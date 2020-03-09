arincin
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يجب على المتداول في سوق تداول في الفوركس أولا معرفة أساسيات التداول مثل معرفة كيفية تحديد الأهداف وتصحيح الاتجاهات العامة للسعر على الرسوم البيانية ، وبناء على تحديد هذه البيانات يستطيع المتداول أخذ القرار السليم تجاه الشراء أو البيع. وأيضا معرفة أنواع الأوامر داخل سوق الفوركس، فهناك أوامر السوق وهي عبارة عن الأوامر الخاصة بطلبات التداول فتح الصفقات وكيف يتم إغلاقها، وهناك أوامر الحدود وهي عبارة عن لأوامر المستقبلية المتعلقة بوقف الخسارة وكيفية جني الأرباح في حال انزلاق الأسعار ويتم شراء و بيع تلك العملات بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى من خلال مقايضة نوع واحد من العملات مقابل نوع آخر من العملات. افضل موقع توصيات اجنبي و يعتبر التداول في العملات من أكبر الأسواق في العالم، حيث تتقلب الأسعار تبعا لنوع التبادل وعادة ما يكون نتيجة التدفقات النقدية.
ان حساب تداول الفوركس الإسلامي يعني أن الوسيط المالي الذي يقدم خدمة تداول العملات لا يتقاضى أو يدفع فائدة ربوية او مخفية., افضل موقع توصيات هذا وفقا لقواعد العقيدة الإسلامية, لأن الربا في مجمله حرام شرعا لذا فإن اي زياده مشبوهه بقيمة صفقه ما في عملية بيع او شراء لا تجوز في الإسلام. وكذلك تبادل المال مقابل العملات المختلفة، ولكن بقيم متساوية ,مثل الدولار الأمريكي للريال السعودي مثلا من قيمة الصرف الأجنبي الصحيحة هو جائز. وبعبارة أخرى، لا توجد فائدة ربوية في العملة الفورية أو معاملة الصرف الأجنبي. وتنشأ المشكلة عندما يؤجل أحد الدفعات أو يتأخر، توصيات يومية كما هو الحال في معاملة القروض أو العقود الآجلة للعملات الأجنبية أو العقود الآجلة أو مقايضة العملات.
ان حساب تداول الفوركس الإسلامي يعني أن الوسيط المالي الذي يقدم خدمة تداول العملات لا يتقاضى أو يدفع فائدة ربوية او مخفية., افضل موقع توصيات هذا وفقا لقواعد العقيدة الإسلامية, لأن الربا في مجمله حرام شرعا لذا فإن اي زياده مشبوهه بقيمة صفقه ما في عملية بيع او شراء لا تجوز في الإسلام. وكذلك تبادل المال مقابل العملات المختلفة، ولكن بقيم متساوية ,مثل الدولار الأمريكي للريال السعودي مثلا من قيمة الصرف الأجنبي الصحيحة هو جائز. وبعبارة أخرى، لا توجد فائدة ربوية في العملة الفورية أو معاملة الصرف الأجنبي. وتنشأ المشكلة عندما يؤجل أحد الدفعات أو يتأخر، توصيات يومية كما هو الحال في معاملة القروض أو العقود الآجلة للعملات الأجنبية أو العقود الآجلة أو مقايضة العملات.