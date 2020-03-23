موقع قنبلة شغال من 2018 صادق و موثوق من صديق روسي 130% كل 24 ساعة لا تضيعوا الفرصة

التسجيل من هنا

التسجيل من هنا

التسجيل من هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافيةاهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .موضوع اليوم مهم و ارجوا دعميأكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح .دائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في الإستثمارتم التاكد من مصداقيته واتمام اول عملية سحب منه و ساحاول شرح الموقع واعطاء معلومات عامة حوله في نقاط لنختصر الوقت والجهد ويستفيد اكبر قدر من الموضوع :* الموقع يعمل من سنة 2018-2020* الحد الادنى للإستثمار من 0.2 دولار الى 10000 دولار* الربح 130% بالمائة يوميا ثم تستثمر من جديد و هكذا* كما في حسابي تم استثمار 1 دولار بعد 24 ساعة تم دفع 1.3 دولار اوتوماتكيا* يدعم نظام احالة جيد يعتمد على عدد المستثمرين و نسبة الربح* يدعم وسيلة دفع وهي الباييرالسحب اوتوماتيكيوتذكروا دائما قبل المغارمة كل الاحتمالات واردة في هذا المجال فيمكن ان يستمر موقع و يمكن ان ينصب لذلك احسن قاعدة لا تستثمروا كل مالكمان شاء الله سيتكون هناك متابعة شخصية للموضوع ليكون جميع الاعضاء على علم بكل شيء حوله او اي تغير يحصل فيه .قواعد الموقع :حكم عام:1.1.1 تبلغ عمولة المشروع لسحب الأموال 0٪ من المبلغ الذي يخصمه المستخدم.1.1.2 لا يمكن السحب إلا بعد معالجة طلبك السابق.1.2 بالتسجيل في نظامنا ، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام بالكامل.1.3 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذا النظام.1.4 عند التسجيل ، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 سنة من تاريخ ولادته.1.5 لا تقوم خدمتنا بأي نشاط ثانوي باستثمارات مستخدميها ولا تعرضهم للمخاطر المقابلة.يحق للمستخدم:2.1 المساهمة في رصيدك.2.2 لإعلام وجذب مشاركين جدد إلى النظام من خلال طرق الإعلان المختلفة (المواقع ، والموضوعات على المنتديات ، والشبكات الاجتماعية ، وما إلى ذلك).2.3 أرسل رغباتك وملاحظاتك إلى النظام من أجل تحسين خدمة النظام.يتعهد المستخدم2.4 الامتثال لهذه القواعد بالكامل.2.5 قراءة شروط التسجيل والمدفوعات بعناية.2.6 لا تضلل إدارة النظام من خلال توفير معلومات غير موثوق بها.2.7. ما لا يقل عن مرة واحدة في ثلاثة أيام مرة أخرى للتعرف على هذه القواعد.2.8 إذا وجدت أي مشاكل ، أو بعض الأخطاء في البرنامج النصي للموقع ، أبلغ فريق الدعم.2.9 لا تحاول كسر الموقع ولا تستخدم الأخطاء المحتملة في البرامج النصية. عند محاولة الاختراق ، للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.2.10 لا تنشر رسائل مسيئة أو تشهير أو أنواع أخرى من الرسائل التي تضر بسمعة النظام أو مستخدميه.2.11 لا تنشئ سلاسل من تسجيلين متتاليين أو أكثر من أجل تلقي المرجع بشكل متكرر. مكافآت من كل من المدفوعات. إذا تم العثور على مثل هذه السلاسل ، فإن للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.