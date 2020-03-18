كيف نحمي أنفسنا من فيروس كورونا من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي

لاشك أن فيروس كورونا المستجد هو فيروس جديد، بث الذعر والرعب في الكثير من الأوساط المجتمعية، سواء إرتبط الأمر بالمجتمعات النامية أو المجتمعات المتقدمة على حد سواء، وتتسابق المختبرات العالمية لإيجاد مصل أو لقاح أو علاج معين للفيروس، ومن أبرزها مختبرات البحث العلمي المرتبطة بعلم الفيروسات بالصين وألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، لكن للأسف الشديد لم يتم بعد إيجاد دواء لكبح الفيروس والقضاء عليه داخل الجسم البشري، ولهذا يبقى أمام الإنسان في ظل هذه الحالة حل وحيد وهام للغاية، والذي يتمثل في تقوية نظام المناعة لدى الجسم، ليستطيع لوحده إلى جانب الأدوية الكلاسيكية للحمى والإنفلونزا القضاء على الفيروس الجديد، فكيف يمكننا إذن تقوية المناعة من أجل التغلب على فيروس كورونا المستجد؟ وما النظام الغذائي الذي يمكننا الإعتماد عليه لتقوية المناعة؟ وما الأنشطة الحياتية التي يمكن أن تعزز المناعة لمواجهة خطر الفيروس؟