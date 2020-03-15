اسلام عليكم

اخواني قمت بشراء كاميرا درون من علي اكسبرس بمبلغ 50 دولار سنة 2018 ولقد تم حجزها في الديوانا بولاية عنابة وليوم 2020 تم ارسال لي لتقدم لمحكمة عنابة للمثول امام وكيل الجمهورية اي نصائح افيدوني يوم 2020-03-26