نور محمد نور مح
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 جانفي 2020
- المشاركات
- 59
- النقاط
- 503
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
فى الجنّة
[إن في الجنّة باب يقال له الريّان. ]
إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلّا الصور من الرجال والنساء.
إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك.
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها
إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي.
إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كلّه يرى ظاهرها من باطنها.
إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها.
إن في الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه خلفها.
إن في الجنّة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة. [
إن له مرضعا في الجنّة. [
إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين سنة.
إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب.
إن نسمة المؤمن تسرح في الجنّة حيث شاءت
أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم تلا قول اللّه عزّ وجلّ: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ فقال: إن عليهم التيجان. .
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذه الآية ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا الآية:
قال: كلّهم في الجنّة، أو قال: كلّهم بمنزلة واحدة. [ إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. [ابن مسعود] ص/ 206.
إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللّه عزّ وجل.
أهل الجنة جرد مرد بيض جعاد مكحلين. [ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون.
أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون. .
أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة.
بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل.
بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين.
بينما أنا أسير في الجنّة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف.
بينما أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور. .
تتشقّق عنها ثمر الجنة مرتين- سئل عن ثياب أهل الجنة أخلق يخلق أم نسج ينسج-.
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة. [ .
تنظر في وجهها وهي في خدرها أصفى من المرآة- في قوله عزّ وجلّ: كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ-. جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها.
جنة المأوى فيها طير خضر ترتقي منها أرواح الشهداء تسرح في الجنّة.
جنة واحدة، إنها جنان كثيرة. .
جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضّة للتابعين- في قوله تعالى: وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ-.
جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها.
الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى. [ الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ترابها الزعفران وطينها المسك. [ .
الحور العين خلقن من الزعفران. [ .
الخيمة درّة مجوفة طولها في السماء ستّون ميلا. .
دحاما دحاما لا مني ولا منية. [ .
در مكة بيضاء، مسك خالص- سئل عن تربة الجنّة-. [ .
رأيتني كأنّي دخلت الجنّة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. [
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الآية وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ قال: قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا.
سألت ربّي عزّ وجلّ فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا على صورة القمر.
سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له- في قوله عزّ وجلّ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ-.
سبقوا الناس بأربعين خريفا- يعني المهاجرين-. [ .
سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنّة. [ .
سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم. [ .
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنّة. [ السابق والمقتصد يدخلان الجنّة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنّة. [ .
غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدّنيا وما فيها. [
في الجنة بحر للماء وبحر للبن وبحر للعسل. [ .
في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى الريّان. .
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها. .
في قوله: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً قال: يعني البنات الأبكار اللاتي كنّ في الدنيا.
في قوله: سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً قال: جبل من نار في النار يكلف أن يصعده.
في قوله: فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ قال: ما بين الفرشتين كما بين السماء والأرض.
في قوله: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة.
في قوله: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ قال: يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه. [ في قوله عزّ وجلّ: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ قال:
السابق والمقتصد يدخلان الجنّة بغير حساب. [ .
في قوله: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض. [ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. [ .
قال اللّه عزّ وجلّ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. [ قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء- سئل عن هذه الآية وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ-.
قمت على باب الجنّة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء. [ .
قوم قتلوا في سبيل اللّه في معصية آبائهم- سئل عن أصحاب الأعراف-.
القتلى ثلاثة رجال: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه حتى لقي العدو.
لا يدخل الجنّة أحد إلّا بجواز بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من اللّه لفلان.
لا يدخل الجنّة عجوز فبكت عجوز- أخبروها أنها ليست يومئذ عجوز انها يومئذ شابة.
لا يموت رجل مسلم إلّا أدخل مكانه يهوديا أو نصرانيا. [ .
لقد رأيت رجلا يتقلّب في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق.
لقيد سوط أحدكم في الجنة خير مما بين السماء والأرض. [ .
لما أسري بى دخلت الجنّة موضعا اسمه البيدج. [
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم في أجواف طير خضر.
[ابن عبّاس] ص/ 152.
لما خلق اللّه عزّ وجلّ الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها.
[أبو هريرة] ص/ 135.
لمّا خلق اللّه تعالى الجنّة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها.
