شرح حصري لموقع rub-coin لإستثمار عملة الروبل مع اثبات اكثر من 300 سحب من الموقع

redha1001
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافية
اهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .
أكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح و اكون خفيف على زوار الموضوع وفال خير عليهم
دائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في تعدين عملة الروبل الروسية اشتغل عليه منذ فترة بمجرد التسجيل تتحصل على بونوص من الموقع ، الموقع سهل و بسيط تقوم بالتسجيل فيه عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يدعمها الموقع و المتمثلة في الفيس بوك و الموقع الروسي الثاني انا مسجل عن طريق الفيس بوك و يمكنك التسجيل باي حساب تريد لك خرية الاختيار ، الموقع يقوم بالتعدين لمدة 24 ساعة ولكما تنتهي الفترة تعيد الغط على زر ابدا كما سياتي شرح ذلك بالأسفل . سرعة التعدين وجمع القطع تختلف حسب الاموال المستثمرة كلما كان الأستثمار اكبر كان جمع القطع اسرع هذه القطع تقوم بتحويلها لعملة الروبل ثم لك حرية الاختيار اما بالسحب لان ادنى حد للسحب 1 روبل فقط او اعادة الإستثمار لزيادة سرعة جمع القطع في الموقع من جديد .
الموقع الذي انا بصدد شرحه هو :
طريقة التسجيل اختيار وسيلة تواصل اجتماعي للدخول
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
1- شرح واجهة الموقع الرئيسية بعد الدخول للحساب
مثلما نلاحظ الواجهة الرئيسية للموقع تظهر لنا الرصيد المتاح لسحبه
و كذلك ايقونة تحويل الرصيد لزيادة سرعة التعدين
ايقونة زيادة سرعة التعدين من وسيط خارجي
و مؤشر الزمن الخاص بالتعدين الذي يجب تحديثة كل 24 ساعة لانه يتوقف بعد ذلك وكل ما عليك فعله هو اعادة الضغظ على كلمة تعدين التي ستظهر امام الزمن الظاهر الان في الصورة
هذا كل شرح للضفحة التي تظهر بالضغط على كلمة VOTRE BONUS
بالنزول بمؤشر الفأرة اسفل الصفة نفسها نجد الصورة التالية :
العائد الخاص بأرباحي وهذا بالنسبة لسرعة التعدين الحالية التي املكها ففيها الربح اليومي و الشهري و لمدة 6 اشهر
بالأسفل بعض المعطيات عن اخر السحوبات التي تمت من طرف مختلف الاعضاء
و ايضا اخر المسجلين و معلومات شخصية بالأسفل ايضا عن مجموع ما تم سحبه من الموقع
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
الربح يبدا بمجرد التسجيل و الحصول على البنوص او بالإستثمار بالموقع و ذلك بالضغط على الرقم 2 الذي يظهر في الصورة 02 و التي تكون صفحتها بعد الضغط عليها كمايلي
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
:
حيث تختار المبلغ المراد استثمار مع العمل ان الحد الادنى 30 روبل كما هو موضح بالصورة
و كما نلاحظ الموقع يدعم وسائل دفع مختلفة يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك و تساعدك
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
سهلة و بسيط بالضغط على الرقم 3 الذي يظهر في الصورة اعلاه في لوحة الموقع الرئيسية
لتظهر صفحة اتمام السحب كما في الصورة المرفقة بالأسفل و التي تظهر ايضا كل عمليات السحب التي قمت بها
و الية السحب تتم كمايلي انا استخدم باير لذلك المطلوب هو ادخل رقم محفظة الباير في الخانة الاولى
و الخانة الثانية المبلغ المراد سحبه و طلب السحب بالضغط على الخانة
الأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
الأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
اثباتات السحب ومختلف العمليات الاخرى العمليات وصلت لحدود 1815 عملية تمت من الموقع كما في الصورة التي تظهر بها 50 عملية في كل صفحة وعدد الصفحات 33 صفحة اي 50*33= 1815 عملية تمت على السحاب من اصدق المواقع واوثقها يعمل منذ اكتوبر 2018
و تجده في الخانة رقم 05 الخاصة بالعمليات التي تمت على الحساب ولقد اتممت لحد الان العديد من اثباتات السحب ملخصة في حسابي من الموقع وحسابي على بنك باير
كما في الصور المرفقة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
حظ موفق للجميع وهذا اخر فيديو تم اعداده من حسابي للموقع ارجوا منكم عند مشاهدة الفيديو ترك تعليقات مشجعة و الإعجاب بالقناة من فضلكم
وحظ موفق للجميع وانتظرونا بالجديد والحدصري دائما .
لكم مني كل الاحترام .وارجوا ان لا اكون اطلت في الشرح اكثر من اللازم و حظ موفق للجميع
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
اهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .
أكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح و اكون خفيف على زوار الموضوع وفال خير عليهم
دائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في تعدين عملة الروبل الروسية اشتغل عليه منذ فترة بمجرد التسجيل تتحصل على بونوص من الموقع ، الموقع سهل و بسيط تقوم بالتسجيل فيه عن طريق وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يدعمها الموقع و المتمثلة في الفيس بوك و الموقع الروسي الثاني انا مسجل عن طريق الفيس بوك و يمكنك التسجيل باي حساب تريد لك خرية الاختيار ، الموقع يقوم بالتعدين لمدة 24 ساعة ولكما تنتهي الفترة تعيد الغط على زر ابدا كما سياتي شرح ذلك بالأسفل . سرعة التعدين وجمع القطع تختلف حسب الاموال المستثمرة كلما كان الأستثمار اكبر كان جمع القطع اسرع هذه القطع تقوم بتحويلها لعملة الروبل ثم لك حرية الاختيار اما بالسحب لان ادنى حد للسحب 1 روبل فقط او اعادة الإستثمار لزيادة سرعة جمع القطع في الموقع من جديد .
الموقع الذي انا بصدد شرحه هو :
طريقة التسجيل اختيار وسيلة تواصل اجتماعي للدخول
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
1- شرح واجهة الموقع الرئيسية بعد الدخول للحساب
مثلما نلاحظ الواجهة الرئيسية للموقع تظهر لنا الرصيد المتاح لسحبه
و كذلك ايقونة تحويل الرصيد لزيادة سرعة التعدين
ايقونة زيادة سرعة التعدين من وسيط خارجي
و مؤشر الزمن الخاص بالتعدين الذي يجب تحديثة كل 24 ساعة لانه يتوقف بعد ذلك وكل ما عليك فعله هو اعادة الضغظ على كلمة تعدين التي ستظهر امام الزمن الظاهر الان في الصورة
هذا كل شرح للضفحة التي تظهر بالضغط على كلمة VOTRE BONUS
العائد الخاص بأرباحي وهذا بالنسبة لسرعة التعدين الحالية التي املكها ففيها الربح اليومي و الشهري و لمدة 6 اشهر
بالأسفل بعض المعطيات عن اخر السحوبات التي تمت من طرف مختلف الاعضاء
و ايضا اخر المسجلين و معلومات شخصية بالأسفل ايضا عن مجموع ما تم سحبه من الموقع
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
الربح يبدا بمجرد التسجيل و الحصول على البنوص او بالإستثمار بالموقع و ذلك بالضغط على الرقم 2 الذي يظهر في الصورة 02 و التي تكون صفحتها بعد الضغط عليها كمايلي
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
:
حيث تختار المبلغ المراد استثمار مع العمل ان الحد الادنى 30 روبل كما هو موضح بالصورة
و كما نلاحظ الموقع يدعم وسائل دفع مختلفة يمكنك اختيار الوسيلة التي تناسبك و تساعدك
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
سهلة و بسيط بالضغط على الرقم 3 الذي يظهر في الصورة اعلاه في لوحة الموقع الرئيسية
لتظهر صفحة اتمام السحب كما في الصورة المرفقة بالأسفل و التي تظهر ايضا كل عمليات السحب التي قمت بها
و الية السحب تتم كمايلي انا استخدم باير لذلك المطلوب هو ادخل رقم محفظة الباير في الخانة الاولى
و الخانة الثانية المبلغ المراد سحبه و طلب السحب بالضغط على الخانة
الأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
الأيقونة رقم 04 في لوحة التحكم الرئيسة التي تظهر في الصورة الثانية خاصة بنظام الإحالات و هي موضحة بالصورة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
اثباتات السحب ومختلف العمليات الاخرى العمليات وصلت لحدود 1815 عملية تمت من الموقع كما في الصورة التي تظهر بها 50 عملية في كل صفحة وعدد الصفحات 33 صفحة اي 50*33= 1815 عملية تمت على السحاب من اصدق المواقع واوثقها يعمل منذ اكتوبر 2018
و تجده في الخانة رقم 05 الخاصة بالعمليات التي تمت على الحساب ولقد اتممت لحد الان العديد من اثباتات السحب ملخصة في حسابي من الموقع وحسابي على بنك باير
كما في الصور المرفقة ادناه
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
حظ موفق للجميع وهذا اخر فيديو تم اعداده من حسابي للموقع ارجوا منكم عند مشاهدة الفيديو ترك تعليقات مشجعة و الإعجاب بالقناة من فضلكم
وحظ موفق للجميع وانتظرونا بالجديد والحدصري دائما .
لكم مني كل الاحترام .وارجوا ان لا اكون اطلت في الشرح اكثر من اللازم و حظ موفق للجميع
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
Rub-coin: Получай прибыль каждую секунду!
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