موقع قنبلة شغال من 2018 صادق و موثوق من صديق روسي 130% كل 24 ساعة لا تضيعوا الفرصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اتمنى وارجوا ان يكون اعضاء المنتدى في تمام الصحة و العافية
اهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .
موضوع اليوم مهم و ارجوا دعمي
أكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح .
دائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في الإستثمار
التسجيل من هنا
تم التاكد من مصداقيته واتمام اول عملية سحب منه و ساحاول شرح الموقع واعطاء معلومات عامة حوله في نقاط لنختصر الوقت والجهد ويستفيد اكبر قدر من الموضوع :
* الموقع يعمل من سنة 2018-2020
* الحد الادنى للإستثمار من 0.2 دولار الى 10000 دولار
* الربح 130% بالمائة يوميا ثم تستثمر من جديد و هكذا
* كما في حسابي تم استثمار 1 دولار بعد 24 ساعة تم دفع 1.3 دولار اوتوماتكيا
* يدعم نظام احالة جيد يعتمد على عدد المستثمرين و نسبة الربح 30%
* يدعم وسيلة دفع وهي البايير
السحب اوتوماتيكي
وتذكروا دائما قبل المغارمة كل الاحتمالات واردة في هذا المجال فيمكن ان يستمر موقع و يمكن ان ينصب لذلك احسن قاعدة لا تستثمروا كل مالكم
ان شاء الله سيتكون هناك متابعة شخصية للموضوع ليكون جميع الاعضاء على علم بكل شيء حوله او اي تغير يحصل فيه .
التسجيل من هنا
قواعد الموقع :
حكم عام:
1.1.1 تبلغ عمولة المشروع لسحب الأموال 0٪ من المبلغ الذي يخصمه المستخدم.
1.1.2 لا يمكن السحب إلا بعد معالجة طلبك السابق.
1.2 بالتسجيل في نظامنا ، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام بالكامل.
1.3 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذا النظام.
1.4 عند التسجيل ، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 سنة من تاريخ ولادته.
1.5 لا تقوم خدمتنا بأي نشاط ثانوي باستثمارات مستخدميها ولا تعرضهم للمخاطر المقابلة.
يحق للمستخدم:
2.1 المساهمة في رصيدك.
2.2 لإعلام وجذب مشاركين جدد إلى النظام من خلال طرق الإعلان المختلفة (المواقع ، والموضوعات على المنتديات ، والشبكات الاجتماعية ، وما إلى ذلك).
2.3 أرسل رغباتك وملاحظاتك إلى النظام من أجل تحسين خدمة النظام.
يتعهد المستخدم
2.4 الامتثال لهذه القواعد بالكامل.
2.5 قراءة شروط التسجيل والمدفوعات بعناية.
2.6 لا تضلل إدارة النظام من خلال توفير معلومات غير موثوق بها.
2.7. ما لا يقل عن مرة واحدة في ثلاثة أيام مرة أخرى للتعرف على هذه القواعد.
2.8 إذا وجدت أي مشاكل ، أو بعض الأخطاء في البرنامج النصي للموقع ، أبلغ فريق الدعم.
2.9 لا تحاول كسر الموقع ولا تستخدم الأخطاء المحتملة في البرامج النصية. عند محاولة الاختراق ، للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.
2.10 لا تنشر رسائل مسيئة أو تشهير أو أنواع أخرى من الرسائل التي تضر بسمعة النظام أو مستخدميه.
2.11 لا تنشئ سلاسل من تسجيلين متتاليين أو أكثر من أجل تلقي المرجع بشكل متكرر. مكافآت من كل من المدفوعات. إذا تم العثور على مثل هذه السلاسل ، فإن للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.
واجبات وحقوق الإدارة
3.1 في حالة تجاهل المستخدمين لهذه القواعد ، تحتفظ الإدارة بالحق في إزالة حساب المستخدم أو حظره أو تغريمه دون سابق إنذار ودون توضيح الأسباب.
3.2 يجوز للإدارة تعديل هذه القواعد دون تحذير المستخدمين.
3.3 إذا كان المستخدم في التسجيل قد كتب بيانات خاطئة ، فإن الإدارة لديها الحق الكامل في إزالتها أو حظرها أو دفع غرامة دون سابق إنذار وعدم دفع المال قبل تصحيح البيانات في الملف الشخصي.
3.4 سيتم تجاهل الرسائل المرسلة إلى الإدارات التي لديها محتوى فاحش ، والتي تحمل طبيعة مسيئة أو تهديدية ، وسيتم حذف المستخدمين.
