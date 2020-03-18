كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي

القابلة إحسان
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كيف تحمي نفسك من كورونا من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي.
لاشك أن فيروس كورونا المستجد هو فيروس جديد، بث الذعر والرعب في الكثير من الأوساط المجتمعية، سواء إرتبط الأمر بالمجتمعات النامية أو المجتمعات المتقدمة على حد سواء، وتتسابق المختبرات العالمية لإيجاد مصل أو لقاح أو علاج معين للفيروس، ومن أبرزها مختبرات البحث العلمي المرتبطة بعلم الفيروسات بالصين وألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، لكن للأسف الشديد لم يتم بعد إيجاد دواء لكبح الفيروس والقضاء عليه داخل الجسم البشري، ولهذا يبقى أمام الإنسان في ظل هذه الحالة حل وحيد وهام للغاية، والذي يتمثل في تقوية نظام المناعة لدى الجسم، ليستطيع لوحده إلى جانب الأدوية الكلاسيكية للحمى والإنفلونزا القضاء على الفيروس الجديد، فكيف يمكننا إذن تقوية المناعة من أجل التغلب على فيروس كورونا المستجد؟ وما النظام الغذائي الذي يمكننا الإعتماد عليه لتقوية المناعة؟ وما الأنشطة الحياتية التي يمكن أن تعزز المناعة لمواجهة خطر الفيروس؟
النظام الغذائي المعزز لمناعة الجسم قصد مواجهة كورونا :
لاشك أن إعتماد نظام غذائي صحي، وطبيعي يعزز من مناعة الجسم لمواجهة كورونا ومن أبرز ملامح هذا النظام الغذائي الصحي مايلي :
1_ تناول الخضر والفواكه بكثرة، وبشكل متنوع، وبدون إفراط.
2_تجنب الخبز الأبيض وتناول خبز الشعير أو خبز القمح الكامل.
3_تناول البصل والثوم الأخضر ضمن السلطات بشكل يومي، وبدون إفراط.
4_إعتماد زيت الزيتون كمادة أساسية في النظام الغذائي اليومي، مع إمكانية تناولها يوميا في وجبة الإفطار.
5 _تناول العسر الحر أو البلدي بشكل يومي، إذا توفر وبدون إفراط.
6_ تناول عصائير الحوامض بشكل يومي من برتقال وليمون و فراولة، بآعتبار أنها غنية بفيتامين س المعزز للمناعة، وبدون إفراط.
7 _محاولة التخلص من السكر الصناعي، لأنه يضعف المناعة بشكل كبير، ومحاولة تعويضه بالعسل الطبيعي أو التمر أو التين المجفف.
8 _ تجنب تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات الصناعية، والمواد الغذائية المصنعة وغير الطبيعية.
أنشطة حياتية يومية كفيلة بتعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا :
1 _ممارسة الرياضة بشكل يومي، و منتظم، وليس بالضرورة أن تكون رياضة شاقة ومتعبة، بل رياضة خفيفة ومفيدة لصحة الجسم كالمشي في المناطق الخضراء الطبيعية لمسافات طويلة أو رياضة الجري أو ممارسات حركات رياضية بسيطة كل صباح.
2 _الإبتعاد عن الخوف والرعب، لاشك أن سيطرة الإحساس بالرعب والذعر من الفيروس على الإنسان، يضعف مناعته نتيجة عوامل نفسية وسيكولوجية فقط، ولهذا ينبغي الإلتزام ما أمكن بالوضع النفسي الطبيعي والمتوازن.
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