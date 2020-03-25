كتاب: أكلات رمضانية

S

sidahmed187ciac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
SIDI BEL ABBES
الجنس
ذكر
اسم الكتاب: أكلات رمضانية 3
تأليف: جدوى أبو الهدى

كتاب أكلات رمضانية 3 يهتم بموائد رمضان الشهيرة فى الدول العربية
و التى تبدع فيها كل أم وكل طاهى للطعام حتى يقدموا أفضل ما لديهم للصائمين
تقدم جدوى أبو الهدى فى هذا الكتاب أفكار لعمل أكلات مختلفة من الطعام فى شهر رمضان المبارك تناسب أجواء الصيام،
كما توضح من خلال الكتاب مكونات كل نوع من الطعام وطريقة عمله.
اكلات رمضان سهله وسريعه
اكلات رمضانية بالصور والمقادير

التحميل:

تحميل download pdf ebooks org 1510839644Rl0L8 pdf

تحميل الملف download pdf ebooks org 1510839644Rl0L8 pdf
www.gulf-up.com www.gulf-up.com
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top