3.5 عند محاولة تضليل الإدارة ، سيتم اتخاذ الإجراءات لإزالة الحساب أو حظره أو تغريمه.
3.6 تتعهد الإدارة بالحفاظ على سرية معلومات المستخدم المسجل المستلمة منها عند التسجيل.
3.7 الإدارة غير مسؤولة عن الاختراق المحتمل للحسابات. لتجنب الاختراق ، يجب عليك استخدام كلمات مرور معقدة.
3.8 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة تعطل النظام.
3.9 يحق للإدارة إعادة تشغيل الخدمة بتصفير أي بيانات اعتماد عند الوصول إلى الرصيد الصفري لحساب النظام.
3.10 في حالة رفض قبول قواعد جديدة ، تحتفظ الإدارة بالحق في رفض المزيد من المشاركة للمستخدم في خدمتنا.
3.11 الأخبار الرسمية المتعلقة بالمشروع هي فقط الأخبار المنشورة على هذا الموقع.
المدفوعات
4.1 يمكن للمستخدمين إيداع مبلغ من 0.20 إلى 10000 دولار أمريكي باستخدام نظام الدفع Payeer.
4.2 يمكن تعديل قائمة أنظمة الدفع التي يمكنك من خلالها إدخال الأموال وسحبها من قبل الإدارة.
4.3 يحدث سحب الأموال يدويًا وتلقائيًا ، اعتمادًا على مبلغ المبلغ. في حالة وجود بيانات غير دقيقة وغير كاملة على نظام السحب من العميل ، لا يتم سحب البيانات غير الدقيقة وغير المكتملة ، ويتم رفض طلب السحب حتى تصحيح أو توضيح جميع البيانات والمعلومات غير الدقيقة.
4.4 تُقبل طلبات سحب الأموال على مدار الساعة.
المسئولية
5.1 لا تضمن الإدارة إعادة الأموال المستثمرة ، فأنت تقوم بإيداع الودائع على مسؤوليتك ومخاطرك. نوصي بشدة أن تستثمر فقط تلك المبالغ التي يمكنك تحمل خسارتها.
5.2 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذه الخدمة.
3.5 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة إغلاق النظام. لا يقوم المورد بتجميع العرض النقدي ، بل يعيد توزيعه بين المشاركين ، إذا انخفض تدفق الأموال القادمة حديثًا ، فسيتم تخفيض المدفوعات للمشاركين تلقائيًا.
5.4 لا ترسل الإدارة المستخدمين رسائل إلكترونية أو رسائل أخرى (رسائل عشوائية) غير معقولة.
5.5 لن تكون الإدارة مسؤولة عن الأعطال الفنية المؤقتة والانقطاعات في تشغيل المشروع ، وعن الانقطاعات والانقطاعات المؤقتة في تشغيل خطوط الاتصال ، والأعطال المماثلة الأخرى ، وكذلك عن أعطال الكمبيوتر التي يدخل منها المستخدم
التزم حرفيا بالقواعد الموقع جدي
الموقع بسيط جدا ...
1- تضع محفظة البايير
2- المبلغ المستثمر
3- تنتظر 24 ساعة ستجد المبلغ ب 130% في محفظتك
4- تستثمر من جديد و هكذا
لاخوة ... استثمروا مبلغ بسيط اولا ...
و لا تستثمرا كل مالكم
مثلا 10 دولار او 20 دولار
بعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 13 دولار 130%
او
بعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 26 دولار 130%
الدفع اوتوماتيكي
ثم استثمروا من جديد اي ان الموقع كل 24 ساعة يدفع و ينتظر استثمار جديد
اذا كنت تستثمر 20 دولار كل 24 ساعة ... سيعيدها بفائدة 6 دولارا كل يوم
انت في حسابك 20 دولارا
بعد 24 ساعة تجد في حسابك
26 دولارا -- 20 تبعك + 6 التي هي 130 %
تعيد الكرة بي 20 دولارا
حسابك يبقى فيه 6 دولار
بعد 24 ساعة تجد في حسابك
32 دولارا -- 20 تبعك + 6+6 التي هي 130 % من اليوم الثاني و هكذا ....
بعد 10 ايام
80 دولارا -- 20 تبعك + 6+6+6+...... التي هي 130 % من كل يوم
تستثمر كل يوم 20 دولارا هو بعيدها مع فائدة
موفقين و ارجوا دعمي يا غالين
هذا الشرح لمن لم يفهم جيدا
الواجهة :
التسجيل من هنا
ان شاء الله فيها خير
ارجوا دعمي و بارك الله فيكم
اهلا بكم في موضوعي وارجوا ان يستفيد منه الجميع .