[أبو هريرة] ص/ 134.
لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف. [
لو أن أدنى أهل الجنّة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدّنيا جميعا لكان لما يحليه اللّه في الآخرة أفضل. [ ليدخلن أهل الجنّة الجنّة جردا مردا بيضا مكحلين. [ .
ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني فإذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني. [ .
ليس على أهل لا إله إلّا اللّه وحشة في الموت. [ .
ليس على أهل لا إله إلّا اللّه وحشة في قبورهم. [ .
ليس في الجنّة شيء مما في الدنيا إلّا الأسماء. [ .
ليستبشر الفقراء والمهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بأربعين عاما. [
ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلّا أثابه اللّه عزّ وجلّ. [ .
ما الدّنيا في الآخرة إلّا كما يدخل أحدكم يده في البحر فلينظر بما ترجع إليه.
ما الدنيا في الآخرة إلّا كما يدخل أحدكم يده في اليم فلينظر بما يرجع.
ما أنتم بجزء من مائة ألف أو سبعين ألف جزء ممن يرد عليّ الحوض.
ما بال رجال يزعمون أن قرابتي لا تنفع وإني لترجو شفاعتي صدى وسلهب.
ما بين الفرشتين كما بين السماء والأرض- في قوله عزّ وجلّ: فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ-.
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على حوضي.
ما بين لابتي حوضي مثل ما بين صنعاء والمدينة. [
ما بين مصراعين في الجنّة أربعين سنة. [
ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. [ .
ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. [ .
ما من أحد يدخله اللّه الجنّة إلّا زوّجه ثنتين وسبعين زوجة، ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل الجنّة. [ ما من أحد يموت سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلّا بعث ابن ثلاثين سنة.
ما من عبد قال لا إله إلّا اللّه ثم مات على ذلك إلّا دخل الجنّة. [ 70.
ما من عبد يدخل الجنّة إلّا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيان.
ما من عبد يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلّا حرمه اللّه على النار. [ .
ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلّا تلقّوه من أبواب الجنّة الثمانية.
ما من يوم إلّا والجنة والنار يسألان تقول الجنّة: يا ربّ قد طابت ثمرتي.
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة. [عمر .
ما منكم من رجل إلّا وله منزلان منزل في الجنّة ومنزل في النار. [ .
من آتاه اللّه مالا فلم يؤدّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. [ .
من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على اللّه أن يدخله الجنّة.
من أنفق زوجين في سبيل اللّه دعاه خزنة الجنة من كل باب. [ .
من أنفق زوجين في سبيل اللّه نودي في الجنّة يا عبد اللّه هذا خير.
من أنفق زوجين من ماله في سبيل اللّه دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب.
من سرّه أن يسقيه اللّه عزّ وجلّ الخمر في الآخرة ليتركها في الدّنيا.
من غشّ العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. [ .
من شهد أن لا إله إلّا اللّه وأني رسول اللّه يرجع ذاكم إلى قلب مؤمن دخل الجنة.
من كذّب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. [
من لقي اللّه وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنّة. [
من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنّة- وإن رغم أنف أبي الدرداء.
من مات وهو يعلم أن لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة. [ .
من مات يشرك باللّه شيئا دخل النار. [ .
من وعده اللّه على عمل ثوابا فهو منجزه. [ .
من يدخل الجنة ينعم ولا يبؤس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. [
موضع سوط أحدكم في الجنّة خير من الدنيا وما فيها. [
موعدكم حوضي وعرضه مثل طوله وهو أبعد مما بين أيلة إلى مكّة.
نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. [ .
النار لا يطفئ جمرها ولا يضيء لهبها ثم قرأ: وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ. [ .
النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنّة- سئل أ ينام أهل الجنّة-. [ .
النيل نهر من العسل في الجنّة، والدجلة نهر اللبن في الجنّة. [ .
هل تدرون أول من يدخل الجنّة من خلق اللّه عزّ وجلّ- أوّل من يدخل الجنّة من خلق اللّه فقراء المهاجرين.
هل تدرون ما الكوثر- فإنه نهر وعدنيه ربّي عزّ وجلّ في الجنّة. [ .
هل تدرون ما هذا- هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين عاما فالآن انتهى إلى قعر النار. [ .
هم تسعة عشر- يعني الملائكة خزنة جهنم-. [ .
