rowaida mahmoud
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 مارس 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
أجمل عبارات صباح الخير
أهدي الورد لأهل الورد.. صباح الشوق لأهل الذوق.. وصباح الهنا لحبيبي أنا.
ما في أحلى من صباحك.. والشمس تنور حياتك.. وأكون أول رسائلك.. وأقول يسعد صباحك.
يا صباح الحُب كلّه وشمس عمري وظلّه مهما تغير الزمان حُبك إنتَ في مَحله.
صباح الورد صباح الشوق صباح الحب والرقه.. صباح خاص بك وحدك إنتَ تستحقه.
وصّيت الطير وحلّفته برب الخير.. يبوسك ويقولك صباح الخير. صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.
صباح الحُب والرِقه.. صباح خاص بك وَحدك أنتَ تستحِقه.
يا رب.. أحتَاج صباح يَغسِل كل ما لا يروقني في حياتِي ويجعَلنِي أتنَفس.
صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.
بالخير صبّحتك، وبماء الورد رشّيتك، وبالسّلام أهديتك، ولو خدّك قريب حبّيتك.
أحب أصبح بهداوة.. نهارك هادي بطراوة.. بطعم العسل والحلاوة.. صباح الخير.
صباح الورد بكل ألوانه.. صباح الروح بكل إحساسه.. صباح الشوق بكثر أوقاته.. وصباح الحُب بكل جنونه.
صباح الغلا والمَعزه.. صباح الحب في كل حزه.. يا أغلى وأحلى من أعزه.
صباح الحُب من قلب عشق روحك وتمناها.. عِشق همسك عِشق خطك ومراسيلك يتحرّاها. الصباح لا يتغيّر.. ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل.. عطّر الله صباحكم برضاه.
أهدي الورد لأهل الورد.. صباح الشوق لأهل الذوق.. وصباح الهنا لحبيبي أنا.
ما في أحلى من صباحك.. والشمس تنور حياتك.. وأكون أول رسائلك.. وأقول يسعد صباحك.
يا صباح الحُب كلّه وشمس عمري وظلّه مهما تغير الزمان حُبك إنتَ في مَحله.
صباح الورد صباح الشوق صباح الحب والرقه.. صباح خاص بك وحدك إنتَ تستحقه.
وصّيت الطير وحلّفته برب الخير.. يبوسك ويقولك صباح الخير. صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.
صباح الحُب والرِقه.. صباح خاص بك وَحدك أنتَ تستحِقه.
يا رب.. أحتَاج صباح يَغسِل كل ما لا يروقني في حياتِي ويجعَلنِي أتنَفس.
صباحك يختلف نوره.. تفتح ورده وزهوره.. تبشر بالهنا طيوره.. صباح الخير وسروره.
بالخير صبّحتك، وبماء الورد رشّيتك، وبالسّلام أهديتك، ولو خدّك قريب حبّيتك.
أحب أصبح بهداوة.. نهارك هادي بطراوة.. بطعم العسل والحلاوة.. صباح الخير.
صباح الورد بكل ألوانه.. صباح الروح بكل إحساسه.. صباح الشوق بكثر أوقاته.. وصباح الحُب بكل جنونه.
صباح الغلا والمَعزه.. صباح الحب في كل حزه.. يا أغلى وأحلى من أعزه.
صباح الحُب من قلب عشق روحك وتمناها.. عِشق همسك عِشق خطك ومراسيلك يتحرّاها. الصباح لا يتغيّر.. ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل.. عطّر الله صباحكم برضاه.