60 موقعًا مهمًا جدًا للحصول على وظائف وتعلم أي شيء وتطوير مهاراتك

في ظل الظروف التي تمر عبر العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا تستطيع بعض الدول توفير المال لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون مغادرة المنزل. لذلك ، فإن أفضل طريقة هي العمل من خلال الإنترنت ، الأمر الذي يتطلب مهارة معينة ، حتى لو كانت بسيطة. لذلك ، في هذا المنشور ، سنتعرف على أفضل المواقع لتطوير المهارات والتعلم الذاتي ، ومن ثم أفضل المواقع للبحث عن عمل وكسب بعض المال ، قمنا بإضافة بعض الروابط لتسهيل ويمكنك نسخ اسم الموقع ووضعه في محرك بحث Google للعثور على عالم آخر من المعرفة والمعرفة والوظائف