sidahmed187ciac
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اسم الكتاب: أكلات رمضانية 3
تأليف: جدوى أبو الهدى
كتاب أكلات رمضانية 3 يهتم بموائد رمضان الشهيرة فى الدول العربية
و التى تبدع فيها كل أم وكل طاهى للطعام حتى يقدموا أفضل ما لديهم للصائمين
تقدم جدوى أبو الهدى فى هذا الكتاب أفكار لعمل أكلات مختلفة من الطعام فى شهر رمضان المبارك تناسب أجواء الصيام،
كما توضح من خلال الكتاب مكونات كل نوع من الطعام وطريقة عمله.
اكلات رمضان سهله وسريعه
اكلات رمضانية بالصور والمقادير
التحميل:
تأليف: جدوى أبو الهدى
كتاب أكلات رمضانية 3 يهتم بموائد رمضان الشهيرة فى الدول العربية
و التى تبدع فيها كل أم وكل طاهى للطعام حتى يقدموا أفضل ما لديهم للصائمين
تقدم جدوى أبو الهدى فى هذا الكتاب أفكار لعمل أكلات مختلفة من الطعام فى شهر رمضان المبارك تناسب أجواء الصيام،
كما توضح من خلال الكتاب مكونات كل نوع من الطعام وطريقة عمله.
اكلات رمضان سهله وسريعه
اكلات رمضانية بالصور والمقادير
التحميل:
تحميل download pdf ebooks org 1510839644Rl0L8 pdf
تحميل الملف download pdf ebooks org 1510839644Rl0L8 pdf
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