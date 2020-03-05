تطبيق مقولات وحكم العظماء فيه اكثر من 1000 قولة وحكمة وعبرة من اقوال اشهر العظماء الناجحين من فلاسفة و مخترعين وعلماء وكتاب و مؤلفين والمشاهير ….موسوعة رائعة من أقوال وحكم وعبر من أقوال مأثورة وحكم عربية وغربية وأمثال من مختلف بقاع الأرض بإختلاف ثقافتها وأجناسها يجمع غزير الفائدة وعميق التجربة في قليل الالفاظ حاولنا ان نشارككم الكثير منها لتعم الفائدة. يمكنك ايضا من تبادل الحكم والمقوﻻت عبر مواقع التواصل الإجتماعي : فيسبوك و تويتر

تطبيق مقولات وحكم العظماء يشتغل دون انترنت







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