تفسير الحلام الشامل

rowaida mahmoud
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 مارس 2020
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- القاهرة
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يحرص الكثير من الأشخاص على تأويل بعض الرؤى والأحلام التي يتم رؤيتها في المنام ولاسيما تلك التي تحمل بعض الإشارات التحذيرية أو الأحداث السعيدة التي تبشر بالخير، ولكن نجد على الجانب نجد الكثير من علماء النفس يكذبون حقيقة أصل تلك الأحلام حيث يشير البعض إلى إنها مجرد خيالات لا أساس لها من الصحة تعكس رغبات وأهواء الشخص حيث يتأثر العقل اللاواعي بها ويرى ذلك في المنام، ولذلك هناك الكثير من الكتب حول أصل تفسير الأحلام وكل شيء عن موسوعة تفسير الأحلام الشامل لقد اختلف الكثير من العلماء حول تعريف مفهوم الأحلام حيث أشار البعض إنها رسائل من الالة يجب الإهتمام بها والبعض الآخر أشار إنها مجرد تعبير عن مكنونات النفس، ولكن أغلب الآراء اتجهت حول تعريف محدد للأحلام حيث إنها عبارة عن تخيلات أو رؤى تظهر لدى الفرد خلال فترة النوم تتضمن عدد من الأحداث الغير متطابقة أو بدون أي تسلسل منطقي يظهر بها أشخاص من أرض الواقع ولكن تربطهم أحداث غير مفهومة.