هم قوم قتلوا في سبيل اللّه وهم لآبائهم عاصون- سئل عن أصحاب الأعراف-.
هو كما بين البيضاء إلى بصرى، ثم يمدني اللّه فيه بكراع لا يدري بشر ممّ خلق.
هو نهر أعطانيه ربّي أشد بياضا من اللبن- قاله في الكوثر-. [ .
هو نهر أعطانيه اللّه في الجنّة ترابه مسك، شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل- سئل عن الكوثر-. [ .
هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشد بياضا من اللبن. [ .
هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدرّ والياقوت. [ .
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء.
والذي نفس محمّد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هذا.
والذي نفس محمّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. 120.
والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا- يعني الشهادتان- إلّا حرمت عليه النار
والذي نفسي بيده ليدخلن الجنّة منتنا قد محشته النار بذنبه. [
واللّه ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع.
وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. [ .
الويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره.
الويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يفرغ من حساب الناس- في قوله عزّ وجلّ: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ-. [
يا أم الربيع إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة. [ .
يا عبد الرّحمن إن أدخلك اللّه الجنّة فكان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. [ .
يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم اللّه فيه واحذروا مما حذركم اللّه منه وخافوا مما خوفكم اللّه به من عذابه وعقابه ومن جهنم. [ .
يأكل أهل الجنّة ويشربون فيها ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون.
يؤتى بأنضر الناس كان في الدنيا فيقال: اغمسوه في النار غمسة. [ .
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها.
يؤتى بالرجل من أهل الجنّة فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربّ خير المنزل. [
يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنّة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظر وإلى قصورها وإلى ما أعدّ اللّه لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها.
يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين. [ .
يبعث أهل الجنّة على صورة آدم عليه السلام في ميلاد ثلاث وثلاثين.
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟.
يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح قال فيوقف بين الجنّة والنار قال: فيقال: يا أهل الجنّة هل تعرفون هذا؟. .
يجمع اللّه الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. .
يجمع اللّه الناس للحساب فيقولون واللّه ما عندنا من حساب ولا تركنا من شيء.
يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنّة إلى الجنّة وبأهل النار إلى النار، ثم يقال لأصحاب الأعراف ما تنتظرون. يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. [ .
يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين.
يخرج عنق من النار أشد سوادا من القار فيقول: إني وكلت بكل جبار عنيد.
يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل جبّار عنيد ومن جعل مع اللّه إلها آخر.
يخرج من النار- أربعة- رجلان فيعرضون على ربّهم فيؤمر بهم إلى النار.
يخضد اللّه شوكه فيجعل مكان شوكه ثمر؟؟؟ في قوله عزّ وجلّ: سِدْرٍ مَخْضُودٍ-.
يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. [ .
يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم خمس مائة عام. [ .
يدخل اللّه أهل الجنّة الجنّة ويدخل أهل النار النار. [ .
يدخل فقراء المؤمنين الجنّة قبل أغنيائهم بنصف يوم مقداره خمس مائة عام.
يدخل فقراء المسلمين الجنّة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. [.
يدخل من أمّتي سبعون ألفا بغير حساب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات.
يرى فيه أباريق الذهب والفضّة كعدد نجوم السماء. [.
يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع حتى يبكون الدم.
يعطى الرجل منهم من القوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم.
يعطى المؤمن في الجنّة قوة كذا وكذا من النساء. [.
يعني البنات الأبكار اللاتي كن في الدنيا- في قوله عزّ وجلّ: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً-. [.
بقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقّع فروة رأسه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره- في قوله عزّ وجلّ: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ-. [.
يقول اللّه عزّ وجلّ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول اللّه عزّ وجلّ: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ يخضد اللّه شوكه فيجعل مكان شوكه ثمر.
يكون قوم في النار ما شاء اللّه أن يكونوا. [
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. [
يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينفذ الدموع ثم يبكون الدم.
يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. [
بنادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا.
[إن في الجنّة باب يقال له الريّان. ]
إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلّا الصور من الرجال والنساء.
إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك.
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام لا يقطعها
إن في الجنة طيرا أمثال البخاتي.
إن في الجنة غرفا من أصناف الجوهر كلّه يرى ظاهرها من باطنها.
إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها.
إن في الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه خلفها.
إن في الجنّة مائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.
إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة. [
إن له مرضعا في الجنّة. [
إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين سنة.
إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب.
إن نسمة المؤمن تسرح في الجنّة حيث شاءت
أن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم تلا قول اللّه عزّ وجلّ: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ فقال: إن عليهم التيجان. .
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال في هذه الآية ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا الآية:
قال: كلّهم في الجنّة، أو قال: كلّهم بمنزلة واحدة. [ إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. [ابن مسعود] ص/ 206.
إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللّه عزّ وجل.
أهل الجنة جرد مرد بيض جعاد مكحلين. [ أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون.
أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ولا يبصقون فيها ولا يتمخطون. .
أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة.
بلى والذي نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل.
بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين.
بينما أنا أسير في الجنّة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف.
بينما أهل الجنة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور. .
تتشقّق عنها ثمر الجنة مرتين- سئل عن ثياب أهل الجنة أخلق يخلق أم نسج ينسج-.
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة نزلا لأهل الجنة. [ .
تنظر في وجهها وهي في خدرها أصفى من المرآة- في قوله عزّ وجلّ: كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَ الْمَرْجانُ-. جنان الفردوس أربع: جنتان من ذهب حليتها وآنيتها وما فيها.
جنة المأوى فيها طير خضر ترتقي منها أرواح الشهداء تسرح في الجنّة.
جنة واحدة، إنها جنان كثيرة. .
جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضّة للتابعين- في قوله تعالى: وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ-.
جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها.
الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى. [ الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة ترابها الزعفران وطينها المسك. [ .
الحور العين خلقن من الزعفران. [ .
الخيمة درّة مجوفة طولها في السماء ستّون ميلا. .
دحاما دحاما لا مني ولا منية. [ .
در مكة بيضاء، مسك خالص- سئل عن تربة الجنّة-. [ .
رأيتني كأنّي دخلت الجنّة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. [
سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الآية وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ قال: قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا.
سألت ربّي عزّ وجلّ فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا على صورة القمر.
سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له- في قوله عزّ وجلّ: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ-.
سبقوا الناس بأربعين خريفا- يعني المهاجرين-. [ .
سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنّة. [ .
سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم. [ .
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنّة. [ السابق والمقتصد يدخلان الجنّة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنّة. [ .
غدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدّنيا وما فيها. [
في الجنة بحر للماء وبحر للبن وبحر للعسل. [ .
في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمّى الريّان. .
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة سنة لا يقطعها. .
في قوله: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً قال: يعني البنات الأبكار اللاتي كنّ في الدنيا.
في قوله: سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً قال: جبل من نار في النار يكلف أن يصعده.
في قوله: فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ قال: ما بين الفرشتين كما بين السماء والأرض.
في قوله: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة.
في قوله: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ قال: يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه. [ في قوله عزّ وجلّ: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ قال:
السابق والمقتصد يدخلان الجنّة بغير حساب. [ .
في قوله: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض. [ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. [ .
قال اللّه عزّ وجلّ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. [ قصر من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء- سئل عن هذه الآية وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ-.
قمت على باب الجنّة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء. [ .
قوم قتلوا في سبيل اللّه في معصية آبائهم- سئل عن أصحاب الأعراف-.
القتلى ثلاثة رجال: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه حتى لقي العدو.
لا يدخل الجنّة أحد إلّا بجواز بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا كتاب من اللّه لفلان.
لا يدخل الجنّة عجوز فبكت عجوز- أخبروها أنها ليست يومئذ عجوز انها يومئذ شابة.
لا يموت رجل مسلم إلّا أدخل مكانه يهوديا أو نصرانيا. [ .
لقد رأيت رجلا يتقلّب في الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق.
لقيد سوط أحدكم في الجنة خير مما بين السماء والأرض. [ .
لما أسري بى دخلت الجنّة موضعا اسمه البيدج. [
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل اللّه أرواحهم في أجواف طير خضر.
[ابن عبّاس] ص/ 152.
لما خلق اللّه عزّ وجلّ الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها.
[أبو هريرة] ص/ 135.
لمّا خلق اللّه تعالى الجنّة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها.
