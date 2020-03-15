انصحوني

imadsuarez93

imadsuarez93

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2016
المشاركات
221
النقاط
7
محل الإقامة
skikda
الجنس
ذكر
اسلام عليكم
اخواني قمت بشراء كاميرا درون من علي اكسبرس بمبلغ 50 دولار سنة 2018 ولقد تم حجزها في الديوانا بولاية عنابة وليوم 2020 تم ارسال لي لتقدم لمحكمة عنابة للمثول امام وكيل الجمهورية اي نصائح افيدوني يوم 2020-03-26
 
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