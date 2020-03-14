مكتب الإتصال بين الأعضاء و مشرفي منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,741
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
نزولا عند رغبة بعض الاخوة

تم بعون الله فتح هذا الموضوع المثبت كهمزة وصل بين اعضاء
اللمة و مشرفي القسم لمناقشة اي امر او اجلاء اي لبس
في منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ]

المشرفون و هم
@Hakan
@Autumn leaves
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
المشاركات
1,122
النقاط
71
الجنس
ذكر
خطوة مباركة ..
بوركتم .. ستكون ذات نفع لكل رواد منتدى الثقافة والأدب ..

تحياتي /
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,741
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال أمير جزائري حر:
خطوة مباركة ..
بوركتم .. ستكون ذات نفع لكل رواد منتدى الثقافة والأدب ..

تحياتي /
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و فيك بارك الله اخي الغالي
نحن في خدمة الطيبين من امثالكم
 
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