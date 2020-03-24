الرابيع
:: عضو منتسِب ::
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60 موقعًا مهمًا جدًا للحصول على وظائف وتعلم أي شيء وتطوير مهاراتك
في ظل الظروف التي تمر عبر العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا تستطيع بعض الدول توفير المال لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون مغادرة المنزل. لذلك ، فإن أفضل طريقة هي العمل من خلال الإنترنت ، الأمر الذي يتطلب مهارة معينة ، حتى لو كانت بسيطة. لذلك ، في هذا المنشور ، سنتعرف على أفضل المواقع لتطوير المهارات والتعلم الذاتي ، ومن ثم أفضل المواقع للبحث عن عمل وكسب بعض المال ، قمنا بإضافة بعض الروابط لتسهيل ويمكنك نسخ اسم الموقع ووضعه في محرك بحث Google للعثور على عالم آخر من المعرفة والمعرفة والوظائف
في ظل الظروف التي تمر عبر العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا تستطيع بعض الدول توفير المال لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون مغادرة المنزل. لذلك ، فإن أفضل طريقة هي العمل من خلال الإنترنت ، الأمر الذي يتطلب مهارة معينة ، حتى لو كانت بسيطة. لذلك ، في هذا المنشور ، سنتعرف على أفضل المواقع لتطوير المهارات والتعلم الذاتي ، ومن ثم أفضل المواقع للبحث عن عمل وكسب بعض المال ، قمنا بإضافة بعض الروابط لتسهيل ويمكنك نسخ اسم الموقع ووضعه في محرك بحث Google للعثور على عالم آخر من المعرفة والمعرفة والوظائف