اسعار تنظيف المكيفات شمال الرياض 0562780473 شركة تنظيف

متوافر لدينا العديد من الخدمات المنزلية والمقاولات وتشمل

" تنظيف مكيفات خزانات مجالس كنب موكيت خيم بيوت الشعر استراحات مدارس مطاعم شاليهات فلل منازل بيوت "

" غسيل واجهات حجر زجاج – غسيل المكيفات الوحدة الداخلية والخارجية – تركيب مكيفات – تعقيم "

" متوافر خدمات شركة المثالية للتنظيف ومكافحة الحشرات وكذلك شركة ماسا " ماسة " " ماسه "

" مكافحة الحشرات (النمل الابيض – النمل الاسود – البق – الصراصير – الفئران – الوزغ – البعوض- النامس - الناموس – الجرزان – الذباب – الفيروسات – رش دفان قبل صبه النظافة "

" متوفر خدمات شركة طيوب لتسليك المجاري – شفط بيارات بأحدث سيارات تسليك المجاري – توصيل بيارات "

" يوجد خدمات شركة كشف تسربات المياه الكترونيا وتقديم كافة اعمال الصيانة والاصلاح "

" يوجد خدمات العوازل (عزل فوم – مائي حراري – بولي يورثان معتمد من شركة الكهرباء السعودية "

" تغطية شاملة لمدن الرياض والشرقية "

" الرياض – شمال الرياض – شرق الرياض – غرب الرياض – جنوب الرياض – الدمام – الخبر – الظهران – القطيف – عنك – سيهات – صفوى – ام الساهك – الاوجام – الجش – ام الحمام – الجبيل البلد – الجبيل الصناعية – بقيق- الاحساء -الهفوف – الخرج ) ​