فى الجنّة





[إن في الجنّة باب يقال له الريّان. ]



إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلّا الصور من الرجال والنساء.

إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك.



إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها

إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي.



إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كلّه يرى ظاهرها من باطنها.

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها.

إن في الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه خلفها.

إن في الجنّة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.



إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة. [



إن له مرضعا في الجنّة. [

إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين سنة.



إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب.

إن نسمة المؤمن تسرح في الجنّة حيث شاءت

أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم تلا قول اللّه عزّ وجلّ: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ فقال: إن عليهم التيجان. .

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذه الآية ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا الآية:

قال: كلّهم في الجنّة، أو قال: كلّهم بمنزلة واحدة. [ إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. [ابن مسعود] ص/ 206.



إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللّه عزّ وجل.

أهل الجنة جرد مرد بيض جعاد مكحلين. [ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون.

أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون. .

أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة.

بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل.

بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين.

بينما أنا أسير في الجنّة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف.

بينما أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور. .

تتشقّق عنها ثمر الجنة مرتين- سئل عن ثياب أهل الجنة أخلق يخلق أم نسج ينسج-.

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة. [ .

تنظر في وجهها وهي في خدرها أصفى من المرآة- في قوله عزّ وجلّ: كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ-. جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها.

جنة المأوى فيها طير خضر ترتقي منها أرواح الشهداء تسرح في الجنّة.

جنة واحدة، إنها جنان كثيرة. .

جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضّة للتابعين- في قوله تعالى: وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ-.



جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها.

الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى. [ الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ترابها الزعفران وطينها المسك. [ .

الحور العين خلقن من الزعفران. [ .

الخيمة درّة مجوفة طولها في السماء ستّون ميلا. .

دحاما دحاما لا مني ولا منية. [ .

در مكة بيضاء، مسك خالص- سئل عن تربة الجنّة-. [ .

رأيتني كأنّي دخلت الجنّة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. [

سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الآية وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ قال: قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا.

سألت ربّي عزّ وجلّ فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا على صورة القمر.

سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له- في قوله عزّ وجلّ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ-.

سبقوا الناس بأربعين خريفا- يعني المهاجرين-. [ .

سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنّة. [ .

سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم. [ .

سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنّة. [ السابق والمقتصد يدخلان الجنّة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنّة. [ .







غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدّنيا وما فيها. [

في الجنة بحر للماء وبحر للبن وبحر للعسل. [ .

في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى الريّان. .

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها. .

في قوله: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً قال: يعني البنات الأبكار اللاتي كنّ في الدنيا.

في قوله: سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً قال: جبل من نار في النار يكلف أن يصعده.

في قوله: فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ قال: ما بين الفرشتين كما بين السماء والأرض.

في قوله: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة.



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