واجبات وحقوق الإدارة3.1 في حالة تجاهل المستخدمين لهذه القواعد ، تحتفظ الإدارة بالحق في إزالة حساب المستخدم أو حظره أو تغريمه دون سابق إنذار ودون توضيح الأسباب.3.2 يجوز للإدارة تعديل هذه القواعد دون تحذير المستخدمين.3.3 إذا كان المستخدم في التسجيل قد كتب بيانات خاطئة ، فإن الإدارة لديها الحق الكامل في إزالتها أو حظرها أو دفع غرامة دون سابق إنذار وعدم دفع المال قبل تصحيح البيانات في الملف الشخصي.3.4 سيتم تجاهل الرسائل المرسلة إلى الإدارات التي لديها محتوى فاحش ، والتي تحمل طبيعة مسيئة أو تهديدية ، وسيتم حذف المستخدمين.3.5 عند محاولة تضليل الإدارة ، سيتم اتخاذ الإجراءات لإزالة الحساب أو حظره أو تغريمه.3.6 تتعهد الإدارة بالحفاظ على سرية معلومات المستخدم المسجل المستلمة منها عند التسجيل.3.7 الإدارة غير مسؤولة عن الاختراق المحتمل للحسابات. لتجنب الاختراق ، يجب عليك استخدام كلمات مرور معقدة.3.8 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة تعطل النظام.3.9 يحق للإدارة إعادة تشغيل الخدمة بتصفير أي بيانات اعتماد عند الوصول إلى الرصيد الصفري لحساب النظام.3.10 في حالة رفض قبول قواعد جديدة ، تحتفظ الإدارة بالحق في رفض المزيد من المشاركة للمستخدم في خدمتنا.3.11 الأخبار الرسمية المتعلقة بالمشروع هي فقط الأخبار المنشورة على هذا الموقع.المدفوعات4.1 يمكن للمستخدمين إيداع مبلغ من 0.20 إلى 10000 دولار أمريكي باستخدام نظام الدفع Payeer.4.2 يمكن تعديل قائمة أنظمة الدفع التي يمكنك من خلالها إدخال الأموال وسحبها من قبل الإدارة.4.3 يحدث سحب الأموال يدويًا وتلقائيًا ، اعتمادًا على مبلغ المبلغ. في حالة وجود بيانات غير دقيقة وغير كاملة على نظام السحب من العميل ، لا يتم سحب البيانات غير الدقيقة وغير المكتملة ، ويتم رفض طلب السحب حتى تصحيح أو توضيح جميع البيانات والمعلومات غير الدقيقة.4.4 تُقبل طلبات سحب الأموال على مدار الساعة.المسئولية5.1 لا تضمن الإدارة إعادة الأموال المستثمرة ، فأنت تقوم بإيداع الودائع على مسؤوليتك ومخاطرك. نوصي بشدة أن تستثمر فقط تلك المبالغ التي يمكنك تحمل خسارتها.5.2 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذه الخدمة.3.5 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة إغلاق النظام. لا يقوم المورد بتجميع العرض النقدي ، بل يعيد توزيعه بين المشاركين ، إذا انخفض تدفق الأموال القادمة حديثًا ، فسيتم تخفيض المدفوعات للمشاركين تلقائيًا.5.4 لا ترسل الإدارة المستخدمين رسائل إلكترونية أو رسائل أخرى (رسائل عشوائية) غير معقولة.5.5 لن تكون الإدارة مسؤولة عن الأعطال الفنية المؤقتة والانقطاعات في تشغيل المشروع ، وعن الانقطاعات والانقطاعات المؤقتة في تشغيل خطوط الاتصال ، والأعطال المماثلة الأخرى ، وكذلك عن أعطال الكمبيوتر التي يدخل منها المستخدمالتزم حرفيا بالقواعد الموقع جديالموقع بسيط جدا ...1- تضع محفظة البايير2- المبلغ المستثمر3- تنتظر 24 ساعة ستجد المبلغ ب 130% في محفظتك4- تستثمر من جديد و هكذالاخوة ... استثمروا مبلغ بسيط اولا ...و لا تستثمرا كل مالكممثلا 10 دولار او 20 دولاربعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 13 دولار 130%اوبعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 26 دولار 130%الدفع اوتوماتيكيثم استثمروا من جديد اي ان الموقع كل 24 ساعة يدفع و ينتظر استثمار جديداذا كنت تستثمر 20 دولار كل 24 ساعة ... سيعيدها بفائدة 6 دولارا كل يومانت في حسابك 20 دولارابعد 24 ساعة تجد في حسابك26 دولارا -- 20 تبعك + 6 التي هي 130 %تعيد الكرة بي 20 دولاراحسابك يبقى فيه 6 دولاربعد 24 ساعة تجد في حسابك32 دولارا -- 20 تبعك + 6+6 التي هي 130 % من اليوم الثاني و هكذا ....بعد 10 ايام80 دولارا -- 20 تبعك + 6+6+6+...... التي هي 130 % من كل يومتستثمر كل يوم 20 دولارا هو بعيدها مع فائدةموفقين و ارجوا دعمي يا غالينهذا الشرح لمن لم يفهم جيداالواجهة :ان شاء الله فيها خيرارجوا دعمي و بارك الله فيكم