[أبو هريرة] ص/ 134.
لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف. [
لو أن أدنى أهل الجنّة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدّنيا جميعا لكان لما يحليه اللّه في الآخرة أفضل. [ ليدخلن أهل الجنّة الجنّة جردا مردا بيضا مكحلين. [ .
ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني فإذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني. [ .
ليس على أهل لا إله إلّا اللّه وحشة في الموت. [ .
ليس على أهل لا إله إلّا اللّه وحشة في قبورهم. [ .
ليس في الجنّة شيء مما في الدنيا إلّا الأسماء. [ .
ليستبشر الفقراء والمهاجرين بما يسر وجوههم فإنهم يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بأربعين عاما. [
ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلّا أثابه اللّه عزّ وجلّ. [ .
ما الدّنيا في الآخرة إلّا كما يدخل أحدكم يده في البحر فلينظر بما ترجع إليه.
ما الدنيا في الآخرة إلّا كما يدخل أحدكم يده في اليم فلينظر بما يرجع.
ما أنتم بجزء من مائة ألف أو سبعين ألف جزء ممن يرد عليّ الحوض.
ما بال رجال يزعمون أن قرابتي لا تنفع وإني لترجو شفاعتي صدى وسلهب.
ما بين الفرشتين كما بين السماء والأرض- في قوله عزّ وجلّ: فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ-.
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة ومنبري على حوضي.
ما بين لابتي حوضي مثل ما بين صنعاء والمدينة. [
ما بين مصراعين في الجنّة أربعين سنة. [
ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. [ .
ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. [ .
ما من أحد يدخله اللّه الجنّة إلّا زوّجه ثنتين وسبعين زوجة، ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل الجنّة. [ ما من أحد يموت سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلّا بعث ابن ثلاثين سنة.
ما من عبد قال لا إله إلّا اللّه ثم مات على ذلك إلّا دخل الجنّة. [ 70.
ما من عبد يدخل الجنّة إلّا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين يغنيان.
ما من عبد يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلّا حرمه اللّه على النار. [ .
ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلّا تلقّوه من أبواب الجنّة الثمانية.
ما من يوم إلّا والجنة والنار يسألان تقول الجنّة: يا ربّ قد طابت ثمرتي.
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة. [عمر .
ما منكم من رجل إلّا وله منزلان منزل في الجنّة ومنزل في النار. [ .
من آتاه اللّه مالا فلم يؤدّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. [ .
من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على اللّه أن يدخله الجنّة.
من أنفق زوجين في سبيل اللّه دعاه خزنة الجنة من كل باب. [ .
من أنفق زوجين في سبيل اللّه نودي في الجنّة يا عبد اللّه هذا خير.
من أنفق زوجين من ماله في سبيل اللّه دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب.
من سرّه أن يسقيه اللّه عزّ وجلّ الخمر في الآخرة ليتركها في الدّنيا.
من غشّ العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. [ .
من شهد أن لا إله إلّا اللّه وأني رسول اللّه يرجع ذاكم إلى قلب مؤمن دخل الجنة.
من كذّب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. [
من لقي اللّه وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنّة. [
من مات لا يشرك باللّه شيئا دخل الجنّة- وإن رغم أنف أبي الدرداء.
من مات وهو يعلم أن لا إله إلّا اللّه دخل الجنّة. [ .
من مات يشرك باللّه شيئا دخل النار. [ .
من وعده اللّه على عمل ثوابا فهو منجزه. [ .
من يدخل الجنة ينعم ولا يبؤس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. [
موضع سوط أحدكم في الجنّة خير من الدنيا وما فيها. [
موعدكم حوضي وعرضه مثل طوله وهو أبعد مما بين أيلة إلى مكّة.
نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. [ .
النار لا يطفئ جمرها ولا يضيء لهبها ثم قرأ: وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ. [ .
النوم أخ الموت ولا يموت أهل الجنّة- سئل أ ينام أهل الجنّة-. [ .
النيل نهر من العسل في الجنّة، والدجلة نهر اللبن في الجنّة. [ .
هل تدرون أول من يدخل الجنّة من خلق اللّه عزّ وجلّ- أوّل من يدخل الجنّة من خلق اللّه فقراء المهاجرين.
هل تدرون ما الكوثر- فإنه نهر وعدنيه ربّي عزّ وجلّ في الجنّة. [ .
