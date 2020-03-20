تحضير كيك بنكهة الليمون و الفواكه الجافة روعة بالصور

sala790
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الكيك بنكهة الليمون مع الفواكه الجافة المختلطة هي واحدة من عدة أنواع للكيك مثل كيكة بالشوكلاط و كيك بالكاكاو الحلو و الكيك بعصير الليمون .. وغيرها الكثير من أنواع الكيك المتجددة دائما بالنكهات المميزة والابداعية, في هذا الموضوع ستتعرفين على طريقة تحضيركيكة بنكهة الليمون والفوكه الجافة بالصور وطريقة تحضير هذا الكيك جد سهلة ومقاديره متيسرة, والبداية بمقادير الكيك.
مقادير تحضير الكيك بنكهة الليمون:
- 5 بيضات
- كأس من الزيت
- كأس من السكر
- كأس ماء
- 3 ملاعق من الحليب الجاف
- 1 خميرة خاصة بالحلوى
- 20غ ملعقة كبيرةمن الخل
- قشرة الليمون حامضة محكوكة
- 320 غ من الدقيق الأبيض أي 3 كوؤس ونصف
- علبة ياغورت بنكهة الفنلا
- رشة ملح
- سكر فاني
- القليل من الفواكه الجافة عنب مجفف, زبيب, جوز, اللوز أو الفستق( البسطاش )
بواسطة خلاط كهربائي يتم جمع مقادير الكيك و بسم الله تشرعين بإضافة البيض وسكر الفاني مع القليل من الملح ليطحن كل شيئ ويتم خلطه جيدا ثم توقفي الخلاط لإظافة الزيت تم تعدين خلط المقادير بالخلاط جيدا تم تضيفين الماء و الحليب الجاف مع الياغورت وتستمرين في طحن وخلط المقادير جيدا للمرة الثالثة.
بعد أن يطحن الخليط الأول من عجينة الكيكة جيدا يتم سكبه في إناء كبير تم تضيفين له الدقيق و الخميرة تم تخلطي مرة أخرى جيدا و تضيفي الى الخليط قشرة الليمون الحامض مع معلقة من الخل تم تقومي بخلط كل شيء للم عجين الكيك تم تظيفي الى العجين ملعقة كبيرة من الدقيق و بعض الفواكه الجافة التي تحبين.
بعد تجهيز عجين الكيك تنتقلين الى تجهيز مول الفرن بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق تم تسكبين عجين الكيك في المول ليدخل الى الفرن بدرجة حرارة 170 لمدة 45 دقيقة ينبغي إشعال النار أسفل الكيك في الفرن حتى يقترب من النظج تم تشعلي على الكيكة النار من سقف الفرن ليتحمر الكيك ويحصل على لونه المميز المعروف به الكيك.
تزيين الكيكة بنكهة الليمون و الفواكه الجافة:
لتزيين كيكة الليمون من بعد نضوجها وخروجها من الفرن يتم دهن وجه الكيك بمربى الخوخ ويرش عليه اللوز المقلي و المهرمش وتقدم الى الضيوف و العائلة و الاصحاب في لمة جميلة وسعيدة وبالصحة و العافية.
المصدر : كيك بنكهة الليمون و الفوكه الجافة