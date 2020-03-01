شرح حصري لموقع rub-coin لإستثمار عملة الروبل مع اثبات اكثر من 300 سحب من الموقع

Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду! Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!

Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду! Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!

Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду! Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافيةاهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .أكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح و اكون خفيف على زوار الموضوع وفال خير عليهمدائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في تعدين عملة الروبل الروسية اشتغل عليه منذ فترة بمجرد التسجيل تتحصل على بونوص من الموقع ، الموقع سهل و بسيط تقوم بالتسجيل فيه عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يدعمها الموقع و المتمثلة في الفيس بوك و الموقع الروسي الثاني انا مسجل عن طريق الفيس بوك و يمكنك التسجيل باي حساب تريد لك خرية الاختيار ، الموقع يقوم بالتعدين لمدة 24 ساعة ولكما تنتهي الفترة تعيد الغط على زر ابدا كما سياتي شرح ذلك بالأسفل . سرعة التعدين وجمع القطع تختلف حسب الاموال المستثمرة كلما كان الأستثمار اكبر كان جمع القطع اسرع هذه القطع تقوم بتحويلها لعملة الروبل ثم لك حرية الاختيار اما بالسحب لان ادنى حد للسحب 1 روبل فقط او اعادة الإستثمار لزيادة سرعة جمع القطع في الموقع من جديد .الموقع الذي انا بصدد شرحه هو :الموقع ليس معقد ولا يتطلب شرح كبير ايقونات واضحة و بسيطةطريقة التسجيل اختيار وسيلة تواصل اجتماعي للدخولمثلما نلاحظ الواجهة الرئيسية للموقع تظهر لنا الرصيد المتاح لسحبهو كذلك ايقونة تحويل الرصيد لزيادة سرعة التعدينايقونة زيادة سرعة التعدين من وسيط خارجيو مؤشر الزمن الخاص بالتعدين الذي يجب تحديثة كل 24 ساعة لانه يتوقف بعد ذلك وكل ما عليك فعله هو اعادة الضغظ على كلمة تعدين التي ستظهر امام الزمن الظاهر الان في الصورةهذا كل شرح للضفحة التي تظهر بالضغط على كلمة VOTRE BONUSالربح يبدا بمجرد التسجيل و الحصول على البنوص او بالإستثمار بالموقع و ذلك بالضغط على الرقم 2 الذي يظهر في الصورة 02 و التي تكون صفحتها بعد الضغط عليها كمايليحيث تختار المبلغ المراد استثمار مع العمل ان الحد الادنى 30 روبل كما هو موضح بالصورةو كما نلاحظ الموقع يدعم وسائل دفع مختلفة يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك و تساعدكسهلة و بسيط بالضغط على الرقم 3 الذي يظهر في الصورة اعلاه في لوحة الموقع الرئيسيةلتظهر صفحة اتمام السحب كما في الصورة المرفقة بالأسفل و التي تظهر ايضا كل عمليات السحب التي قمت بهاو الية السحب تتم كمايلي انا استخدم باير لذلك المطلوب هو ادخل رقم محفظة الباير في الخانة الاولىو الخانة الثانية المبلغ المراد سحبه و طلب السحب بالضغط على الخانةالأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناهالأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناهاثباتات السحب ومختلف العمليات الاخرى العمليات وصلت لحدود 1815 عملية تمت من الموقع كما في الصورة التي تظهر بها 50 عملية في كل صفحة وعدد الصفحات 33 صفحة اي 50*33= 1815 عملية تمت على السحاب من اصدق المواقع واوثقها يعمل منذ اكتوبر 2018و تجده في الخانة رقم 05 الخاصة بالعمليات التي تمت على الحساب ولقد اتممت لحد الان العديد من اثباتات السحب ملخصة في حسابي من الموقع وحسابي على بنك بايركما في الصور المرفقة ادناهحظ موفق للجميع وهذا اخر فيديو تم اعداده من حسابي للموقع ارجوا منكم عند مشاهدة الفيديو ترك تعليقات مشجعة و الإعجاب بالقناة من فضلكموحظ موفق للجميع وانتظرونا بالجديد والحدصري دائما .