موضوع اليوم مهم و ارجوا دعمي
أكون جد سعيد بطرح موضوع جديد في هذا المنتدى وارجوا أن أوفق في الشرح .
دائما مع الجديد و الحصري موقع متخصص في الإستثمار
التسجيل من هنا
تم التاكد من مصداقيته واتمام اول عملية سحب منه و ساحاول شرح الموقع واعطاء معلومات عامة حوله في نقاط لنختصر الوقت والجهد ويستفيد اكبر قدر من الموضوع :
* الموقع يعمل من سنة 2018-2020
* الحد الادنى للإستثمار من 0.2 دولار الى 10000 دولار
* الربح 130% بالمائة يوميا ثم تستثمر من جديد و هكذا
* كما في حسابي تم استثمار 1 دولار بعد 24 ساعة تم دفع 1.3 دولار اوتوماتكيا
* يدعم نظام احالة جيد يعتمد على عدد المستثمرين و نسبة الربح 30%
* يدعم وسيلة دفع وهي البايير
السحب اوتوماتيكي
وتذكروا دائما قبل المغارمة كل الاحتمالات واردة في هذا المجال فيمكن ان يستمر موقع و يمكن ان ينصب لذلك احسن قاعدة لا تستثمروا كل مالكم
ان شاء الله سيتكون هناك متابعة شخصية للموضوع ليكون جميع الاعضاء على علم بكل شيء حوله او اي تغير يحصل فيه .
التسجيل من هنا
قواعد الموقع :
حكم عام:
1.1.1 تبلغ عمولة المشروع لسحب الأموال 0٪ من المبلغ الذي يخصمه المستخدم.
1.1.2 لا يمكن السحب إلا بعد معالجة طلبك السابق.
1.2 بالتسجيل في نظامنا ، فإنك توافق على هذه الشروط والأحكام بالكامل.
1.3 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذا النظام.
1.4 عند التسجيل ، يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 سنة من تاريخ ولادته.
1.5 لا تقوم خدمتنا بأي نشاط ثانوي باستثمارات مستخدميها ولا تعرضهم للمخاطر المقابلة.
يحق للمستخدم:
2.1 المساهمة في رصيدك.
2.2 لإعلام وجذب مشاركين جدد إلى النظام من خلال طرق الإعلان المختلفة (المواقع ، والموضوعات على المنتديات ، والشبكات الاجتماعية ، وما إلى ذلك).
2.3 أرسل رغباتك وملاحظاتك إلى النظام من أجل تحسين خدمة النظام.
يتعهد المستخدم
2.4 الامتثال لهذه القواعد بالكامل.
2.5 قراءة شروط التسجيل والمدفوعات بعناية.
2.6 لا تضلل إدارة النظام من خلال توفير معلومات غير موثوق بها.
2.7. ما لا يقل عن مرة واحدة في ثلاثة أيام مرة أخرى للتعرف على هذه القواعد.
2.8 إذا وجدت أي مشاكل ، أو بعض الأخطاء في البرنامج النصي للموقع ، أبلغ فريق الدعم.
2.9 لا تحاول كسر الموقع ولا تستخدم الأخطاء المحتملة في البرامج النصية. عند محاولة الاختراق ، للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.
2.10 لا تنشر رسائل مسيئة أو تشهير أو أنواع أخرى من الرسائل التي تضر بسمعة النظام أو مستخدميه.
2.11 لا تنشئ سلاسل من تسجيلين متتاليين أو أكثر من أجل تلقي المرجع بشكل متكرر. مكافآت من كل من المدفوعات. إذا تم العثور على مثل هذه السلاسل ، فإن للإدارة الحق الكامل في إزالة المستخدم أو حظره أو تغريمه.
واجبات وحقوق الإدارة
3.1 في حالة تجاهل المستخدمين لهذه القواعد ، تحتفظ الإدارة بالحق في إزالة حساب المستخدم أو حظره أو تغريمه دون سابق إنذار ودون توضيح الأسباب.
3.2 يجوز للإدارة تعديل هذه القواعد دون تحذير المستخدمين.
3.3 إذا كان المستخدم في التسجيل قد كتب بيانات خاطئة ، فإن الإدارة لديها الحق الكامل في إزالتها أو حظرها أو دفع غرامة دون سابق إنذار وعدم دفع المال قبل تصحيح البيانات في الملف الشخصي.
3.4 سيتم تجاهل الرسائل المرسلة إلى الإدارات التي لديها محتوى فاحش ، والتي تحمل طبيعة مسيئة أو تهديدية ، وسيتم حذف المستخدمين.
3.5 عند محاولة تضليل الإدارة ، سيتم اتخاذ الإجراءات لإزالة الحساب أو حظره أو تغريمه.
3.6 تتعهد الإدارة بالحفاظ على سرية معلومات المستخدم المسجل المستلمة منها عند التسجيل.
3.7 الإدارة غير مسؤولة عن الاختراق المحتمل للحسابات. لتجنب الاختراق ، يجب عليك استخدام كلمات مرور معقدة.
3.8 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة تعطل النظام.
3.9 يحق للإدارة إعادة تشغيل الخدمة بتصفير أي بيانات اعتماد عند الوصول إلى الرصيد الصفري لحساب النظام.
3.10 في حالة رفض قبول قواعد جديدة ، تحتفظ الإدارة بالحق في رفض المزيد من المشاركة للمستخدم في خدمتنا.
3.11 الأخبار الرسمية المتعلقة بالمشروع هي فقط الأخبار المنشورة على هذا الموقع.
المدفوعات
4.1 يمكن للمستخدمين إيداع مبلغ من 0.20 إلى 10000 دولار أمريكي باستخدام نظام الدفع Payeer.
4.2 يمكن تعديل قائمة أنظمة الدفع التي يمكنك من خلالها إدخال الأموال وسحبها من قبل الإدارة.
4.3 يحدث سحب الأموال يدويًا وتلقائيًا ، اعتمادًا على مبلغ المبلغ. في حالة وجود بيانات غير دقيقة وغير كاملة على نظام السحب من العميل ، لا يتم سحب البيانات غير الدقيقة وغير المكتملة ، ويتم رفض طلب السحب حتى تصحيح أو توضيح جميع البيانات والمعلومات غير الدقيقة.
4.4 تُقبل طلبات سحب الأموال على مدار الساعة.
المسئولية
5.1 لا تضمن الإدارة إعادة الأموال المستثمرة ، فأنت تقوم بإيداع الودائع على مسؤوليتك ومخاطرك. نوصي بشدة أن تستثمر فقط تلك المبالغ التي يمكنك تحمل خسارتها.
5.2 الإدارة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بك نتيجة استخدام هذه الخدمة.
3.5 الإدارة غير مسؤولة عن الخسائر المحتملة نتيجة إغلاق النظام. لا يقوم المورد بتجميع العرض النقدي ، بل يعيد توزيعه بين المشاركين ، إذا انخفض تدفق الأموال القادمة حديثًا ، فسيتم تخفيض المدفوعات للمشاركين تلقائيًا.
5.4 لا ترسل الإدارة المستخدمين رسائل إلكترونية أو رسائل أخرى (رسائل عشوائية) غير معقولة.
5.5 لن تكون الإدارة مسؤولة عن الأعطال الفنية المؤقتة والانقطاعات في تشغيل المشروع ، وعن الانقطاعات والانقطاعات المؤقتة في تشغيل خطوط الاتصال ، والأعطال المماثلة الأخرى ، وكذلك عن أعطال الكمبيوتر التي يدخل منها المستخدم
التزم حرفيا بالقواعد الموقع جدي
الموقع بسيط جدا ...
1- تضع محفظة البايير
2- المبلغ المستثمر
3- تنتظر 24 ساعة ستجد المبلغ ب 130% في محفظتك
4- تستثمر من جديد و هكذا
لاخوة ... استثمروا مبلغ بسيط اولا ...
و لا تستثمرا كل مالكم
مثلا 10 دولار او 20 دولار
بعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 13 دولار 130%
او
بعد 24 ساعة يدقع لك الموقع 26 دولار 130%
الدفع اوتوماتيكي
ثم استثمروا من جديد اي ان الموقع كل 24 ساعة يدفع و ينتظر استثمار جديد
اذا كنت تستثمر 20 دولار كل 24 ساعة ... سيعيدها بفائدة 6 دولارا كل يوم
انت في حسابك 20 دولارا
بعد 24 ساعة تجد في حسابك
26 دولارا -- 20 تبعك + 6 التي هي 130 %
تعيد الكرة بي 20 دولارا
حسابك يبقى فيه 6 دولار
بعد 24 ساعة تجد في حسابك
32 دولارا -- 20 تبعك + 6+6 التي هي 130 % من اليوم الثاني و هكذا ....
بعد 10 ايام
80 دولارا -- 20 تبعك + 6+6+6+...... التي هي 130 % من كل يوم
تستثمر كل يوم 20 دولارا هو بعيدها مع فائدة
موفقين و ارجوا دعمي يا غالين
هذا الشرح لمن لم يفهم جيدا
الواجهة :
التسجيل من هنا
ان شاء الله فيها خير
ارجوا دعمي و بارك الله فيكم