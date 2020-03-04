arincin
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قبل تداول الفوركس تحتاج الى فتح حساب مع وسيط الفوركس، تداول العملات في السعودية ولكن ما هو الوسيط؟ .. في أبسط العبارات وسيط الفوركس هو الشركة التي تشتري وتبيع وفقا لأوامر العميل على اساس الاسعار الفعلية بالسوق وتلك الشركات تكسب جراء فتح الحساب لديها عن طريق رسوم تحصل عليها من العملاء مقابل خدماتها وتكون هذه الرسوم عبارة عن فارق سعري بسيط جدا أو ما يطلق علية الاسبريد و هناك نوعان من فروقات الأسعار، الثابتة والمتغيرة. هذه الفروقات أيضا تختلف كثيرا تبعا لتقلب سوق الفوركس في ذلك الوقت. يمكنك العثور على افضل وسيط تداول العملات فوركس الذي يساعدك علي جمع الكثير من الارباح من السوق، ولكن تحتاج إلي الدراسة والبحث الجيد أولاً.
في كل دولة يوجد هيئات رقابية لمراقبة تلك الشركات و وظيفتها هى حماية المستثمرين من عمليات التلاعب بالحسابات ،التداول في العملات فلا بد من خضوع شركة الوساطة للهيئات الرقابية لضمان حقوقك ، و الحذر كل الحذر من اختيار شركة وساطة غير خاضعة لأي هيئة رقابية وتختلف الهيئات الرقابية من حيث القوة فيما بينها فمنها ما تكون هيئات رقابية قوية ومنها متوسطة ومنها أيضا الضعيفة وفي حالة اختيار وسيطك المالي لسوق العملات وإذا كان لدى شركة وسيط الفوركس رخصة للعمل، تعلم تداول العملات فهذا يضمن أن تلبي معايير ومطالب رأس المال محددة في كل وقت، وأنها تدير الودائع حسب الحاجة ما تنص القوانين وليس وفقا لجشع أصحاب الشركات، ويجب أن تتصرف على النحو المبين من قبل الهيئة المرخصة لها ويجب عليك أن تلتمس الشركات المرخصة .
في كل دولة يوجد هيئات رقابية لمراقبة تلك الشركات و وظيفتها هى حماية المستثمرين من عمليات التلاعب بالحسابات ،التداول في العملات فلا بد من خضوع شركة الوساطة للهيئات الرقابية لضمان حقوقك ، و الحذر كل الحذر من اختيار شركة وساطة غير خاضعة لأي هيئة رقابية وتختلف الهيئات الرقابية من حيث القوة فيما بينها فمنها ما تكون هيئات رقابية قوية ومنها متوسطة ومنها أيضا الضعيفة وفي حالة اختيار وسيطك المالي لسوق العملات وإذا كان لدى شركة وسيط الفوركس رخصة للعمل، تعلم تداول العملات فهذا يضمن أن تلبي معايير ومطالب رأس المال محددة في كل وقت، وأنها تدير الودائع حسب الحاجة ما تنص القوانين وليس وفقا لجشع أصحاب الشركات، ويجب أن تتصرف على النحو المبين من قبل الهيئة المرخصة لها ويجب عليك أن تلتمس الشركات المرخصة .