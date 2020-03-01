تحميل كتاب الطبخ الإسباني خطوة خطوة

bouabdallah45
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كتاب الطبخ الإسباني خطوة خطوة pdf تأليف سيما عثمان ياسين، إذا كنت نعتقد أن الطبخ الإسباني قد بدا أو انتهى بطبق "باييلا" و"شوربا السمك"، و"البطاطا المشوية مع صلصة موجو"، فقد تفاجأ عند قراءة هذا الكتاب الذي يشمل كل الأطباق الإسبانية المفضلة عند الشعب الإسباني وعند غيره من شعوب العالم.
رابط التحميل :
مكتبة نور - الطبخ الإسباني خطوة خطوة.pdf - 19.06 MB
طريقة التحميل :
بعد الدخول إلى الرابط إنزلي إلى منتصف الموقع ..
ثم إضغطي على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغطي على next page
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|إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بعدها إنتظري 10 ثواني ثم إنزلي إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغطي على create download link
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و أخيراً إنزلي إلى منتصف الصفحة و إضغطي download file لتبدأ عملية تحميل الكتاب على جهازك
و يمكنك تصفحه من دون حاجة إلى إنترنت مستقبلاً .. !
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