هل تدرون ما هذا- هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين عاما فالآن انتهى إلى قعر النار. [ .
هم تسعة عشر- يعني الملائكة خزنة جهنم-. [ .
هم قوم قتلوا في سبيل اللّه وهم لآبائهم عاصون- سئل عن أصحاب الأعراف-.
هو كما بين البيضاء إلى بصرى، ثم يمدني اللّه فيه بكراع لا يدري بشر ممّ خلق.
هو نهر أعطانيه ربّي أشد بياضا من اللبن- قاله في الكوثر-. [ .
هو نهر أعطانيه اللّه في الجنّة ترابه مسك، شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل- سئل عن الكوثر-. [ .
هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشد بياضا من اللبن. [ .
هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدرّ والياقوت. [ .
والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء.
والذي نفس محمّد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هذا.
والذي نفس محمّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. 120.
والذي نفسي بيده لا يقولها أحد صادقا- يعني الشهادتان- إلّا حرمت عليه النار
والذي نفسي بيده ليدخلن الجنّة منتنا قد محشته النار بذنبه. [
واللّه ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع.
وقفت على باب الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. [ .
الويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره.
الويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يفرغ من حساب الناس- في قوله عزّ وجلّ: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ-. [
يا أم الربيع إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة. [ .
يا عبد الرّحمن إن أدخلك اللّه الجنّة فكان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. [ .
يا معشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم اللّه فيه واحذروا مما حذركم اللّه منه وخافوا مما خوفكم اللّه به من عذابه وعقابه ومن جهنم. [ .
يأكل أهل الجنّة ويشربون فيها ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون.
يؤتى بأنضر الناس كان في الدنيا فيقال: اغمسوه في النار غمسة. [ .
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها.
يؤتى بالرجل من أهل الجنّة فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا ربّ خير المنزل. [
يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنّة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظر وإلى قصورها وإلى ما أعدّ اللّه لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها.
يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين. [ .
يبعث أهل الجنّة على صورة آدم عليه السلام في ميلاد ثلاث وثلاثين.
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟.
يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح قال فيوقف بين الجنّة والنار قال: فيقال: يا أهل الجنّة هل تعرفون هذا؟. .
يجمع اللّه الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. .
يجمع اللّه الناس للحساب فيقولون واللّه ما عندنا من حساب ولا تركنا من شيء.
يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنّة إلى الجنّة وبأهل النار إلى النار، ثم يقال لأصحاب الأعراف ما تنتظرون. يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. [ .
يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين.
يخرج عنق من النار أشد سوادا من القار فيقول: إني وكلت بكل جبار عنيد.
يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل جبّار عنيد ومن جعل مع اللّه إلها آخر.
يخرج من النار- أربعة- رجلان فيعرضون على ربّهم فيؤمر بهم إلى النار.
يخضد اللّه شوكه فيجعل مكان شوكه ثمر؟؟؟ في قوله عزّ وجلّ: سِدْرٍ مَخْضُودٍ-.
يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. [ .
يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم خمس مائة عام. [ .
يدخل اللّه أهل الجنّة الجنّة ويدخل أهل النار النار. [ .
يدخل فقراء المؤمنين الجنّة قبل أغنيائهم بنصف يوم مقداره خمس مائة عام.
يدخل فقراء المسلمين الجنّة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. [.
يدخل من أمّتي سبعون ألفا بغير حساب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات.
يرى فيه أباريق الذهب والفضّة كعدد نجوم السماء. [.
يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع حتى يبكون الدم.
يعطى الرجل منهم من القوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم.
يعطى المؤمن في الجنّة قوة كذا وكذا من النساء. [.
يعني البنات الأبكار اللاتي كن في الدنيا- في قوله عزّ وجلّ: إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً-. [.
بقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقّع فروة رأسه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره- في قوله عزّ وجلّ: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ-. [.
يقول اللّه عزّ وجلّ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول اللّه عزّ وجلّ: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ يخضد اللّه شوكه فيجعل مكان شوكه ثمر.
يكون قوم في النار ما شاء اللّه أن يكونوا. [
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. [
يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينفذ الدموع ثم يبكون الدم.
يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. [
بنادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا.