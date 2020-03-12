ماذا ستطبخين انستى سيدتى العدد 79 كوزينة اللمة الجزائرية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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النقاط
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
🌸🌷🌸 السلام عليكم 🌸🌷🌸


🌸🌸 لماويات العزيزات 🌸🌸
🌸 نورتووو الركن 🌸

سيعدنى ان افتتح العدد الجديد

من
🌼🌼 ماذا ستطبخين انستى سيدتى ؟؟🌼🌼
في عدده 79

🌸 بالطبع سننتظر تفاعلكن
🌸 كما تعودنا دائماا
🌸 وصاحبة اكبر عدد
🌸 من المشاركات
🌸 والتى تترك بصمتها بالافادة

🌸 ستتحصل على
🌷🌸🌷 الوسام الاتى🌷🌸🌷






🌹🌹والفوز هو الفوز بصداقة لماويات غاليات🌹🌹




ساتشرف بمشاركتكن لبعض الاطباق

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في انتظار تفاعلكن
🌷🌷 دمتم في رعاية الله وحفظه 🌷🌷
 
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