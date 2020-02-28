شرح حصري لموقع weblider تعدين مجاني لعملة الروبل ادنى حد للإستثمار 10 روبل

WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.

WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.

WebLider.Net :: Система отчислений нового поколения WebLider.Net — это первая инновационная платформа автоматизированного дохода, которая при минимальном участии пользователя позволяет ускорять этот процесс и получать максимальный результат.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافيةاهلا بكم في موضوع جديد في عالم الربح من الانترنت .ودائما مع الحصري وبعد التاكد الشخصي من مصداقية الموقع الموقع يعمل منذ سنة 2017 .بدون اطالة ليكون الموضوع مختصر ومفيد اكثر الموقع متخصص في تعدين الروبل الروسي وهو مجاني ، بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك ، ادنى حد للإستثمار لشراء قوة تعدين 1 جيقاهاش هو 10 روبلوادنى حد للسحب هو 1 روبل فقط ، و المدة مدى الحياة نعم مدى الحياة تبقى قوة التعدين معك الى ملا نهاية تعدن لك وتجمع الروبلهذا بالمختصر شرح الية عمل الموقعبالمناسبة الموقع يضع مسابقات خاصة بالإحالات انا اسالكم جميعا لو كنتم مستثمرون او غير مستثمرين لا تبخلوا علينا بالتسجيل للغستفادة من بونوص الموقع جزاكم الله خيرا .نأتي الان لشرح طريقة التسجيل بالموقعطريقة التسجيل سهلة جدا بالضغط على كلمة تسجيل في واجهة الموقع الرئيسية و ملا البيانات كما في الصور ادناهبعد الضغط على تسجيل تظهر الصفحة التالية الخاصة بالتسجيل1- الإيميل2- الإسم3- كلمة السر4- اعادتها5- ادخال رمز التاكد6- اتمام التسجيلبعد اتمام عملية التسجيل واجهة الموقع من الداخل تكون كما في الصورة ادناه :الواجهة الرئيسية و نجد بها الرصيدقوة التعدين الحاليةالربح كل ساعةالربح اليوميكذلك نجد فيها اخر السحوبات التي تمت و اخر الإيداعات بالموقعو بالجانب الإيسر اللوحة الرئيسية للموقع ناتي لشرحها بالإسفل ايقونة ايقونة1- اعدادات الحساب ادخال ارقام البنوك التي تفضل العمل عليها1- رقم تسجيلك بالموقع2- بريدك الإلكتروني3- 4-5-6 رقم محفظتك في البنوكالرقم 2 في لوحة المفاتيح الرئيسية تم شرحه هو نفسه عندما تدخل لحسابك الصفحة الرئيسية للحساب من داخل الموقع تم شرحها بالاعلى وماتحتويه3- نظام الأحالات بالموقع يدعم خمس مستوياتو فيه يظهر فريق عملك4- شراء الأحالاتلمن يريدون النوسع في العمل مع الموقع او شيء من هذا القبيل خاصة لمن يملكون راس مال كبيركما نلاحظ في الصورة 5 احالات سعرهم 300 روبل و 20 احالة ب 1000 روبل و 50 احالة ب 2000 روبل5- المسابقةالموقع يقدم هدية وهي خاصة بالإحالات فمثلا اذا تسجل من خلالك من 50 الى 99 شخص تتحصل على هدية قدرها 1000 روبلوهنا اسالكم باي شيء عزيز عليكم الا تبخلوا عليا بالتسجيل الموقع مجاني سواء كنتم مهتمين او غير مهتمين ساعدوني لاحقق بعض الربح مععكملا تبخلوا عليا بالتسجيل فالامر لن ياخذ منكم دقيقة او دقيقتين .ومن 100 الى 199 شخص تتحصل على 3000 روبل .من فضلكم لا تبخلوا عليا بالتسجيل و الدعم جزاكم الله خيرا .6- شحن الحسابيدعم الموقع العديد من وسائل الشحن الباير البرفكت موني ادفنكاش برفكت موني البتكوين و غيرها من العملات الرقمية ووسائل الدفع التي ارتككم تكتشفونها بانفسكموكما تظهر بالصورة7- السحبمثلما تظهر في الصورة اتمام او عملية سحب ادنى حد للسحب 1 روبلو يدعم السخب على البنوك الأربعة برفكت موني كوي باير و ياندكس8- العمليات التي تمت على الحسابكما يظهر بحسابي العمليات التي تمت استثمار بشراء قوة تعدين تعادل 36 جيقاهاش و 11 جيقاهاشوايضا عملية اتمام سحب لاول مبلغ من الموقع بمقدار 1.81 روبلمثلما في الصورة الاولى بمجرد التسجيل تبدا الارباح تنزل بحسابك وكلما زادت قوة التعدين يتضاعف الربح وهكذا ادنى حد لشراء قوة تعدين هو 10 روبل فقط للحصول على 1 جيقاهاشرابع سحب من الموقع ولو مبالغ بسيطة سنعمل ان شاء الله على توسعة الاستثمار بالموقع و زيادة قوة التعدية ان شاء اللهقوة التعدين الحالية 49 جيقاهاش تمكنني من ربح يومي يقدر ب تقريبا 12 روبل يوميا و ان شاء الله الإستمرار في الإستثمار لغاية الوصول لقوة تعديم ملائمة تحقق ربح 50 روبل يوميا او 100 روبل يومياللعمل ايضا قوة التعدين تبقى مدى الحياة .لا تجعلوا بيضكم في سلة واحدة ، حالوا استغلال اي موقع موثوق التعدين مجاني بمجرد التسجيل تبدا الأرباح تنزل بحسابك الموقع يعمل منذ 2017 للتأكد تاريخ انشاء الموقع موجود في اسفل صفحة الموقع الرئيسيةموقع متخصص في التعدين مجانا لجمع الروبل ومن يريد زيادة السرعة ما عليه الا الإستثمار ادنى مبلغ للإستثمار 10 روبل للحصول على 1 جيقاهاشكما ادعوكم لدعمي لان الموقع يضع مسابقات بخصوص عدد المسجلين و يقدم هدايا عن ذلك تجدون الامر في شرح الموضوع لذلك انا اسألكم الدعم وان لا تبخلوا علينا من فضلكم . لن ياخذ منكم التسسجيل الا دقيقة او اقلو اي استفسار حول الموقع انا موجود .حظ موفق للجميع