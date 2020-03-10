تعلم وتحدث بدون معلم الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية

ك

كريمان يحيا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 فيفري 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
33
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
هل تواجه صعوبة في تعلم اللغات الاجنبيه
تواجه مشكله التواصل مع الاخرين بلغتهم
لا تملك الوقت للذهاب لتتعلم فى المراكز التعليميه
تعلم وتحدث مجانا بدون معلم الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية

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