تعلم وتحدث بدون معلم الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية

كريمان يحيا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
هل تواجه صعوبة في تعلم اللغات الاجنبيه
تواجه مشكله التواصل مع الاخرين بلغتهم
لا تملك الوقت للذهاب لتتعلم فى المراكز التعليميه
تعلم وتحدث مجانا بدون معلم الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية
اول موقع تعليمي بدون معلم لحوارات متكاملة لتعليم
كورسات تعليم محادثة للغات الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية
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لهواة تعلم اللغات المختلفة للباحثين عن التميز التفوق النجاح.
super learn – ONLINE
https://www.superlearn12345.com
تواجه مشكله التواصل مع الاخرين بلغتهم
لا تملك الوقت للذهاب لتتعلم فى المراكز التعليميه
تعلم وتحدث مجانا بدون معلم الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية
اول موقع تعليمي بدون معلم لحوارات متكاملة لتعليم
كورسات تعليم محادثة للغات الانجليزية الفرنسية الالمانية الاسبانية
صوت صورة مجانا بأسلوب سهل شيق ممتع شامل ابتدا من تعلم كيفية
انشاء حوار الى الاحتراف في انشطة الحياة المختلفة
في السفر في المشتريات الوظائف اليوميات قصص قصيرة للمسافرين للعاملين
بقطاع السياحة الفنادق والشركات رجال الاعمال البزنس الباحثين عن الوظائف
لهواة تعلم اللغات المختلفة للباحثين عن التميز التفوق النجاح.
super learn – ONLINE
https://www.superlearn12345.com