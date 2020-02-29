الحصول على بطاقة mastercard مجانية تصلك لباب بيتك بعد 10 أيام

islem sid
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 فيفري 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- tebessa
- الجنس
- ذكر
رابط االموقع : Shrink your URLs and get paid!
كيفية الحصول على بطاقة ماستر كارد :
1- قم بالتسجيل في الموقع أعلاه
2- اذهب الى الاعدادت و اختر طريقة الدفع payoneer
3- سوف تفتح لك نافذة لكي تفتح حساب في البايونيير بدون حساب بنكي
4- بعد التسجيل سوف تصلك رسالة الى gmail الخاص بك فيها رقم العميل و الليووم الذي ستصلك فيه البطاقة
كيفية الحصول على بطاقة ماستر كارد :
1- قم بالتسجيل في الموقع أعلاه
2- اذهب الى الاعدادت و اختر طريقة الدفع payoneer
3- سوف تفتح لك نافذة لكي تفتح حساب في البايونيير بدون حساب بنكي
4- بعد التسجيل سوف تصلك رسالة الى gmail الخاص بك فيها رقم العميل و الليووم الذي ستصلك فيه البطاقة