كيفية الحد من الاحتلام وتقليل فرصة حدوثه

لا يوجد طريقة مؤكدة تمنع حدوث الاحتلام ولكن يمكن اتباع بعض التقنيات والتعليمات للتقليل من فرص حدوثه.



ومن الأمور المتبعة للتقليل من حدوث الاحتلام ما يلي:



إراحة النفس، إذ يلاحظ بأن الاحتلام يزداد عند الأشخاص المتوترين نفسيًا، لذا ينصح بممارسة التمارين الرياضية يوميًا والنوم جيدًا.



الإقلال قدر الإمكان من تناول الأغذية التي تزيد من حدوث هذه الظاهرة؛ مثل الأطعمة الحارة.



تجنب المؤثرات الجنسية ومشاهدة الأفلام الإباحية



النوم على الجهة اليمنى، وتجنب النوم على البطن، وارتداء ملابس فضفاضة أثناء النوم.



الاستحمام بالماء البارد، إذ يقلل الماء البارد من حساسية الأعضاء التناسلية للإثارة الجنسية.



التأمل وممارسة أساليب الراحة قبل النوم.



تناول بعض الأدوية التي تقلل من تكرار هذه الحالة مثل الأدوية المضادة للاكتئاب، ولكن هذه الأدوية تؤثر على الصحة الجنسية عامة، ولذلك يفضل توخي الحذر عند استخدامها.