اسعار تنظيف المكيفات شرق الرياض 0562780473 شركة تنظيف

كريمان يحيا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 فيفري 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
متوافر لدينا العديد من الخدمات المنزلية والمقاولات وتشمل
" تنظيف مكيفات خزانات مجالس كنب موكيت خيم بيوت الشعر استراحات مدارس مطاعم شاليهات فلل منازل بيوت "
" غسيل واجهات حجر زجاج – غسيل المكيفات الوحدة الداخلية والخارجية – تركيب مكيفات – تعقيم "
" متوافر خدمات شركة المثالية للتنظيف ومكافحة الحشرات وكذلك شركة ماسا " ماسة " " ماسه "
" مكافحة الحشرات (النمل الابيض – النمل الاسود – البق – الصراصير – الفئران – الوزغ – البعوض- النامس - الناموس – الجرزان – الذباب – الفيروسات – رش دفان قبل صبه النظافة "
" متوفر خدمات شركة طيوب لتسليك المجاري – شفط بيارات بأحدث سيارات تسليك المجاري – توصيل بيارات "
" يوجد خدمات شركة كشف تسربات المياه الكترونيا وتقديم كافة اعمال الصيانة والاصلاح "
" يوجد خدمات العوازل (عزل فوم – مائي حراري – بولي يورثان معتمد من شركة الكهرباء السعودية "
" تغطية شاملة لمدن الرياض والشرقية "
" الرياض – شمال الرياض – شرق الرياض – غرب الرياض – جنوب الرياض – الدمام – الخبر – الظهران – القطيف – عنك – سيهات – صفوى – ام الساهك – الاوجام – الجش – ام الحمام – الجبيل البلد – الجبيل الصناعية – بقيق- الاحساء -الهفوف – الخرج )
" تنظيف مكيفات خزانات مجالس كنب موكيت خيم بيوت الشعر استراحات مدارس مطاعم شاليهات فلل منازل بيوت "
" غسيل واجهات حجر زجاج – غسيل المكيفات الوحدة الداخلية والخارجية – تركيب مكيفات – تعقيم "
" متوافر خدمات شركة المثالية للتنظيف ومكافحة الحشرات وكذلك شركة ماسا " ماسة " " ماسه "
" مكافحة الحشرات (النمل الابيض – النمل الاسود – البق – الصراصير – الفئران – الوزغ – البعوض- النامس - الناموس – الجرزان – الذباب – الفيروسات – رش دفان قبل صبه النظافة "
" متوفر خدمات شركة طيوب لتسليك المجاري – شفط بيارات بأحدث سيارات تسليك المجاري – توصيل بيارات "
" يوجد خدمات شركة كشف تسربات المياه الكترونيا وتقديم كافة اعمال الصيانة والاصلاح "
" يوجد خدمات العوازل (عزل فوم – مائي حراري – بولي يورثان معتمد من شركة الكهرباء السعودية "
" تغطية شاملة لمدن الرياض والشرقية "
" الرياض – شمال الرياض – شرق الرياض – غرب الرياض – جنوب الرياض – الدمام – الخبر – الظهران – القطيف – عنك – سيهات – صفوى – ام الساهك – الاوجام – الجش – ام الحمام – الجبيل البلد – الجبيل الصناعية – بقيق- الاحساء -الهفوف – الخرج )
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