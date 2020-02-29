الحصول على بطاقة mastercard مجانية تصلك لباب بيتك بعد 10 أيام

I

islem sid

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
19
محل الإقامة
tebessa
الجنس
ذكر
رابط االموقع : Shrink your URLs and get paid!
كيفية الحصول على بطاقة ماستر كارد :
1- قم بالتسجيل في الموقع أعلاه
2- اذهب الى الاعدادت و اختر طريقة الدفع payoneer
3- سوف تفتح لك نافذة لكي تفتح حساب في البايونيير بدون حساب بنكي
4- بعد التسجيل سوف تصلك رسالة الى gmail الخاص بك فيها رقم العميل و الليووم الذي ستصلك فيه البطاقة
 
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