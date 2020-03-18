لو أن دلوا من غساق ألقي في الدّنيا لأنتن على أهل الأرض. [ .

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لو أن رصاصة من هذه مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت ​

قبل الليل وتلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ- ​

لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون فتنفّس رجل من أهل النار لاحرقهم.

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ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني فإذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني. [ .

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لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض- في قوله عزّ وجلّ: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ-. ​

لو أن حجرا ألقي في جهنم لما يبلغ أسفلها سبعون خريفا. [أبو موسى الأشعري] ص/ 279.

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لو أن حجرا يبلغ خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين عاما حتى يبلغ قعرها.

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يؤتى بأنضر الناس كان في الدنيا فيقال: اغمسوه في النار غمسة. [ .

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يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها.

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يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟.

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يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح قال فيوقف بين الجنّة والنار قال: فيقال: يا أهل الجنّة هل تعرفون ​

هذا؟. .

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يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين.

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يخرج عنق من النار أشد سوادا من القار فيقول: إني وكلت بكل جبار عنيد.

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يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل جبّار عنيد ومن جعل مع اللّه إلها آخر.

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يخرج من النار- أربعة- رجلان فيعرضون على ربّهم فيؤمر بهم إلى النار.

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يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع حتى يبكون الدم.

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بقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقّع فروة رأسه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره- في ​

قوله عزّ وجلّ: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ-. [.

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يكون قوم في النار ما شاء اللّه أن يكونوا. [

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يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينفذ الدموع ثم يبكون الدم.

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ولا يغني من جوع. [

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يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ​

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إن في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب. ​

إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته.

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إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ضربت بماء البحر مرتين ولو لا ذلك ما جعل اللّه فيها منفعة لأحد. ​

أن امرأة عذّبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها. .

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أهون أهل النار عذابا أبو طالب. .

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أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في ​

قوله عزّ وجلّ: وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ-.

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بِماءٍ كَالْمُهْلِ قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.

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تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه، هي أشد سوادا من القار. .

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تخرج عنق من النار لها عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما. .

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تشويه النار فتفلق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى- في قوله عزّ وجلّ: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ-. .

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تعوّذوا باللّه من جبّ الحزن أو وادي الحزن، قيل: يا رسول اللّه وما جبّ الحزن أو وادي الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوّذ منه جهنم. .

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جبل من نار في النار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت- في قوله عزّ وجلّ:

سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .

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الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. [ .

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حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .

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رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار. [ .

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ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وعرض جلده سبعون وفخذه مثل البيضاء [

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كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه- في قوله عزّ وجلّ: بِماءٍ كَالْمُهْلِ-. [ .

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كل أهل النار يرى مقعده من الجنّة فيقول لو أن اللّه هداني فتكون عليه حسرة.

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لو أن حجرا ألقي في جهنم لما يبلغ أسفلها سبعون خريفا. [أبو موسى الأشعري] ص/ 279.

​

لو أن حجرا يبلغ خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين عاما حتى يبلغ قعرها.

​

لو أن دلوا من غساق ألقي في الدّنيا لأنتن على أهل الأرض. [ .

​

لو أن رصاصة من هذه مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت ​

قبل الليل وتلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ- ​

لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون فتنفّس رجل من أهل النار لاحرقهم.

​

لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض- في قوله عزّ وجلّ: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ-. ​

ما من أحد لا يؤدّي زكاة ماله إلّا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به في عنقه. [ .

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ما بين منكبي الكافر مسيرة خمس مائة عام للراكب المسرع. [ .

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ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيّام للراكب المسرع. [ .

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