arincin
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- egypt
- الجنس
- أنثى
عند تداول الفوركس لا يوجد أي قيود للتداول، حيث أن فوريكس تمكن مستخدميها من البيع و الشراء السريع و في أي لحظة، افضل شركات التداول عبر الانترنت و هذا يعني شراء العملة في هذه اللحظة و بيعها مباشرة ولا تكلف معظم الشركات العمولات ولكنها تكتفي بالفوارق السعرية فقط وتداول الفوركس يوفر راحة التداول علي شكل 24 ساعة ، وخاصه في العصر الحديث اليوم ومن الممكن أيضا المتاجرة بالرافعة المالية التداول عبر النت ؛ ولكن هذا يمكن ان تضخيم المكاسب أو الخسائر المحتملة كما يمكنك تضييق نطاق تركيزك علي “أفضل” العملات ، بدلا من الحصول علي المفقودين في سوق الأوراق المالية مع خيارات لا تحصي التي قد تضللك مما ينتج عنه تشتيت للتركيز .
سوق العملات الأجنبية الفوركس هو سوق لا مركزي لا يخضع لدولة، حيث ان عملية التداول تتم من الانترنت من خلال شركات تداول خاصة بالفوركس الشركات المرخصة بالسعودية حيث ان شركة التداول تزود المتاجر بمنصة تتداول تتوافر عليها مجموعة من الأوامر تساعد المتداول في تنفيذ الصفقات، وكل ما يتطلبه بيع زوج من العملات هو ضغطة زر على منصة التداول ويكون التنفيذ فوري و بالرغم من سهولة تنفيذ الصفقات في تداول الفوركس الا ان تحديد البيع من الشراء يكون عملية صعبة، افضل شركات تداول العملات ويجب ان يقوم المتداول بتحليل الزوج الذي يعمل علية ليرفع من احتمالية نجاح الصفقة والتقليل من المخاطر التي يتميز بها سوق العملات الأجنبية .
سوق العملات الأجنبية الفوركس هو سوق لا مركزي لا يخضع لدولة، حيث ان عملية التداول تتم من الانترنت من خلال شركات تداول خاصة بالفوركس الشركات المرخصة بالسعودية حيث ان شركة التداول تزود المتاجر بمنصة تتداول تتوافر عليها مجموعة من الأوامر تساعد المتداول في تنفيذ الصفقات، وكل ما يتطلبه بيع زوج من العملات هو ضغطة زر على منصة التداول ويكون التنفيذ فوري و بالرغم من سهولة تنفيذ الصفقات في تداول الفوركس الا ان تحديد البيع من الشراء يكون عملية صعبة، افضل شركات تداول العملات ويجب ان يقوم المتداول بتحليل الزوج الذي يعمل علية ليرفع من احتمالية نجاح الصفقة والتقليل من المخاطر التي يتميز بها سوق العملات الأجنبية .