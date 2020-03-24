60 موقعًا مهمًا جدًا للحصول على وظائف وتعلم أي شيء وتطوير مهاراتك

الرابيع

الرابيع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2019
المشاركات
85
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
60 موقعًا مهمًا جدًا للحصول على وظائف وتعلم أي شيء وتطوير مهاراتك
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في ظل الظروف التي تمر عبر العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا تستطيع بعض الدول توفير المال لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون مغادرة المنزل. لذلك ، فإن أفضل طريقة هي العمل من خلال الإنترنت ، الأمر الذي يتطلب مهارة معينة ، حتى لو كانت بسيطة. لذلك ، في هذا المنشور ، سنتعرف على أفضل المواقع لتطوير المهارات والتعلم الذاتي ، ومن ثم أفضل المواقع للبحث عن عمل وكسب بعض المال ، قمنا بإضافة بعض الروابط لتسهيل ويمكنك نسخ اسم الموقع ووضعه في محرك بحث Google للعثور على عالم آخر من المعرفة والمعرفة والوظائف
 
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