عاجل :5 من الأعراض والعلامات الأولية التي تفيد الإصابة بفيروس كورونا حسب منظمة الصحة العالمية

القابلة إحسان
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 جانفي 2020
- المشاركات
- 15
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- وهران شارع موسى رقم 12
- الجنس
- أنثى
ماهي أعراض فيروس كورونا الفتاك ؟
￼
أعراض فيروس كورونا :
تقديم عام :
يعد فيروس كورونا الخطير أحد أخطر الفيروسات الجديدة التي ظهرت خلال القرن العشرين، وإنطلق الفيروس من ووهان بالصين، ثم انتشر في اليابان والجزيرة الكورية وهونغ كونغ والفيتنام و سنغافورة، ليصل بعد ذلك إلى إيران وبعض الدول العربية.
يعتبر فيروس كورونا أحد الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي، ويعتبر ثاني المسببات للاصابة بنزلات البرد بعد فيروس رينو، ويعد الأطفال وكبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة وبعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
أعراض فيروس كورونا :
تشير منظمة الصحة العالمية إلى عدة أعراض وعلامات تصيب المصابين بالفيروس ،وتتمثل هذه الأعراض فيمايلي :
1 - الحمى والسعال أو الضيق في التنفس.
2_وجود التهاب رئوي، ويعد من الأعراض الشائعة.
3- وقوع إسهال حاد للمصاب بالفيروس وأعراض معوية مصاحبة.
تتمة الموضوع من هنا