، بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك ، ادنى حد للإستثمار لشراء قوة تعدين 1 جيقاهاش هو 10 روبل
وادنى حد للسحب هو 1 روبل فقط ، و المدة مدى الحياة نعم مدى الحياة تبقى قوة التعدين معك الى ملا نهاية تعدن لك وتجمع الروبل
هذا بالمختصر شرح الية عمل الموقع
بالمناسبة الموقع يضع مسابقات خاصة بالإحالات انا اسالكم جميعا لو كنتم مستثمرون او غير مستثمرين لا تبخلوا علينا بالتسجيل للغستفادة من بونوص الموقع جزاكم الله خيرا .
نأتي الان لشرح طريقة التسجيل بالموقع
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
طريقة التسجيل سهلة جدا بالضغط على كلمة تسجيل في واجهة الموقع الرئيسية و ملا البيانات كما في الصور ادناه
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
بعد الضغط على تسجيل تظهر الصفحة التالية الخاصة بالتسجيل
1- الإيميل
2- الإسم
3- كلمة السر
4- اعادتها
5- ادخال رمز التاكد
6- اتمام التسجيل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
بعد اتمام عملية التسجيل واجهة الموقع من الداخل تكون كما في الصورة ادناه :
الواجهة الرئيسية و نجد بها الرصيد
قوة التعدين الحالية
الربح كل ساعة
الربح اليومي
كذلك نجد فيها اخر السحوبات التي تمت و اخر الإيداعات بالموقع
و بالجانب الإيسر اللوحة الرئيسية للموقع ناتي لشرحها بالإسفل ايقونة ايقونة
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
1- اعدادات الحساب ادخال ارقام البنوك التي تفضل العمل عليها
1- رقم تسجيلك بالموقع
2- بريدك الإلكتروني
3- 4-5-6 رقم محفظتك في البنوك
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
الرقم 2 في لوحة المفاتيح الرئيسية تم شرحه هو نفسه عندما تدخل لحسابك الصفحة الرئيسية للحساب من داخل الموقع تم شرحها بالاعلى وماتحتويه
3- نظام الأحالات بالموقع يدعم خمس مستويات
و فيه يظهر فريق عملك
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
4- شراء الأحالات
لمن يريدون النوسع في العمل مع الموقع او شيء من هذا القبيل خاصة لمن يملكون راس مال كبير
كما نلاحظ في الصورة 5 احالات سعرهم 300 روبل و 20 احالة ب 1000 روبل و 50 احالة ب 2000 روبل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
5- المسابقة
الموقع يقدم هدية وهي خاصة بالإحالات فمثلا اذا تسجل من خلالك من 50 الى 99 شخص تتحصل على هدية قدرها 1000 روبل
وهنا اسالكم باي شيء عزيز عليكم الا تبخلوا عليا بالتسجيل الموقع مجاني سواء كنتم مهتمين او غير مهتمين ساعدوني لاحقق بعض الربح مععكم
لا تبخلوا عليا بالتسجيل فالامر لن ياخذ منكم دقيقة او دقيقتين .
ومن 100 الى 199 شخص تتحصل على 3000 روبل .
من فضلكم لا تبخلوا عليا بالتسجيل و الدعم جزاكم الله خيرا .
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
6- شحن الحساب
يدعم الموقع العديد من وسائل الشحن الباير البرفكت موني ادفنكاش برفكت موني البتكوين و غيرها من العملات الرقمية ووسائل الدفع التي ارتككم تكتشفونها بانفسكم
وكما تظهر بالصورة
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
7- السحب
مثلما تظهر في الصورة اتمام او عملية سحب ادنى حد للسحب 1 روبل
و يدعم السخب على البنوك الأربعة برفكت موني كوي باير و ياندكس
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
8- العمليات التي تمت على الحساب
كما يظهر بحسابي العمليات التي تمت استثمار بشراء قوة تعدين تعادل 36 جيقاهاش و 11 جيقاهاش
وايضا عملية اتمام سحب لاول مبلغ من الموقع بمقدار 1.81 روبل
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
مثلما في الصورة الاولى بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك وكلما زادت قوة التعدين يتضاعف الربح وهكذا ادنى حد لشراء قوة تعدين هو 10 روبل فقط للحصول على 1 جيقاهاش
رابع سحب من الموقع ولو مبالغ بسيطة سنعمل ان شاء الله على توسعة الاستثمار بالموقع و زيادة قوة التعدية ان شاء الله
قوة التعدين الحالية 49 جيقاهاش تمكنني من ربح يومي يقدر ب تقريبا 12 روبل يوميا و ان شاء الله الإستمرار في الإستثمار لغاية الوصول لقوة تعديم ملائمة تحقق ربح 50 روبل يوميا او 100 روبل يوميا
للعمل ايضا قوة التعدين تبقى مدى الحياة .
لا تجعلوا بيضكم في سلة واحدة ، حالوا استغلال اي موقع موثوق التعدين مجاني بمجرد التسجيل تبدا الأرباح تنزل بحسابك الموقع يعمل منذ 2017 للتأكد تاريخ انشاء الموقع موجود في اسفل صفحة الموقع الرئيسية
موقع متخصص في التعدين مجانا لجمع الروبل ومن يريد زيادة السرعة ما عليه الا الإستثمار ادنى مبلغ للإستثمار 10 روبل للحصول على 1 جيقاهاش
كما ادعوكم لدعمي لان الموقع يضع مسابقات بخصوص عدد المسجلين و يقدم هدايا عن ذلك تجدون الامر في شرح الموضوع لذلك انا اسألكم الدعم وان لا تبخلوا علينا من فضلكم . لن ياخذ منكم التسسجيل الا دقيقة او اقل
و اي استفسار حول الموقع انا موجود .
حظ موفق للجميع
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.
weblider.net
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.
weblider.net
WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения
WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.
weblider.net