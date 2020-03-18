نور محمد نور مح
:: عضو منتسِب ::
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فى النار
إن في النار حيّات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعين ألف بيت.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان.
إن في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب.
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته.
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ضربت بماء البحر مرتين ولو لا ذلك ما جعل اللّه فيها منفعة لأحد.
أن امرأة عذّبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها. .
أهون أهل النار عذابا أبو طالب. .
أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في قوله عزّ وجلّ: وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ-.
بِماءٍ كَالْمُهْلِ قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.
تشويه النار فتفلق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى- في قوله عزّ وجلّ: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ
فِيها كالِحُونَ-. .
جبل من نار في النار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت- في قوله عزّ وجلّ:سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .
أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في
إن في النار حيّات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعين ألف بيت.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان.
و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وزوجتى والمؤمنين
إن في النار حيّات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعين ألف بيت.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان.
إن في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب.
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته.
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ضربت بماء البحر مرتين ولو لا ذلك ما جعل اللّه فيها منفعة لأحد.
أن امرأة عذّبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها. .
أهون أهل النار عذابا أبو طالب. .
أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في قوله عزّ وجلّ: وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ-.
بِماءٍ كَالْمُهْلِ قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.
تشويه النار فتفلق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى- في قوله عزّ وجلّ: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ
فِيها كالِحُونَ-. .
جبل من نار في النار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت- في قوله عزّ وجلّ:سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .
أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في
بِماءٍ كَالْمُهْلِ قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.
تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه، هي أشد سوادا من القار. .
تعوّذوا باللّه من جبّ الحزن أو وادي الحزن، قيل: يا رسول اللّه وما جبّ الحزن أو وادي الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوّذ منه جهنم. .
تشويه النار فتفلق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى- في قوله عزّ وجلّ: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ-. .
تخرج عنق من النار لها عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما. .
جبل من نار في النار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت- في قوله عزّ وجلّ:
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
أهون أهل النار عذابا أبو طالب. .
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. [ .
سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دويا فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم. [ .
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار. [ .
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وعرض جلده سبعون وفخذه مثل البيضاء [
كل أهل النار يرى مقعده من الجنّة فيقول لو أن اللّه هداني فتكون عليه حسرة.
لو أن دلوا من غساق ألقي في الدّنيا لأنتن على أهل الأرض. [ .
لو أن رصاصة من هذه مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت
قبل الليل وتلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ-
لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون فتنفّس رجل من أهل النار لاحرقهم.
ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني فإذا رفعوا إليّ ورأيتهم اختلجوا دوني. [ .
لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض- في قوله عزّ وجلّ: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ-.
لو أن حجرا ألقي في جهنم لما يبلغ أسفلها سبعون خريفا. [أبو موسى الأشعري] ص/ 279.
لو أن حجرا يبلغ خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين عاما حتى يبلغ قعرها.
يؤتى بأنضر الناس كان في الدنيا فيقال: اغمسوه في النار غمسة. [ .
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها.
يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟.
يجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش أملح قال فيوقف بين الجنّة والنار قال: فيقال: يا أهل الجنّة هل تعرفون
هذا؟. .
يحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين.
يخرج عنق من النار أشد سوادا من القار فيقول: إني وكلت بكل جبار عنيد.
يخرج عنق من النار فيقول: إني وكلت بكل جبّار عنيد ومن جعل مع اللّه إلها آخر.
يخرج من النار- أربعة- رجلان فيعرضون على ربّهم فيؤمر بهم إلى النار.
يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع حتى يبكون الدم.
بقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقّع فروة رأسه فإذا شربه قطع امعاءه حتى يخرج من دبره- في
قوله عزّ وجلّ: وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسِيغُهُ-. [.
يكون قوم في النار ما شاء اللّه أن يكونوا. [
يلقى البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينفذ الدموع ثم يبكون الدم.
ولا يغني من جوع. [
يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن
إن في النار حيّات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها أربعين خريفا.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعين ألف بيت.
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعين ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان.
إن في جهنم واد وفي الوادي بئر يقال له هبهب.
إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته.
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ضربت بماء البحر مرتين ولو لا ذلك ما جعل اللّه فيها منفعة لأحد.
أن امرأة عذّبت في هرّة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها. .
أهون أهل النار عذابا أبو طالب. .
أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها- في
قوله عزّ وجلّ: وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ-.
بِماءٍ كَالْمُهْلِ قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه.
تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه، هي أشد سوادا من القار. .
تخرج عنق من النار لها عينان تبصر بهما وأذنان تسمع بهما. .
تشويه النار فتفلق شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى- في قوله عزّ وجلّ: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيها كالِحُونَ-. .
تعوّذوا باللّه من جبّ الحزن أو وادي الحزن، قيل: يا رسول اللّه وما جبّ الحزن أو وادي الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوّذ منه جهنم. .
جبل من نار في النار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه ذابت- في قوله عزّ وجلّ:
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً-. .
الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. [ .
حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنّة بالمكاره. [ .
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار. [ .
ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وعرض جلده سبعون وفخذه مثل البيضاء [
كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه- في قوله عزّ وجلّ: بِماءٍ كَالْمُهْلِ-. [ .
كل أهل النار يرى مقعده من الجنّة فيقول لو أن اللّه هداني فتكون عليه حسرة.
لو أن حجرا ألقي في جهنم لما يبلغ أسفلها سبعون خريفا. [أبو موسى الأشعري] ص/ 279.
لو أن حجرا يبلغ خلفات ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين عاما حتى يبلغ قعرها.
لو أن دلوا من غساق ألقي في الدّنيا لأنتن على أهل الأرض. [ .
لو أن رصاصة من هذه مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت
قبل الليل وتلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ-
لو كان في المسجد مائة ألف أو يزيدون فتنفّس رجل من أهل النار لاحرقهم.
لو وضع مقمع من حديد في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلّوه من الأرض- في قوله عزّ وجلّ: مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ-.
ما من أحد لا يؤدّي زكاة ماله إلّا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به في عنقه. [ .
ما بين منكبي الكافر مسيرة خمس مائة عام للراكب المسرع. [ .
ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيّام للراكب المسرع. [ .
و الحمد لله رب العالمين اللهم صلى وسلم وبارك على الرسول الامين اللهم اغفر ورحم والداى وزوجتى والمؤمنين