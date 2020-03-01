تحميل كتاب أشهى وألذ الأطباق سلسلة كتب تعليم الطبخ

bouabdallah45
:: عضو منتسِب ::
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- 1 فيفري 2018
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كتاب أشهى وألذ الأطباق سلسلة كتب تعليم الطبخ pdf يسعى لتقديم عدد كبير من أصناف الطعام المختلفة بصورة بسيطة و سلسة لكل من يرغب فى تعلم فن الطهى، يقدم الكتاب مكونات عدد كبير من الأكلات المختلفة و طريقة عملها بشكل جيد.
إليك كتاب أشهى وألذ الأطباق سلسلة كتب تعليم الطبخ pdf، نتمنى لك قراءة ممتعة
رابط التحميل :
مكتبة نور - أشهى وألذ الأطباق سلسلة كتب تعليم الطبخ.pdf - 7.20 MB
طريقة التحميل :
بعد الدخول إلى الرابط إنزلي إلى منتصف الموقع ..
ثم إضغطي على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغطي على next page
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بعدها إنتظري 10 ثواني ثم إنزلي إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغطي على create download link
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و أخيراً إنزلي إلى منتصف الصفحة و إضغطي download file لتبدأ عملية تحميل الكتاب على جهازك
و يمكنك تصفحه من دون حاجة إلى إنترنت مستقبلاً .. !
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