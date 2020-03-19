الحل الأمثل للوقاية من فيروس كورونا

القابلة إحسان
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أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا
لاشك أن هنالك طرق متعددة للوقاية من فيروس كورونا ،والتي ينبغي إتباعها عند الخروج من المنزل، لكن في ظل إنتشار الفيروس وتنامي مخاطر الإصابة به، لاسيما لدى كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، نظرا لضعف مناعتهم الجسمانية، يبقى الحل الأمثل لمواجهة الفيروس هو القيام بمايلي :
حجر صحي ذاتي للشخص داخل منزله :
المكوث بالمنزل ولزومه، هو الحل الأمثل لمحاربة الفيروس، والحد من إنتشاره ،فعلى الإنسان لزوم بيته، وعدم مغادرته إلا لضرورة القصوى الإضطرارية، وفي حالة مغادرة المنزل للضرورة القصوى ينبغي إتخاذ الإحتياطات التالية :
عدم مصافحة أي شخص، و الإلتزام بمسافة نصف متر للأمان.
حمل قنينة الماء المعقم لليدين وغسل اليدين كلما لمس الشخص أي شئ.
غسل اليدين بالماء والصابون جيدا، بمجرد الوصول للمنزل.
ترك الحذاء خارج المنزل، في الشرفة.
تعقيم باب المنزل يوميا إن أمكن، لاسيما على مستوى مقبض الباب.
تجنب الصعود والمكوث في سطح المنزل، ويفضل إغلاق باب سطح المنزل وتعقيمها، وعدم ولوج السطح بشكل نهائي.
ليبقى بذلك الحل الأمثل لمواجهة الفيروس، هو الإلتزام بالمكوث بالمنزل، و الإبتعاد ما أمكن عن الخوف أو الرهاب من الفيروس، بآعتبار أن العامل النفسي يلعب دورا هاما في تعزيز أو إضعاف المناعة.مصدر الموضوع.